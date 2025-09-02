Новини Кіно 02.09.2025 comment views icon

Знайомтесь, Розалін Ротвуд: перший погляд на Леді Гагу в другому сезоні "Венздей"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Знайомтесь, Розалін Ротвуд: перший погляд на Леді Гагу в другому сезоні "Венздей"
Netflix

Netflix представив перший погляд на персонажа Леді Гаги в серіалі “Венздей” під загадковим ім’ям Розалін Ротвуд.

На фото співачка позує у білому вбранні та з білим волоссям, а на плечі в неї вмостилася Річ — загалом виглядає, що її естетика дуже пасує до шоу з візіонером Тімом Бертоном.

Після того як пісня Гаги допомогла завіруситись танку Дженни Ортеги з першого сезону “Венздей”, поширились чутки про появу співачки у продовженні. Зрештою вони були частково підтверджені трейлером фіналу другого сезону, де наприкінці можна було почути її голос. Лишалось лише питання про те, кого зіграє Гага.

Гвендолін Крісті у ролі директорки Вімс в другому сезоні "Венздей" / Netflix
Гвендолін Крісті у ролі директорки Вімс в другому сезоні “Венздей”

Хто така Розалін Ротвуд?

Ротвуд описують як “легендарну” викладачку Невермору, шляхи якої “перетинаються з Венздей”. І це власне все.

Сама Ортега на церемонії вручення “Золотого глобуса” натякала, що співачці пасує образ “матері монстра”, натякаючи на зв’язок із гайдом. Водночас після виходу першої частини другого сезону з’явились припущення, що Гага може зіграти давно зниклу тітку Венздей і сестру Мортисії.

Знайомтесь, Розалін Ротвуд: перший погляд на Леді Гагу в другому сезоні "Венздей"
Кетрін Зета-Джонс (Мортисія) та Дженна Ортега (Венздей) у другому сезоні “Венздей”

Сама Гага має пристойний акторський досвід і раніше відзначилась головними ролями у стрічках “Народження зірки”, “Дім Ґуччі” та “Джокер: Божевілля на двох”. Для “Венздей”, окрім камео, вона створила пісню “The Dead Dance”, яка дебютує разом з другою частиною сезону із кліпом, який режисував Бертон.

Наразі на Netflix доступні для перегляду перші чотири епізоди другого сезону “Венздей”, решта вийдуть вже завтра, 3 вересня. Раніше серіал подовжили на третій сезон.

Другий сезон “Венздей” поверне вбитого і улюбленого фанами персонажа — трейлер фінальних епізодів

Популярні новини

arrow left
arrow right
Тизер і дата виходу 3-го сезону «Вторгнення» / Invasion — Sci-Fi драми Apple TV+ про нашестя інопланетян
Перші кадри серіалу «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» — таємничий лиходій Пола Джаматті й перший за 120 років набір кадетів
Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували
Епізоди до 3-х годин? Творець «Дивних див» відповідає на чутки про «дикий» хронометраж п'ятого сезону
Серіал "Гаррі Поттер" повернув актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу
Не пройшло й 5 років: Netflix дав «зелене світло» на розробку серіалу Assassin's Creed
Перший погляд на Езру Бріджера у 2 сезоні «Асоки» — знайомі шрами, але без бороди
«Дивні дива» у версії Amazon: вийшов серіал жахів «Інститут» за романом Стівена Кінга
"Схоже на роботу божевільного": готичне фентезі "Франкенштейн" Ґільєрмо дель Торо оцінили у 78% на Rotten Tomatoes
Белла Рамзі відповіла критикам серіалу "Останні з нас": "Можете не дивитися, просто грайте далі"
Марк Фрост, співавтор «Твін Пікс», заперечує продовження серіалу без Девіда Лінча
Четвертий сезон серіалу "Ззовні" представить "доньку пастора" і вийде у 2026 році
«Покручений метал» повернеться на Peacock 31 липня — трейлер 2-го сезону з Акселем, Каліпсо і турніром
Перший тизер Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю II» — CD Projekt RED і Netflix анонсували другий сезон
Нові кадри зі зйомок «Гаррі Поттера» від HBO — Дадлі, старші Дурслі і Гаррі приїхали в зоопарк
Перший погляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — зйомки офіційно стартували
Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes
Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»
Перший погляд на приквел "Хлопаків" із Солдатиком — детектив у сетингу Нью-Йорка 1950-х з "дивними" костюмами супергероїв
Суміш "Гострих картузів" зі "Спадкоємцями": Netflix показав перші кадри історичної драми "Дім Гіннеса"
Автор «Гри в кальмара» розкрив альтернативний фінал шоу — здається, було краще
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати