Рецензія на фільм “Автобус у вогні” / The Lost Bus

У п’ятницю, 3 жовтня, стримінговий сервіс Apple TV+ викотив фільм-катастрофу упереміш із драмою про виживання “Автобус у вогні”. Сюжет заснований на документальній книзі “Парадайз: боротьба одного міста за виживання в американській лісовій пожежі” (2021) Ліззі Джонсон, присвяченій найсмертоноснішій та найбільш руйнівній в історії Каліфорнії пожежі Camp Fire, що наробила біди у листопаді 2018 року. Чому це міцне жанрове кіно, яке, нехай без сюрпризів, але все одно не лишає байдужим — оперативно виклали в рецензії.

Плюси: міцна жанрова історія; непогані спецефекти і акторські роботи; добре переданий хаос, зокрема коштом тремтячої камери, що додає напруги оповіданню; Мінуси: діалогові сцени нудні і збивають заданий темп; до правдоподібності певних епізодів виникають питання; прогнозованість і передбачуваність; 7.5 /10 Оцінка

ITC.ua

“Автобус у вогні” / The Lost Bus

Жанр фільм-катастрофа, драма про виживання

Режисер Пол Грінграсс

У ролях Метью Макконагі, Америка Феррера, Юл Васкес, Ешлі Аткінсон, Леві Макконагі, Кейт Вортон, Денні Маккарті

Прем’єра Apple TV+

Рік випуску 2025

Сайт IMDb

Водій шкільного автобуса Кевін Маккей переживає явно не найкращі часи — кілька місяців тому помер його батько, з яким чоловік, втім, не був близьким. На роботі теж справи йдуть не дуже добре, і будь-які спроби взяти додаткові зміни, щоб підзаробити побільше грошенят, зазнають фіаско. Не складаються стосунки у Кевіна і з власним сином-підлітком, який показово зневажає батька. Навіть собака нещасного невиліковно хворий, що додає смутку в і без того безрадісне життя.

Це був звичайнісінький робочий день, що нічим не відрізнявся від сотні таких самих, хіба що начальниця автобусного парку нав’язливо наголошувала на необхідності проходження техогляду. Тим часом у густих лісах, що оточують містечко Парадайз, спалахує пожежа, викликана поломкою на лінії електромережі, своєю чергою, спровокованою потужним вітром. І поки вогонь стрімко розповсюджується в максимально сприятливих для цього умовах, Кевін постає перед складним вибором — попіклуватися про своїх рідних чи вирушити на рятування 23 дітей молодшої школи, що потребують термінової евакуації.

Навряд чи глядачам зі стажем “Автобус у вогні” здатен піднести хоч би найменші сюрпризи — усе тут виконане так, як книжка пише, а тому прогнозоване і передбачуване. Та це не означає, що кіно не вартісне. Метью Макконагі та Америка Феррера намагаються героїчно витягти зі смертельної пастки наляканих дітлахів і повернути тих батькам — ну як тут лишатися байдужим?

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

70-річному режисеру Полу Грінграссу вистачає досвіду і навичок, щоб з доволі прямолінійного матеріалу склеїти притомне гостросюжетне кіно, де рівень напруги часом досягає заобрійних висот.

Маючи за плечима такі хіти, як “Перевага Борна” (2004), “Загублений рейс” (2006, який в оригіналі насправді United 93, в той час, як “Автобус у вогні” — The Lost Bus), “Ультиматум Борна” (2007) та “Капітан Філліпс” (2013), постановник у підсумку вирулює в потрібному напрямку, щоб і яка-не-яка драматургія відчувалася, і глядачу нудьгувати не доводилося.

Навмисне тремтяча динамічна камера Пола Ульвіка Роксета, що є далеко не новим елементом у грінграссівському кінематографі, здається, не завмирає ні на хвильку, тим самим підкреслюючи та гарно передаючи той невимовний хаос, що розгорнувся в Парадайзі і прилеглих територіях. Вона неодноразово стрімко проноситься крізь охоплений полум’ям простір, ніби надаючи глядачу з погляду антагоніста історії — безжального вогню. Щільність диму настільки висока, що приреченим, які опинилися в епіцентрі пожежі, цілком може здатися, ніби на дворі глибока ніч. Це направду справжнісіньке пекло в раю.

В якийсь момент доходить до того, що непохитний начальник пожежної служби Каліфорнії Рей Мартінес змушений кинути усі зусилля на рятування життів, переставши марно боротися з непереможним вогнем. З поширенням масштабної пожежі наростає і екранний хаос, а разом з ним — і напруга по цей бік екрану.

За Меттью Макконагі, для якого це перший повнометражний проєкт за останні 5 років (без урахування озвучок), глядачі напевно так не переживали з часів “Інтерстеллара” (2014). Тут актор, до речі, знову відіграє сльозливу сцену — генераторам мемів приготуватися. Непогано акомпанує головному герою і Америка Феррера — дарма, що на початках її персонажку хочеться буквально придушити. Сцена, де вона намагається роздобути води, моторошна до чорта.

У фільмі чимало помітної комп’ютерної графіки — певні кадри ніби виринули з кат-сцен якоїсь сучасної відеогри, однак це все одно на порядок краще за CGI, запропонований у сусідній “Брудній грі” на іншому стримінгу. Часом до правдоподібності зображеного виникають справедливі питання, але старе добре підсилення художнього ефекту, нехай це і йде на шкоду реалістичності, ніхто не скасовував.

Перед фіналом автори дозволяють собі доволі тривалу діалогову паузу, котра явно збиває заданий темп, та у підсумку вона зійде за затишшя перед бурею.

За останній час Apple TV+ видає вже другий проєкт, так чи інакше пов’язаний з пожежами — нагадаємо, у серпні там фіналізувався кримінальний трилер “Дим” (що логічно, бо, як відомо, диму без вогню не буває). Та головне — констатуємо, що стримінги хоч інколи ще спроможні видавати міцні жанрові зразки. Поряд з лютневою “Ущелиною”, також еплівською, “Автобусу у вогні” якнайкраще пасує ця нехитра характеристика.