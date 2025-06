Мам, це для навчання! Огляд актуальних портативних консолей

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку. Пригостити автора кавою

Завжди хотілось мати портативний пристрій для ігор. Під час навчання в універі найкращим вибором являється ноутбук: друкувати тексти та здавати всілякі реферати або презентації можеш. Про ігри не забуваймо, поки робиш розумне обличчя на лекції. Але що робити, якщо все життя граєш, то на ПК, ноутбуці, телефонах та планшетах. Явно хочеться нових відчуттів. Я згадав ідею старого і доброго PSP — портативну консоль! Ринок за кілька років розширився та зʼявилися цікаві (чи ні) моделі. Ну що ж, запрошую до мого аналітичного аналізу ринку портативних консолей.

Nintendo зі своїми іграми за 80-90$ може йти лісом. Як і Sony зі своїм Portal. Хто б подумав, що Sony так впаде на дно після Vita.

Відразу дам зрозумілу пораду. Якщо хочете за ту ж ціну мати більшу продуктивність — купуйте ноутбук. Навіть якась NVIDIA RTX 2050 / RTX 3050 буде краще за ті ж самі кошти. Тільки виберіть з гарною системою охолодження.

Останнє місце: Asus Rog Ally

Найлегший вибір серед найгірших. Відомий великою кількістю історій в інтернеті та самим головним інженерним прорахунком — карти microSD «горіли» всередині розʼєму. Якщо карта змогла вижити, то ламався картридер. Плюс слабка батарея, вона шумна та система охолодження бажає кращого.

Перестав працювати картридер, дрифт лівого стіку та втрата 8% життя акумулятора менше, ніж за рік «extremely lightweight use».

Єдиним плюс Asus Rog Ally у версії Z1 Extreme мала досить низьку ціну. Але ну його. Краще брати перевірені людьми пристрої.

MSI Claw 8. Проба пера від Intel

Як тут помʼягше висловитися…. консоль нормальна, якби не було AMD 😉 Вона показує досить непогані результати у всіляких тестах продуктивності та іграх. Ось тільки є кілька Але:

На AMD ігри працюють краще. Тобто краще оптимізовані. В старих іграх також краще працюють;

На моменту її виходу вже чітко було зрозуміло, що буде наступне покоління APU Intel з кращими показниками продуктивності на Вт;

Навіщо так багато ядер у Intel Ultra 5 135H (14 ядер / 18 потоків) та (16 / 24)??? Вони там просто “задихаються” через недостачу енергії. Заодно виділяють купу тепла. Користувач навряд буде лізти в BIOS, входити у поглиблене меню налаштувань та шукати скільки ядер йому вимкнути. Про відеокарту також не забуваємо. TDP в 15-30 Вт один на всіх.

Intel з MSI продовжує покращувати попереднє покоління? Круто!

Якщо грубо казати — Intel сама винна, що пізно підготувала все. Роботи ще багато, бо треба вже тягнути Intel Ultra 200 в новому Claw 8 AI+.

Asus Rog Ally X. Робота над помилками

Після скандального першого покоління Asus взяли і допрацювали Ally. Збільшили екран, батарею, додали ще плюс 8 ГБ RAM (стало 24 ГБ) та покращили систему охолодження. Картридер також перенесли. Більше ниття в Інтернеті чутно не було.

Щось погане казати не хочеться щодо неї. Хіба що в Україні її так і не ввезли. Ймовірна причина — ціна в 700+ баксів/євро сильно кусається. Краще дійсно ноут.

Інтерлюдія. Де Тачпади?!

Перед тим як вибирати ТОП 3 потрібно задати виробникам просте питання: Де Тачпади для зручного керуванням курсором? Можливо, менеджери не грають в ігри та не розуміють деяких прописних істин.

Істина 1. Керування інвентарем зручне тільки мишкою!

Пригадайте, скільки часу ви можете сидіти перед інвентарем персонажа, рюкзаком, скринькою та шукати необхідний предмет з десятка інших. А перекласти з одного в інший перетворюється просто в муки. Поки на геймпаді знайдеш, порівняєш статистику, викинеш чи розбереш на деталі…. Згадав і самому погано стало.

Істина 2. Грати в шутери також зручніше на мишці

Розробники ігор вже багато років тому зробили геймпад з автонаведення та приклеювання до тіла противника. Тобто, чітерним. Навіщо? Стіки фізично не можуть дати високу швидкість та точність, як миша. Звісно, тачпад не замінює мишу. Однак перевагу у високій точності рухів зберігається. Уж точно краще, ніж у стіків.

Істина 3. У старих ігор далеко не факт є підтримка управління на геймпаді

Так, раніше підтримки геймпадів на ПК не було. А що казати про стратегії… Якщо ви збираєтесь грати в якусь стару гру, портативну консоль необхідно вибирати тільки з тачпадом. Скажіть, як ви у Warhammer 40,000: Dawn of War зібрались грати на стіках?

MSI Claw 8 AI+. Несподівано, Intel на коні як пів року!

У ТОП 3 влітає з усіх ніг представник справжнього другого покоління портативних консолей — MSI CLAW 8 AI+ з Intel Core 200. Якщо перший Claw показував завжди нижчі результати на повній навантаженості, то новий Intel майже завжди кращий за AMD Z1 Extreme. Чому майже? Завжди бувають винятки 🙂 Та й можлива погана підтримка старих ігор (наприклад, GTA IV), хоча Claw 8 AI+ їх тягне.

