YouTube Music чи Spotify: що обрати, якщо ви не аудіофіл

Я довго сидів на Spotify, бо це вважається за “дефолт” для музики. Але останнім часом все частіше тестую YouTube Music, особливо коли вже живеш у світі сервісів Google. В цьому дописі я зібрав свої враження й спробував їх порівняти, без фанатизму, з погляду звичайного користувача.

Що таке Spotify простими словами

Spotify — це величезна бібліотека музики та подкастів у зручному додатку. Можна створювати плейлисти, ділитися ними, ловити персональні рекомендації, а ще підглядати, що слухають друзі. Додатки є майже всюди: Windows, macOS, Linux, iPhone, iPad, Android, навіть Kindle, плюс веб-плеєр у браузері й додатки для Smart TV.

YouTube Music і з чим його їдять?

YouTube Music — це аудіосервіс на базі YouTube. Тут теж величезний каталог треків (і подкасти на підході), можна створювати й шерити плейлисти та відкривати нових артистів. Є окремий додаток для Android та iOS, веб-версія в браузері і можливість слухати через звичайний YouTube на багатьох Smart TV.

Що по грошам? А можна безплатно?

У безплатних планах обох сервісів є реклама інколи дуже недоречна. Якість звуку в “фрі” теж порізана: обмеження до 128 кбіт/с як у Spotify, так і в YouTube Music і це відчувається навіть на дешевій акустиці.

Як Spotify, так і YouTube Music пропонують безплатні та платні варіанти, які надають вам доступ до більшості їхніх каталогів. Проте, можливості та функції, які ви отримуєте з безплатною версією, значно відрізняються між ними.

Як і слід було очікувати, головним недоліком безплатної версії будь-якого з цих сервісів є те, що вони містять рекламу. Ваше прослуховування часто перериватиметься незалежно від того, який сервіс ви слухаєте. Це не єдина схожість між безплатними версіями.

Незалежно від того, чи оберете ви безплатну версію Spotify, чи безплатний варіант YouTube Music, якість звуку не така висока, як у платній підписці.

Обидва сервіси обмежують швидкість потокового відтворення до 128 кбіт/с у безплатній версії.

Spotify має деякі додаткові обмеження: ви не можете вибирати пісні зі списків відтворення або альбомів, натомість ви можете перемикатися між ними. Також є обмеження щодо кількості пісень, які можна пропустити на мобільному пристрої.

YouTube Music дозволяє слухати будь-яку пісню та не обмежує пропуски. Єдиним додатковим мінусом є те, що екран має бути ввімкненим, щоб музика продовжувала відтворюватися, тобто фоновий режим не працює.

Якщо ви плануєте перейти з безкоштовного рівня YouTube Music дозволяє заощадити гроші завдяки річному плану, індивідуальний тариф коштує всього 79 грн/місяць. Spotify офіційно не пропонує такий самий план, але є обхідний шлях, який дозволяє отримати таку ж пропозицію. Крім того, студенти отримують спеціальні ціни на будь-який сервіс, сплачуючи 2,49 долара на місяць за індивідуальну підписку.

Що робити, якщо ви плануєте слухати музику для кількох користувачів? YouTube Music пропонує сімейний план за 119 гривень на місяць для шести осіб.

Ціноутворення Spotify працює інакше. Сімейний план на шість осіб коштує трохи дорожче, ніж у YouTube Music — $7.99 на місяць. З іншого боку, Spotify також має план Duo за $6,49 на місяць. Як випливає з назви, цей план в першу чергу призначений для пар.

Аудіофілам підійде?

Якщо шукаєте прям аудіофільський рівень, то ні Spotify, ні YouTube Music зовсім не про це. Lossless та Hi-Res краще шукати в Tidal, Apple Music чи Amazon Music Unlimited. З точки зору бітрейту Spotify дає до 320 кбіт/с, YouTube Music — до 256 кбіт/с. На практиці цю різницю не завжди почуєш, особливо в навушниках “на кожен день”. Анонсований Spotify Hi-Fi так і лишається десь на горизонті.

Розмір каталогу, подкасти, музика та плейлісти

Spotify значною мірою став піонером у сфері пошуку музики для стрімінгових платформ за допомогою автоматизованих плейлистів. З такою перевагою не дивно, що функції Spotify для пошуку музики та розумних плейлистів є одними з найкращих, які ви можете знайти.

Компанія розумно підійшла до збереження улюблених фанатами функцій, водночас постійно впроваджуючи нові. Наприклад, одним із нових доповнень Spotify є штучний інтелект DJ, який базується на попередніх розумних плейлистах і навіть розмовляє з вами в процесі.

Дивлячись на YouTube Music, він робить достатньо, але не більше. Ви отримуєте Discover Mix, який нагадує Discovery Weekly від Spotify, а також My Super Mix, який схожий, але більше схожий на плейлист із вашими найкращими піснями, який постійно додається та зникає з нових пісень.

Spotify існує достатньо довго, щоб його підтримували майже скрізь. Від вашого телефону до телевізора та аудіо/відеоресивера з 2015 року, він, ймовірно, підтримує Spotify.

YouTube Music існує не так давно, тому він не зовсім сумісний. Багато пристроїв підтримують підключення ChromeCast, що також спрощує прослуховування YouTube Music, але ви все одно не можете очікувати, що YouTube Music «просто працюватиме» так само як Spotify.

Як згадувалося раніше, Spotify має перевагу, коли йдеться про подкасти та хоча YouTube Music планує запускати подкасти, поки невідомо про ексклюзивні пропозиції чи наскільки великою буде бібліотека. Наразі Spotify все ще перемагає в цьому.

То що вибрати?

Якщо коротко: для більшості підійде Spotify. Тут і подкасти, і топові рекомендації, і підтримка на всіх гаджетах. Якщо ж ви повністю зав’язані на екосистему Google, користуєтесь Android і хочете вигідний сімейний тариф, тоді YouTube Music має сенс. Мене особисто в безкоштовному YouTube Music бісить відсутність фонової роботи, зате подобається свобода вибору треків без shuffle-знущань.

На платних тарифах обидва відчуваються “доросло”, і тоді все впирається у ваші звички: кому важливіші подкасти та розумні плейлисти, то беріть Spotify. Кому зручніше в Google-світі і цікавий сімейний прайс, то YouTube Music підійде краще.