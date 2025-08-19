Чохол Benks Prestige ArmorPro with Kevlar®: елегантний захист для iPhone 16

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Багато хто, отримавши новий смартфон, витрачає майже стільки ж часу на вибір чохла, скільки й на вирішення, коли і яку модель смартфона купити. Адже тонкий і крихкий корпус смартфона, який гравітація та вода ненавидять усією душею, потрібно якось захистити. На ринку чимало виробників, але серед них вирізняється Benks — один із великих виробників чохлів, і нещодавно в їхній лінійці з’явилися моделі з Kevlar® у стриманих плетених візерунках.

Я постійно шукаю новий чохол для iPhone, адже через суху шкіру рук мені складно тримати в руках щось гладке та слизьке — незалежно від погоди. Узимку ситуація ще гірша. Нам надіслали два варіанти кольору — Aurora та Prestige — у двох різних версіях: ArmorPro (цей чохол) та ArmorAir. Вони настільки відрізняються, що кожен заслуговує окремого огляду.

Benks Prestige ArmorPro — це жорсткий чохол для iPhone, покритий волокнами Kevlar для захисту, з металевими кнопками та захисною накладкою на камеру.

Чохол Benks Prestige ArmorPro Case Built with Kevlar (Camera Control Button) для iPhone 16 Pro Max

Чохол Benks Prestige ArmorPro Case Built with Kevlar (Camera Control Button) для iPhone 16 Pro

Характеристики:

Кнопка керування камерою

Волокно Dupont™ Kevlar®

Сумісність із MagSafe

Захист від падінь

Посилений захист об’єктива

Гарантія на рік

Дизайн і особливості

Не буду вдаватися в точні розміри — зрозуміло, що будь-який чохол трохи більший за телефон. Зосереджуся на тому, що його відрізняє від інших.

Benks Prestige ArmorPro з Kevlar® забезпечує повне покриття корпусу. Краї трохи підняті, тож якщо покласти телефон екраном донизу, дисплей не торкатиметься поверхні (принаймні, на рівних столах). Навколо блоку камери є металевий обідок, який контрастує з темним плетеним візерунком Kevlar. Це єдине місце з логотипом бренду, і я можу це пробачити — виглядає він доволі естетично. Обідок злегка скошений, щоб пальці не чіплялися за нього.

Кнопки металеві, добре помітні на дотик і зручні в натисканні. Вони спрацьовували без жодних збоїв. Кнопка керування камерою закрита гладким і функціональним віконцем — це перший чохол, який я використав із iPhone 16 Pro Max, і тепер бачу, наскільки відчуття можуть різнитися. Тут вона працює так само, як без чохла, і знаходиться на одному рівні з корпусом, без перепадів у висоті чи матеріалі.

Нижня частина закрита повністю, окрім вирізів для портів. Теоретично, це може трохи ускладнити свайпи знизу чи торкання іконок у нижній частині екрана, але в мене проблем не виникало. Лише майте на увазі, що зарядний роз’єм може бути вузьким для кабелів із великими USB-C конекторами — я зазвичай використовую стандартні Apple.

Все просто: одягніть чохол на телефон. Я раджу починати з боку, де більше кнопок. Але це вже справа звички.

Досвід використання

Чохол щільно сидить, але якщо його потрібно зняти, найзручніше почати з блоку камери — краї трохи гнуться, тож процес нескладний. Мені він сподобався настільки, що я навіть відкладав тест інших моделей.

Kevlar на дотик гладкий, але при цьому легко і надійно тримається в руці. Це не пластик — відчуття більше схожі на м’який твід. Спершу мені здавалося, що по краях починають з’являтися дрібні волокна, але за місяць активного використання жодних слідів зношування не з’явилося — просто матеріал м’який і приємний.

Висновки

Захистити смартфон — завдання не з простих. Треба закрити корпус, але не заважати користуванню, особливо зараз, коли iPhone майже без рамок і сенсорні зони знаходяться ближче до краю екрана. Benks Prestige ArmorPro вдалося знайти цей баланс: він зручно лежить у руці, не виглядає громіздким і не заважає жестам. Підняті краї не заважають, а іноді навіть запобігають випадковим торканням.

Що мені сподобалося в Benks Prestige ArmorPro для iPhone:

Стриманий, стильний дизайн

Металевий обідок навколо камери

Добре виконані металеві кнопки

Якісна накладка на кнопку керування камерою

Що можна покращити:

Для самого чохла — нічого. Хіба що назви моделей і візерунків можна зробити більш зрозумілими, але це стосується майже всіх виробників.

Джерело: the-gadgeteer.com