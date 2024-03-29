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Тиждень тому ми закінчили приймати статті на черговий конкурс авторських статей. Було надіслано 41 статтю на конкурс. За умовами конкурсу, редакцією обрано шорт-ліст з 30 статей.

І от, зараз починається етап голосування, який продовжиться з 29.03.2024 по 5.04.2024 включно.

Можна віддати свій голос за статтю блогу з шорт-листа, яка сподобалась. Кількість статей, за яких можна проголосувати в рамках конкурсу не обмежена.

Статті без голосів розташовані в довільному порядку, але, чим більше стаття набирає голосів, тим вище в рейтингу вона піднімається.

Голосуйте за те, що реально сподобалось і най переможе сильніший!

Нагадаємо, що призи цього конкурсу надав наш партнер Logitech – це професійне ігрове гоночне кермо Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC та вісім низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!

Також, нагадаємо систему голосування: на цій сторінці, на якій редакція обрала ТОП-30 конкурсних робіт, всі зареєстровані читачі можуть віддати свій голос за статтю, яка їм сподобалась. Одночасно з читачами, журі зі складу редакції теж буде визначати найкращий матеріал серед опублікованих.

Голоси за переможця, як і в першому конкурсі, будуть розраховані у пропорції 30 на 70, де 30% – вибір читачів, а 70% – вибір редакції.

Ще маленька новина – до складу редакційного журі виявив бажання приєднатись представник нашого партнера Logitech. Відповідно, в цей раз партнер не тільки допоможе редакції з призами, але і разом з нами буде голосувати і обирати переможців.

#1
Ігрова індустрія Шредінгера: Живем чи доживаєм?
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https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/avatar-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/avatar-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/avatar-150x150.jpeg

Oleksandr S

автор

2
голосів
#2
«Небувальщина» - моя історія знайомства з іграми, та час, який не повернути назад
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mykytaskyba

Tech Enthusiast

0
голосів
#3
Logitech VX Revolution — незмінний супутник впродовж 15 років
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https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/avatar-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/avatar-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/avatar-150x150.png

Володимир

Шеф Кленсі Віггам

1
голосів
#4
Погляд на відеоігри через призму психоаналізу
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https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/avatar-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/avatar-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/avatar-150x150.jpeg

Oleksandr S

автор

2
голосів
#5
Ігрові девайси, які вам, мабуть, не потрібні
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https://secure.gravatar.com/avatar/0f26a458fea38f18e8b427e3c4ccbcf8?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0f26a458fea38f18e8b427e3c4ccbcf8?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.svg

onizzzuka

автор

0
голосів
#6
Мій ностальгічний ТОП-5 віртуальних перегонів минулих років та історія про те, як Logitech допоміг скласти іспит з водіння
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https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

Член ради авторів ITC

2
голосів
#7
Руйнація в іграх
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VladisLove

автор

3
голосів
#8
Ігри з яйцями. Скільки яєць ти зловив?
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https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/avatar-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/avatar-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/avatar-150x150.png

Володимир

Шеф Кленсі Віггам

1
голосів
#9
Конкурс краси серед найвродливіших жінок з відеоігор, в журі - ШІ!
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https://secure.gravatar.com/avatar/11763c5e3e38bf3e4e8a0f458c83307b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/11763c5e3e38bf3e4e8a0f458c83307b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.svg

Colins

автор

0
голосів
#10
Прадавні ігрові режими та механіки, які ми зобовʼязані воскресити
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Oleksandr S

автор

0
голосів
#11
Чому і як GTA 6 змінить ігрову індустрію?
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https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/12/zahar-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/12/zahar-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/12/zahar-150x150.png

Zahar Winesmoker

Член ради авторів ITC

1
голосів
#12
Ультимативний та мультиплатформенний ТОП-72 найкращих ігор в історії ігрової індустрії XXI століття (PC, Xbox та Playstation)
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https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

