Поліцейська академія "відпочиває", або за що заарештували косплеєра

У Великій Британії 16-річного косплеєра затримала поліція, сплутавши його зі злочинцем через те, що він тримав у руках імітацію вогнепальної зброї.

Він косплеїв персонажа на ім’я Hunk — загадкову безлику фігуру з гри Resident Evil, яка носить протигаз. Більшість гравців у Resident Evil одразу впізнали б логотип вигаданої корпорації Umbrella на його куртці, що явно вказувало на косплей.

Проте перехожі злякалися та викликали представників закону, повідомивши, що чоловік з пістолетом прямує до людного місця. Відповідно поліцейські приїхали, повалили його на землю та взяли під варту.

Начебто зброя була моделлю MP5, яку Hunk зазвичай носить у грі Resident Evil, і мала помаранчевий наконечник — стандартний елемент, аби уникнути подібних непорозумінь.

Однак цього виявилося недостатньо, щоб відрізнити його від справжнього стрільця, тож поліція все одно затримала хлопця.

“16-річний хлопець залишається під вартою поліції після арешту за підозрою в володінні імітацією вогнепальної зброї”, — пояснив представник поліції.

Це вже не перший схожий випадок. У лютому 2019 року канадська поліція Оттави помилково прийняла косплеєра в одязі з гри Fallout, який включав протигаз, шолом та броню, за терориста. Чоловік ніс прапор Нової Республіки Каліфорнія, а поєднання елементів костюма, зокрема протигаза та пояса з кулями, викликало занепокоєння щодо громадської безпеки та втручання поліції.

Ось таке буває, якщо не цікавишся світом геймдеву. Надіюсь, ви б упізнали відомого ігрового персонажа.