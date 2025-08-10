Електромобілі від яких нудить, або чому заколисує "екологічних" пасажирів

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Останнім часом все частіше натрапляю на статті про проблеми з самопочуттям в електромобілях. Виявляється, це не поодинокі випадки. І ось нещодавні дослідження частково розкрили цю таємницю. Найцікавіше, що справа тут не в електромагнітному опроміненні та не в м’якій підвісці (швидше навпаки).

У 2024 році електромобілі склали 22% від усіх продажів нових автомобілів у світі, порівняно з 18% у 2023-му. Зростання помітне, але разом з ним з’являється більше скарг на нудоту, особливо від пасажирів на задніх сидіннях. У соцмережах повно історій про це, і навіть потенційні покупці почали цікавитися цією темою.

Невеличка ремарка. Особисто я не схильний до заколисування і чомусь вважав, що на мене воно не діє, поки не проїхався на задньому сидінні Toyota Avensis. Зазвичай на водійському місці таких проблем не було. Але якщо з “валкою” та “м’якою” тойотою все зрозуміло, то чому має нудити від доволі твердих електромобільних підвісок з низьким центром ваги?

Науковці пояснюють це “браком досвіду”. Вільям Емонд, аспірант з Технологічного університету Бельфор-Монбельяр у Франції, який вивчає автомобільну нудоту, каже:

“Більшу кількість випадків захворюваності в електромобілях можна пояснити відсутністю попереднього досвіду, як водія, так і пасажира, коли мозку бракує точності в оцінці сил руху, оскільки він покладається на попередній досвід в інших типах автомобілів”.

Простіше кажучи, наш мозок звик до сигналів від традиційних авто. Наприклад, до звуку двигуна, що набирає обертів перед прискоренням. В електромобілях такого немає, бо електродвигун працює тихо.

Це підтверджують дослідження. Одне з них у 2024 році знайшло зв’язок між нудотою та вібрацією сидінь в електромобілях, а інше з 2020-го вказує на відсутність шуму двигуна як ключовий фактор. Емонд додає:

“Якщо подорожували в класичних авто з ДВС, ми звикли розуміти рух автомобіля на основі таких сигналів, як оберти двигуна, вібрації двигуна, крутний момент тощо. Однак, подорож в електромобілі вперше — це нове середовище руху для мозку, яке потребує адаптації”.

Ще один важливий аспект – рекуперативне гальмування. У електромобілях воно перетворює енергію гальмування на електрику для акумулятора. Дослідження 2024 року показало, що це один з головних тригерів нудоти.

Автори зазначили: “Наші результати підтвердили, що вищі рівні рекуперативного гальмування можуть спричинити заколисування”.

Загалом, нудота виникає через невідповідність сенсорних сигналів: внутрішнє вухо, очі та тіло надсилають мозку суперечливу інформацію про рух.

Емонд пояснює: “Кращі знання про саморух дозволяють нам передбачати сили руху, що є вирішальним для заколисування. Однак, коли сили руху, оцінені або передбачені мозком, відрізняються від того, що насправді відчувається, тоді мозок інтерпретує цю “нейронну невідповідність” як конфліктну ситуацію”. Якщо конфлікт триває, з’являються симптоми.

Цікаво, що водії рідко відчувають нудоту, бо вони контролюють рух і передбачають його. А от пасажири навпаки. В електромобілях менше підказок про майбутні рухи, тому мозку важче адаптуватися, особливо вперше. Емонд порівнює це з невагомістю, де майже всі відчувають дискомфорт через відсутність звичного досвіду.

На щастя, дослідники вже думають про рішення. Для автономних електромобілів пропонують візуальні сигнали, як інтерактивні екрани чи фонове освітлення, або вібраційні підказки, щоб пасажири могли передбачати зміни руху. Це може полегшити поїздки в електротаксі чи інших подібних сервісах.

Підсумовуючи, якщо ви плануєте купити електромобіль, не лякайтеся. З часом мозок адаптується. Але якщо турбує нудота, потрібно обирати моделі з налаштуваннями рекуперації. Я сам ще не стикався з цим, хоча іноді користуюсь електротаксі. Можливо, тому що сідаю в основному на переднє сидіння.