Але чому він тут? Intel правильно робить, що розвиває бюджетний сегмент та дає гроші розробникам впроваджує підтримку XESS 2 у нові ігри. З технічними показниками у консолі все добре. Ось тільки існує рівно ОДНА проблема. До сих пір її немає на ринку України! Як застарілу ще на момент виходу MSI Claw 8 привезли до нас досить швидко, а як щось дійсно добре — зась. Хоча і логічно, 1000 баксів/євро занадто дорого.

Про майбутні моделі Claw

На виставці Computex 2025 показали нові версії MSI Claw A8 на APU AMD Z2 Extreme. Навіть у прикольному зеленому кольорі (на зображенні вище). Поки невідома ні ціна, ні точна дата випуску (до кінця року). А що відомо: система охолодження як в Intel-версії, материнські плати різні для обох платформ, змінили місце розташування динаміків, SteamOS не буде (а це погано). Плюс вивчають варіанти інших кольорів. Інтервʼю з менеджером продажів можете подивитися нижче.

Загалом виглядає непогано, але коли вони будуть у нас… та у нас немає навіть звичайного MSI Claw 8 AI+ 🙂

Lenovo Legion Go. Щось за межами уяви

Коли показали цю консоль та її особливості у мене була лише одна думка: «ЩО ЦЕ В БІСА ТАКЕ???». Подумайте самі:

Знімні бокові “Joycons” як у Switch,

8,8-дюймовий 2,5К дисплей;

Невідомо навіщо потрібний режим мишки, коли є тачпад;

Вага 854 грами.

Явна Вундевафля якась. Так, це фішки заради яких покупці будуть брати саме його. Так, розплачуватимуться розмірами та вагою. Нічого з цим не поробиш. Плюс, оскільки Lenovo Go вже давно на ринку, на нього бувають нормальні знижки (офіційний за 30 тис грн). Саме його б я взяв, якби потрібно мати портативний пристрій на заміну ноутбуку.

Lenovo Legion Go S невідомо нащо

Відразу скажу за нові Lenovo Legion Go S – а нащо вони? Існує 2 модифікації: на процесорі AMD Z2 Go (слабкий) та Z1 Extreme. Наче обидва можуть постачатися зі встановленою SteamOS. Але вони обидва АБСОЛЮТНО НЕ ПОТРІБНІ, бо просто немає сенсу купувати теж саме, що у було у першому Go. Lenovo кинула з офіційною підтримкою SteamOS на перший Go з Z1 Extreme. А саме він є у тих, що вважали його зрозумілі недоліки портативності як переваги зручності користування!

Де Go 2?

На виставці CES 2025 (січень 2025р.) Lenovo презентувала не тільки «непотрібний» Legion Go S, а ще прототип Legion Go 2 — наступне покоління флагманської консолі на AMD Z2 Extreme. Дивлячись на нього розумієш, що перші дещо хворі фантазії помилки виправлені.

Зараз майже кінець травня 2025, пройшло вже 5 місяців «а віз і нині там». Що за неподобство? Apple забрала все виробництво чіпів TSMC? Чи Intel? Якийсь дивний хід від AMD у вигляді презентації нових APU, Lenovo їх підтримала, але не випустили їх навіть через півроку.

Nintendo Switch 2. Популярний там, де нас нема

Якби я не хотів визнавати, але любителів Маріо забагато на світі. Всі знають, що вони куплять будь що від Нінтендо. Якщо перший Switch був дуже слабкою консолю по залізу, то Switch 2 — Not Bad для такого форм-фактору. У RTX 5050 встановлено відеочіп з 2500 CUDA-ядер, тоді як у консолі — 1500. Бажати чогось більшого за 450-500 баксів/євро виглядає не доцільно (не рахуючи версію для Японії за 350 “японських баксів”). Дешевше тільки Steam Deck LCD за 399 $/€.

Ось тільки з іграми біда. Я знаю, що лише лінивий не казав про ціни. Але якщо тільки купив консоль і хочеш купити ще кілька ексклюзивів, то готуйся витратити ще половину вартості консолі: 2 Зельди, перегони Mario Kart World, подивитись на графіку в Cyberpunk 2077, взяти ще кілька відомих JRPG. Плюс приколи з картриджами (купуєш картридж, а він лише з внутрішнім кодом підтвердження; гру качай з магазину), картами памʼяті, аксесуарами і т.д. Тому якщо був перший Switch з ОФІЦІЙНО придбаними іграми, то проблем не буде. Чекайте взлому. Це одна з причин популярності Switch.

Якщо ви TRUE PC_GAMER, то переможець для ВАС ТІЛЬКИ ОДИН.

Steam Deck. Ідеал, ну майже

Зрозумілий переможець — Steam Deck. У потенційних покупців існує аж 3 варіанти вибору: LCD на 64/256/512 ГБ різних ревізій, OLED на 512 ГБ/1 ТБ для кращого візуального досвіду та Б/У ринок. Останній особливо актуальний, оскільки може зекономити ті 2-3 тис. грн на купівлю ТОННИ ігор на розпродажах. Чи хоча б просто спробувати Деку та її сценарії використання.

За що люблять «Деканьку»: простота у користуванні та сервісі при необхідності; 2 тачпади у необхідних сценаріях; довга робота від батареї на відміну від Windows-аналогів; КУПА ІГОР, які вже куплені лежать та чекають свого часу пограти на ній: купа платформерів, старих ностальгічних ігор. Звісно, можна гратися з емуляцією різних платформ 😉 Очевидний та зрозумілий мінус — продуктивність вже не та, щоб тягнути AAA-ігри сучасності або погано оптимізовані ігри. Ось дійсно класні не так часто виходять.

P.S.