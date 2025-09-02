Знайомтесь, Розалін Ротвуд: перший погляд на Леді Гагу в другому сезоні "Венздей"

Netflix

Netflix представив перший погляд на персонажа Леді Гаги в серіалі “Венздей” під загадковим ім’ям Розалін Ротвуд.

На фото співачка позує у білому вбранні та з білим волоссям, а на плечі в неї вмостилася Річ — загалом виглядає, що її естетика дуже пасує до шоу з візіонером Тімом Бертоном.

A vision in venom. Here’s your first look at Lady Gaga as Rosaline Rotwood. pic.twitter.com/msWK8LzP06 — Netflix (@netflix) September 1, 2025

Після того як пісня Гаги допомогла завіруситись танку Дженни Ортеги з першого сезону “Венздей”, поширились чутки про появу співачки у продовженні. Зрештою вони були частково підтверджені трейлером фіналу другого сезону, де наприкінці можна було почути її голос. Лишалось лише питання про те, кого зіграє Гага.

Хто така Розалін Ротвуд?

Ротвуд описують як “легендарну” викладачку Невермору, шляхи якої “перетинаються з Венздей”. І це власне все.

Сама Ортега на церемонії вручення “Золотого глобуса” натякала, що співачці пасує образ “матері монстра”, натякаючи на зв’язок із гайдом. Водночас після виходу першої частини другого сезону з’явились припущення, що Гага може зіграти давно зниклу тітку Венздей і сестру Мортисії.

Сама Гага має пристойний акторський досвід і раніше відзначилась головними ролями у стрічках “Народження зірки”, “Дім Ґуччі” та “Джокер: Божевілля на двох”. Для “Венздей”, окрім камео, вона створила пісню “The Dead Dance”, яка дебютує разом з другою частиною сезону із кліпом, який режисував Бертон.

Наразі на Netflix доступні для перегляду перші чотири епізоди другого сезону “Венздей”, решта вийдуть вже завтра, 3 вересня. Раніше серіал подовжили на третій сезон.