Читацькі дописиІгри Читацькі дописи 31.08.2025 comment views icon

Поліцейська академія "відпочиває", або за що заарештували косплеєра

author avatar

rendelmanМідл

Репутація Ультра

Поліцейська академія "відпочиває", або за що заарештували косплеєра
Читацькі дописи
IT Community

У Великій Британії 16-річного косплеєра затримала поліція, сплутавши його зі злочинцем через те, що він тримав у руках імітацію вогнепальної зброї.

Він косплеїв персонажа на ім’я Hunk — загадкову безлику фігуру з гри Resident Evil, яка носить протигаз. Більшість гравців у Resident Evil одразу впізнали б логотип вигаданої корпорації Umbrella на його куртці, що явно вказувало на косплей.

Проте перехожі злякалися та викликали представників закону, повідомивши, що чоловік з пістолетом прямує до людного місця. Відповідно поліцейські приїхали, повалили його на землю та взяли під варту.

Начебто зброя була моделлю MP5, яку Hunk зазвичай носить у грі Resident Evil, і мала помаранчевий наконечник — стандартний елемент, аби уникнути подібних непорозумінь.

Однак цього виявилося недостатньо, щоб відрізнити його від справжнього стрільця, тож поліція все одно затримала хлопця.

“16-річний хлопець залишається під вартою поліції після арешту за підозрою в володінні імітацією вогнепальної зброї”, — пояснив представник поліції.

Це вже не перший схожий випадок. У лютому 2019 року канадська поліція Оттави помилково прийняла косплеєра в одязі з гри Fallout, який включав протигаз, шолом та броню, за терориста. Чоловік ніс прапор Нової Республіки Каліфорнія, а поєднання елементів костюма, зокрема протигаза та пояса з кулями, викликало занепокоєння щодо громадської безпеки та втручання поліції.

Ось таке буває, якщо не цікавишся світом геймдеву. Надіюсь, ви б упізнали відомого ігрового персонажа.

 

Популярні дописи

arrow left
arrow right
Чому помирають соцмережі, або "відосики" замість спілкування
Синдром вічного очікування, або чому потрібно апгрейдити ПК сьогодні
Як перемогти у грі в довгу
ТОП 7 легендарних ігор, які заслуговують на рімейк
9 програм, які зроблять ваш Linux зручніше за Windows
Abiotic Factor: новий Half-Life про який всі мовчать
Релакс від стресу, або чи можуть напружені ігри допомогти розслабитись
Електромобілі від яких нудить, або чому заколисує "екологічних" пасажирів
Перетворюємо Steam Deck на консоль мрії, або як під'єднати до неї сторонні ігрові магазини
Як Kingdom Come: Deliverance 2 продовжила легендарну Готику
Кінець епохи: Windows 10 відправляється на пенсію і до чого тут Linux
The Alters — фантастична пригода звичайної людини
Прокачуємо старий ноутбук, або як зробити апгрейд без зайвих зусиль
Найкращі смартфони для поціновувачів Linux-філософії
Google Photo: безальтернативне рішення, чи цифрова пастка
Як сучасна ІТ-інфраструктура впливає на якість медичної допомоги
Як прокачати та автоматизувати свій Windows? Полегшуємо життя за допомогою AutoHotkey
Лайфхак у Google Docs: оформляємо «лапки» правильно
Чому без математики неможливо стати впевненим ІТ-фахівцем
Найкращі фільми з елементами кіберпанку, про які ви не знали
Як ми "зламували" ігри: чіти, трейнери та ностальгічні спогади про хакерські пригоди
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати