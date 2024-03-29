Тиждень тому ми закінчили приймати статті на черговий конкурс авторських статей. Було надіслано 41 статтю на конкурс. За умовами конкурсу, редакцією обрано шорт-ліст з 30 статей.

І от, зараз починається етап голосування, який продовжиться з 29.03.2024 по 5.04.2024 включно.

Можна віддати свій голос за статтю блогу з шорт-листа, яка сподобалась. Кількість статей, за яких можна проголосувати в рамках конкурсу не обмежена.

Статті без голосів розташовані в довільному порядку, але, чим більше стаття набирає голосів, тим вище в рейтингу вона піднімається.

Голосуйте за те, що реально сподобалось і най переможе сильніший!

Нагадаємо, що призи цього конкурсу надав наш партнер Logitech – це професійне ігрове гоночне кермо Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC та вісім низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!

Також, нагадаємо систему голосування: на цій сторінці, на якій редакція обрала ТОП-30 конкурсних робіт, всі зареєстровані читачі можуть віддати свій голос за статтю, яка їм сподобалась. Одночасно з читачами, журі зі складу редакції теж буде визначати найкращий матеріал серед опублікованих.

Голоси за переможця, як і в першому конкурсі, будуть розраховані у пропорції 30 на 70, де 30% – вибір читачів, а 70% – вибір редакції.

Ще маленька новина – до складу редакційного журі виявив бажання приєднатись представник нашого партнера Logitech. Відповідно, в цей раз партнер не тільки допоможе редакції з призами, але і разом з нами буде голосувати і обирати переможців.