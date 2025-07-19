KDE: обираємо короля робочого стола для LINUX

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Як давній користувач Linux, я експериментував з різними середовищами робочого столу. Хоча GNOME є дуже популярним, я вважаю, що KDE пропонує кращий досвід у кастомізації, функціональності та продуктивності. Ось чому я віддаю перевагу KDE над GNOME. Спробую пояснити про це в дописі.

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Чому KDE мій фаворит?

Певний час я використовував як GNOME, так і KDE. Якщо всі інші фактори залишаються незмінними (дистрибутив і доступність програм), то я однозначно оберу KDE знову.

KDE пропонує знайомий і функціональний інтерфейс користувача. За замовчуванням KDE Plasma завжди виглядав подібно до Windows. Чимось нагадує осучаснену версію Windows 7. У вас є панель внизу, яка функціонує як панель завдань, з меню «Пуск» у лівому кутку, за яким йде лоток іконок, де ви можете закріпити улюблені додатки та переглядати запущені програми.

KDE Plasma зі стилем Windows 7 з віджетами

У правому кутку є системний лоток для швидких налаштувань, часу та дати. Також в доступності іконки додатків, папки, файли та віджети на робочому столі, щоб максимізувати юзабіліті.

KDE — одне з найбільш кастомізованих середовищ робочого столу. Хоча стандартний вигляд KDE Plasma нагадує Windows, ви можете легко підігнати його під себе, щоб він виглядав як Mac або як щось зовсім унікальне.

Крім того, чи знаєте ви, що операційна система Steam Deck (SteamOS) використовує KDE Plasma як середовище робочого столу? Це прямий доказ того, наскільки воно гнучке.

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Кастомізація робочого столу в KDE обмежена лише вашою уявою. Можна зробити KDE ультрамінімалістичним, високо функціональним або імітувати іншу операційну систему. Воно дає доступ до всіх необхідних налаштувань і інструментів, щоб взяти контроль над робочим столом і створити щось, що відповідає вашому смаку та вимогам.

GNOME чи KDE — причини популярності?

Від уподобань до продуктивності є багато факторів, що сприяють більшій популярності GNOME над KDE. Однак, якщо мені довелося б вибрати найважливіші з них, то тут є про що поговорити.

GNOME 1 дотримувався принципів проєкту GNU з моменту свого створення в 1999 році, приваблюючи багатьох розробників у спільноті відкритого коду, які були зацікавлені «вільним програмним забезпеченням».

Debian обрав GNOME як середовище робочого столу за замовчуванням. GNOME прагнув зробити робочий стіл Linux зручнішим і доступнішим. Це сподобалось багатьом користувачам, які шукали простого у використанні середовища, а також розробникам, оскільки вони передбачали більшу базу користувачів.

Ubuntu також використовував GNOME як середовище робочого столу за замовчуванням через спільну філософію створення зручного робочого столу Linux. Зі стрімким зростанням популярності Ubuntu GNOME також зайняв помітне місце в спільноті Linux.

На противагу, перше середовище робочого столу KDE (K Desktop Environment 1) було випущено в 1998 році, до GNOME, і очікувалося, що воно домінуватиме серед різноманіття робочих столів. Однак воно зіткнулося з проблемами через використання інструментарію Qt як основи, який на той час не був повністю відкритим.

В результаті багато розробників обрали GNOME, оскільки це була справжня альтернатива з відкритим кодом. Звісно, Qt пізніше був випущений під ліцензією GPL у 2000 році, але до того часу GNOME вже набрав серйозної інерції серед спільноти.

Проблеми з GNOME

Проблеми з GNOME можна пояснити основною причиною його популярності. Це простота. Хоча вона може й здаватися перевагою для новачків, але все ж таки GNOME надто спрощений. Наприклад, ось як виглядає Без будь-яких модифікацій чи скінів GNOME виглядає застарілим.

Стандартний робочий стіл GNOME на Fedora 40

Ви отримуєте тонку верхню панель, яка показує лише час і дату, швидкі налаштування та кнопку Активності. І все! Ви по суті жертвуєте функціональністю заради простоти, що може негативно вплинути на загальну продуктивність.

Крім того, попри мінімалістичний підхід GNOME, це одне з найважчих середовищ робочого столу. Відразу після свіжого завантаження GNOME на Fedora 40 споживає 2,5 ГБ ОЗП. Це може здаватися меншим порівняно з Windows, але у світі Linux це дуже багато!

Монітор системи GNOME, нерідко показує понад 2 ГБ використання ОЗП після завантаження.

Звісно, ви можете використовувати розширення GNOME, щоб увімкнути іконки на робочому столі та мати док чи панель для швидкого доступу до закріплених і запущених додатків. На жаль, щоразу, коли GNOME випускає нове оновлення, деякі розширення ламаються. Тобто ваші кастомні налаштування з улюбленими розширеннями та темами мають високу ймовірність не працювати після оновлення до новішої версії GNOME.

Фічі для досвідчених користувачів

KDE Plasma надає безліч розширених функцій, щоб максимізувати вашу ефективність під час використання середовища робочого столу. Ось швидкий перелік деяких з його найкрутіших функцій, які можуть сподобатися багатьом користувачам:

Ефекти робочого столу додають плавні анімації та візуальні покращення, щоб налаштувати вигляд і відчуття робочого столу.

Скрипти KWin налаштовують функціональність вікон додатків і контролюють, як вони поводяться.

Активності створюють окремі робочі простори, кожен з унікальними закріпленими додатками, шпалерами, віджетами та комбінаціями клавіш, щоб розділити різні робочі процеси.

Призначаються кастомні дії краям екрана, наприклад, показ робочого столу або відображення всіх відкритих вікон, коли ви переміщуєте мишу в певний кут.

KDE Connect інтегрує ваш пристрій Android або iOS з робочим столом.

Попри сучасний і відполірований вигляд, доступ до численних налаштувань і потужних функцій, KDE Plasma неймовірно ефективний у використанні ресурсів. Свіжа установка KDE Neon з KDE Plasma після «чистого завантаження» споживає менше 1,5 ГБ ОЗП.