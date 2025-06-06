Перші реакції на «Формулу-1» з Бредом Пітом — як «Топ Ґан: Меверік», але на колесах

Перший закритий показ «Формули-1» із Бредом Піттом приніс фільму Джозефа Косінскі купу схвальних відгуків. І головного актора не забули похвалити.

У центрі сюжету — Сонні Гейз, колишній пілот Формули-1, який залишив перегони після страшної аварії у 90-х. Через роки давній друг Рубен просить його повернутися, аби тренувати молодого таланта Джошуа «Ноа» Пірса в команді Apex Grand Prix. Головні ролі грають Бред Пітт і Демсон Ідріс.

Перші критики охрестили стрічку літнім блокбастером із потужною візуальною подачею, яскравим звуком і драйвом, який нагадує «Топ Ґан: Меверік». Саме цей фільм Косінскі зняв до «Формули-1» — тому багато хто вже проводить між ними прямі паралелі:

Ерік Девіс, Fandango: «Джозеф Косінскі та його “Формула-1” натискають на газ і не зупиняються. Перегони епічні, звукове оформлення, монтаж, операторська робота, виступи та музика – все на найвищому рівні. Ви точно відчуваєте відтінки “Топ Ґан: Меверік” у тому, що він відіграє як олдскульний літній блокбастер. Оце так поїздка».

Грег Тейлор, The Wrap: «”Формула-1″ абсолютно неймовірна. Це один із найкрутіших, найцікавіших фільмів, які ви, мабуть, коли-небудь бачили. Але жоден із цих ефектних моментів не позбавляє його душі. Фірмова майстерність Косінскі створила карколомну поп-епопею, яка викликає сильні емоції. Я обожнюю його».

Nerds of Color: «”Формула-1″ — це весела, динамічна захоплива поїздка з тонним серцем! Бред Пітт і Демсон Ідріс – захоплюють! Але зірка шоу – це захопливі перегонові сцени, які справді ставлять вас на місце водія! Це нагадування про те, за що ми любимо літні блокбастери!».

Незалежний критик Парт Чатурведі: «Джозеф Косінскі передає це з першого кадру. Епічні перегони, приголомшливий звуковий дизайн, вбивчий монтаж, чудова операторська робота та приголомшлива партитура. Це “Топ Ґан: Меверік” колесах».

Журналіст The Hollywood Handle: «”Формула-1″ абсолютно епічний і обов’язковий до перегляду блокбастер цього літа. Слідувати за “Топ Ґан: Меверік” – завдання не з легких. Але Джозеф Косінскі перевершує очікування і дозволяє будь-кому насолодитися цим фільмом, навіть якщо ви не зацікавлені у Формулі-1».

Прем’єра спортивної драми «Формула-1» в українському прокаті відбудеться 26 червня. Разом з тим ITC.ua пропонує добірку найцікавіших фільмів, які вийдуть в червні 2025 року.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: Games Radar