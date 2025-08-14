Abiotic Factor: новий Half-Life про який всі мовчать

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Я ніколи по-справжньому не розумів привабливості ігор на виживання з елементами крафту. Керування індикатором голоду та збір ресурсів завжди здавалися швидше роботою, ніж ментальним відпочинком, заради якого грають в ігри. Але все змінилося нещодавно, коли піддавшись цікавості я спробував новий хіт під назвою Abiotic Factor.

Abiotic Factor — що ти таке?

Abiotic Factor — це гра на виживання з елементами крафту, яка провела близько року в ранньому доступі, починаючи з травня 2024 року. Вона отримала реліз версії 1.0 наприкінці липня 2025 року, після чого також вийшла на поточне покоління консолей Xbox і PlayStation (з підтримкою кросплею).

Поверхнево нагадує досить стандартний досвід виживання з крафтом та властивими характерними ознаками жанру. У вас є індикатори для різних тілесних функцій, таких як голод і спрага, які потрібно керувати, багатий досвід крафту для створення всього необхідного для виживання, та всі ресурси, які можуть знадобитися, щоб зрештою процвітати та довести подорож до кінця.

Гра має майже ідеальний рейтинг на Steam, шалену репутацію серед фанатів жанру та отримала чимало схвальних відгуків, включаючи 92 бали від PC Gamer. І все ж здається, що про неї майже ніхто не говорить. Можливо, це пов’язано з ефектом раннього доступу, коли очікування релізу гри якоюсь мірою приглушується тим фактом, що вона вже була широко доступною протягом певного часу, хоча й у незавершеному стані.

Реліз на консолях пройшов “з фанфарами”, але здається, що гра отримала набагато менше уваги, ніж заслуговувала. Таке часто трапляється з інді-проєктами, які не мають коштів для ефективного маркетингу, на відміну від проєктів великих видавців. Чи вистачить “сарафанного радіо”, щоб Abiotic Factor потрапила до топу чартів, ще побачимо, але поки що Abiotic Factor перевершує все, у що я грав у 2025 році.

Що чіпляє?

Попри те що в основі це “одна з тих” ігор на виживання з крафтом, Abiotic Factor виділяється серед аналогів. Гра уникає моментів, які перетворюють інші ігри жанру на безцільні. Тут немає процедурної генерації, оскільки Abiotic Factor має дещо лінійну історію, яку прийдеться проходити, щоб просуватися вперед.

Ви берете на себе роль дослідника, адміністратора та загалом офісного працівника в дослідницькому комплексі GATE, розташованому глибоко в австралійській глибинці. Це ваш перший день на роботі, і щойно ви прибуваєте, все починає йти шкереберть.

Вам потрібно з’ясувати, як втекти, впоратися з аномаліями, які оселилися у вашому новому робочому місці, та просуватися через комплекс з остаточною метою втечі.

Майже Half-Life?

Гра виглядає, відчувається та звучить як шедевр від Valve в першій особі, за винятком того, що замість ролі супер-вченого у костюмі, ви — звичайний винахідливий хлопець зі схильністю до крафту.

Окрім мешканців Xen, подібних до хедкарбів та булсквідів, вам доведеться мати справу з “протидіючими силами” та екологічними небезпеками, якщо хочете вижити. Справжня зброя та боєприпаси рідкісні, але матеріалів для створення пасток, зброї та дивних машин для вбивства вдосталь.

Скрізь є маленькі відсилки до оригінальної Half-Life, від затоплених офісів до наукових експериментів, які нагадують катастрофічну подію, що запустила пригоду Гордона Фрімена. Як великий фанат Half-Life, тут я у своїй стихії.

Гру можна пройти кооперативно налаштувавши виділений сервер локально на Windows, або заплатити за віддалений сервер. Альтернативно, можна й впоратися самотужки в single режимі. Тоді ви втратите переваги розподілу праці, але з іншого боку, гра здаватиметься набагато ізольованішою та вірнішою духу оригінального Half-Life, яка її надихнула.