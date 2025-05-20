Дарт Вейдер проти штучного інтелекту, або чергова витівка Epic Games

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Уявіть таку ситуацію: ви граєте в Fortnite, занурюєтеся в крутезну «Зоряну» міні-сезонку в режимі Battle Royale, а там сам Дарт Вейдер розмовляє з вами через ШІ! З однієї сторони атмосферно, але не все так просто. Профспілка акторів SAG-AFTRA по цій причині подала скаргу на Epic Games.

Отже, що сталося? Epic Games ввикористали ШІ, щоб відтворити легендарний голос Джеймса Ерла Джонса, який озвучував Дарта Вейдера. І це не просто «давайте додамо крутий голос», а ціла технологія, яка дозволяє гравцям спілкуватися з Вейдером у грі. Але ось де заковика: SAG-AFTRA заявляє, що Epic Games та їхня дочірня компанія Llama Productions зробили це, не попередивши профспілку і не обговоривши умови. А це начебто порушення прав акторів.

SAG-AFTRA кажуть: «Ми поважаємо право наших членів та їхніх спадкоємців контролювати, як використовуються їхні цифрові копії. Ми любимо нові технології, які дозволяють фанатам насолоджуватися культовими персонажами. Але ми маємо захищати право акторів домовлятися про умови, коли їхню роботу замінюють ШІ».

І вони не просто поскаржилися, а подали офіційну заяву до Національної ради з трудових відносин.

Перед смертю у 2024 році Джеймс Ерл Джонс дав згоду на використання його архівних записів голосу для майбутніх проєктів Lucasfilm. Disney, Lucasfilm та Epic Games отримали дозвіл від родини Джонса, щоб голос Вейдера звучав у Fortnite.

Родина навіть сказала: «Джеймс вважав голос Дарта Вейдера невід’ємною частиною Зоряних війн, і він хотів, щоб фани всіх поколінь могли насолоджуватися ним».

Тож, з одного боку, це крута можливість для фанатів, а з іншого профспілка б’є на сполох, бо акторів просто обійшли. Epic поки мовчать, і ми всі чекаємо, що вони скажуть.

Що ви про це думаєте? Чи круто, що ШІ дозволяє нам «поговорити» з Вейдером, чи це все ж таки несправедливо щодо акторів?

Джерело: Hypebeast

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.