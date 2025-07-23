Серіал «Венздей» достроково подовжили на 3-й сезон — перший постер

Дженна Ортега в другому сезоні «Венздей» / Netflix

Netflix подовжив серіал «Венздей» на третій сезон — рівно за два тижні до виходу другого.

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«Венздей» — це серіал у жанрі темного фентезі, створений Альфредом Гофом та Майлзом Мілларом. Кілька епізодів зрежисував Тім Бертон, який також виступає виконавчим продюсером. Сюжет першого сезону оповідав про навчання однойменної дівчини з сімейства Адамсів (Дженна Ортега) в академії для ізгоїв Невермор та її намагання опанувати свої надздібності. В першому сезоні головна героїня протистояла одразу трьом ворогам, і принаймні один, судячи з трейлерів, повернеться у продовженні.

Шоу дебютувало на Netflix у листопаді 2022 року та зібрало понад 1 млрд годин переглядів, що забезпечило йому статус другого англомовного серіалу з найбільшими переглядами на платформі. У «Венздей» також 12 номінацій на «Еммі» — та 4 переможні. За два місяці після прем’єри стримінг оголосив про другий сезон, перша частина якого вийде на стримінгу вже 6 серпня (другу чекаємо за місяць, 3 вересня). Раніше Ортега дражнила спецепізод-слешер і відсилання до фільму Стенлі Кубрика.

«Венздей Адамс повертається, щоб нишпорити готичними залами Академії Невермор, де на неї чекають нові вороги та біди. У цьому сезоні Венздей має вистояти перед родиною, друзями та старими супротивниками. Озброєна своєю фірмовою, гострою як бритва, дотепністю та незворушним шармом, Венздей занурюється в нову моторошну надприродну таємницю», — із логлайну другого сезону.

Окрім Ортеги свої ролі у продовженні повторять Кетрін Зета-Джонс і Луїс Гусман (батьки Венздей), Емма Майєрс (Енід), Джой Сандей (Б’янка), Ісаак Ордонез (Паґслі) та інші. Серед новачків з’являться Крістофер Ллойд, Джоанн Ламлі (бабуся Венздей Грізельда), Френсіс О’Коннор, Гейлі Джоел Осмент, Хізер Матараццо, Йоонас Суотамо, Стів Бушемі (новий директор Невермору), а також Леді Гага у нерозкритій ролі.

Дату виходу третього сезону ще не оголошували, але, ймовірно, реліз відбудеться десь за два роки. Бертон та Ортега також розповіли THR, що готується спіноф «Венздей», хоча деталі поки лишають в таємниці. В попередніх чутках йшлося про окремий серіал для дядька Фестера.

Постер третього сезону «Венздей»