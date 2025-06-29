Рецензія на фільм «М3ҐАН 2.0» / MEGAN 2.0

«М3ҐАН» повертається — і тепер вона ще більш бойова, пафосна та… кумедна? Сиквел одного з найгучніших технологічних горорів останніх років різко змінює тон і намагається стати блокбастером. Чи вдалося? Далеко не факт. Але якщо хочеш побачити, як лялька валить роботів і кидається репліками наче з TikTok, то цей фільм — для тебе. Ну або хоча б заради Іванни Сахно.
«М3ҐАН 2.0» / MEGAN 2.0
Жанр фантастика, екшен, трилер
Режисер Джерард Джонстоун
У ролях Еллісон Вільямс, Дженна Девіс, Іванна Сахно, та ін.
Прем’єра 27 червня 2025 року, кінотеатри
Сюжет «М3ҐАН 2.0» змістився з камерної історії на глобальну арену. Минуло кілька років, Джемма стала активісткою з регуляції ШІ, а її племінниця Кейді так і не відійшла від подій першого фільму. І тут на горизонті з’являється новий витвір військових — робот AMELIA, створений на базі Меґан, але ще більш небезпечний. Щоб зупинити потенційну катастрофу, Меган доводиться знову активувати — і з цього моменту фільм перетворюється на щось середнє між «Термінатором», «Місією: неможливо» та дитячим TikTok-шоу. Картинка стала крутішою, бюджети більші, а Меган більше схожа на супергероїню, ніж на загрозу.
Не думав, що про ляльку-вбивцю з танцювальними рухами ще щось знімуть. Але ось — «М3ҐАН 2.0» таки з’явилася на екранах. І якщо перша частина намагалася бути справжнім горором з елементами сатири й коментарем про штучний інтелект, то друга вирішила зробити кульбіт — і замість жахів ми отримали крикливий, яскравий, гіперболізований бойовик із нотками комедії. І, що дивно, працює це не так вже й погано — якщо знати, на що йдеш.
Після першої частини — не найстрашнішої, зате стильної і місцями дуже дотепної стрічки про штучний інтелект, який вийшов з-під контролю, сиквел виглядав трохи дивною ідеєю. Але Universal не зупинити: тепер Меґан не просто лялька, а бойова одиниця. І замість камерного трилера ми отримуємо бойовик, що кричить у мегафон: «Ми хочемо франшизу!». Це вже не про страх, це вже про масштаб. І проблема в тому, що цей масштаб часто сприймається як цирк. Не найгірший, але все ж цирк.
Смішно, але жахів тут дійсно немає. Навіть коли фільм намагається когось налякати, це виглядає скоріше як пародія. Скрімери більше кумедні, ніж страшні. Меґан не полює — вона рятує. Вона не лякає — вона видає фрази, які цілком могли би стати трендом у соцмережах. І отут виникає головна проблема: другий фільм не визначився, чим він хоче бути. Сатира? Бойовик? Підліткова sci-fi драма? Усе одразу, і тому трохи розмазано. Ідеї про штучний інтелект присутні, але без акцентів. Вони просто є, бо треба. Бо в першій частині працювало.
Ну й окремо хочу сказати, що захоплення Кейді Стівеном Сігалом — це не просто дивна сюжетна фішка, це справжній крінж. Враховуючи позицію цього персонажа і його публічні обіймашки з рашкою, дивитися на плакати з ним у кімнаті героїні було, м’яко кажучи, неприємно. Це точно той «кумир», який мав би надихати підлітка у 2025 році?
Технічно фільм зроблений на високому рівні. Екшн поставлений добротно, бійки зняті динамічно, операторська робота тішить око, музика гарно підкреслює настрій сцен. Але це все обгортка. Якщо копати глибше — порожньо. Атмосфери першого фільму тут більше немає, а спроба «вирости» у щось серйозніше не завжди вдала.
Акторський склад тримається молодцем. Елісон Вільямс — стабільна, сильна, як завжди. Вайолет МакГроу вже подорослішала, і хоч її роль не дуже прописана, вона справляється. Але справжній сюрприз — Іванна Сахно в ролі AMELIA. Її персонаж холодний, стриманий, навіть лячний у деяких сценах, і акторка додає цій роботизованій істоті харизми. Ну й, звісно, озвучка Меган — як завжди, на висоті. Її сарказм — це окрема причина подивитися фільм.
Та навіть за всього цього розмаху і пафосу — «М3ҐАН 2.0» не дотягує до рівня першої. Вона веселіша, але менш змістовна. Голосно, яскраво, технічно, але без душі. І все ж, фільм не викликає відрази. Це нормальне кіно «на один раз», яке можна ввімкнути ввечері, посміятися з абсурду, оцінити бойові сцени й забути до наступного фільму про штучний інтелект.
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