1
голосів
#13
Про чітерство в іграх колись, тепер і не тільки
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astat_asp

Keelah se'lai, мій юний падаване:)

1
голосів
#14
Steam deck OLED - AAA ігри в найбільш важкодоступних місцях, міф чи реальність?
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Дмитро

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0
голосів
#15
Просунутий буфер обміну про який не всі знали
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vova12zx

автор

0
голосів
#16
Мої ігрові девайси. Від 2004-го і до сьогодні
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https://secure.gravatar.com/avatar/2b108ce4f5d4eabec71d30007e5bc6d8?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/2b108ce4f5d4eabec71d30007e5bc6d8?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.svg

Oles

автор

0
голосів
#17
Мій ігровий шлях та ігрові девайси
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https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/1000_545_1544103603-5233-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/1000_545_1544103603-5233-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/1000_545_1544103603-5233-150x150.webp

Стас

автор

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голосів
#18
Ігрова індустрія завдає удару у відповідь: ремейк, ремастер та ребут псують та принижують твоє геймерське дитинство/юність/зрілість?
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https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

1
голосів
#19
Невмирущий універсальний солдат Logitech K480
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Ігор Прокопенко

автор

1
голосів
#20
Мої ігрові девайси
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Maksym.M

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#21
Нормальний огляд DMC: Peak of Combat
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VladisLove

автор

0
голосів
#22
Космодесант, кришечки і серія MX
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https://secure.gravatar.com/avatar/5f15dfa5097cffb7b81a9c167a7811ba?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/5f15dfa5097cffb7b81a9c167a7811ba?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.svg

dmkrvts

автор

0
голосів
#23
Розвиток (даунгрейд) гейм-індустрії, з погляду Геймера
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/dazaj-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/dazaj-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/dazaj-150x150.jpeg

Олександр Каратаєв

автор

0
голосів
#24
Віртуальна реальність — покажи свій аватар у VRChat і я скажу хто ти
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https://secure.gravatar.com/avatar/11763c5e3e38bf3e4e8a0f458c83307b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/11763c5e3e38bf3e4e8a0f458c83307b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.svg

Colins

автор

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голосів
#25
Клавіатура Logitech k400+ миша m330 та інші девайси що в мене були від Logitech + роздуми про ігри
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https://secure.gravatar.com/avatar/541bb61224c8edf658763bd65a86242c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/541bb61224c8edf658763bd65a86242c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.svg

AlexGreen

автор

0
голосів
#26
Logitech G15 — Blast from the past, або дружба завдовжки в 17 років
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KOLOBOKOLOM

автор

0
голосів
#27
Мій особистий розвиток з Logitech
author avatar
https://secure.gravatar.com/avatar/ca7ba01328b94f69ac2149dfffeb4fa2?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/ca7ba01328b94f69ac2149dfffeb4fa2?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.svg

Костянтин Костянтинович

автор

0
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#28
Теперішнє та майбутнє ігрової індустрії. Чи все насправді так добре?
author avatar
https://secure.gravatar.com/avatar/91ee9d23ae778b7edf3117978296771d?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/91ee9d23ae778b7edf3117978296771d?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.svg

Дмитро Руденко

автор

0
голосів
#29
Як миша MX Master 3 змінила моє ставлення до ігрової периферії
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/de9c43db0e37e1d23ed499d4413c88c09ce73c8c_full-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/de9c43db0e37e1d23ed499d4413c88c09ce73c8c_full-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/de9c43db0e37e1d23ed499d4413c88c09ce73c8c_full-150x150.jpg

Volodymyr Vitovskyi

Xbox Ukraine Fake President

0
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#30
Подорож ігровим світом: від комп'ютерів на аудіокасетах до віртуальної реальності
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https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/FB_IMG_1707467271152-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/FB_IMG_1707467271152-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/02/FB_IMG_1707467271152-150x150.jpg

Andrii

DailygamersVIP

0
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