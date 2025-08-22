Граємо в DOS ігри правильно, або аналоги DOSBox "на максималках"

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Більшість представників “старої школи” вже давно використовують DOSBox, який дозволяє грати в ігри та запускати програмне забезпечення, створене для MS-DOS, на багатьох платформах. Крім того, що цей емулятор робить взаємодію з DOS досить простою, його відкритий код дозволив іншим розробникам удосконалити проєкт, створюючи нові версії.

Завдяки “форкам” оригінального емулятора з’явилися різні реалізації DOSBox з різноманітними удосконаленнями, що підвищують зручність та адаптацію до конкретних завдань. Хоча ви й можете використовувати класичну версію DOSBox, ці порти пропонують реальні переваги, які варто оцінити.

DOSBox Pure

DOSBox Pure не є самостійним форком, як DOSBox-X чи DOSBox Staging, а швидше ядром для емулятора RetroArch (Libretro). Воно дозволяє запускати DOS-ігри подібно до інших емульованих платформ через RetroArch, який працює на величезній кількості операційних систем та пристроїв.

Моя улюблена особливість DOSBox Pure — це простота запуску, і багато в чому це завдяки RetroArch. Наприклад, у стандартному форку DOSBox вам потрібно монтувати певну папку на диску, а потім переходити туди за допомогою команд MS-DOS. Звідти ви запускаєте інсталятор чи виконуваний файл гри.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Але з DOSBox Pure все інакше: він може брати zip-архів з грою, ніби це ROM для іншої платформи, і запускати її. RetroArch навіть застосовує стандартний профіль геймпада, тож є шанс, що вам не знадобиться ручне налаштування. Будь-які зміни зберігаються як пов’язаний, але окремий ZIP-файл.

Крім того, легко встановлювати та завантажувати операційні системи на кшталт Windows 95 у DOSBox Pure. Проєкт включає підтримку 3dfx Voodoo, як і в інших форках, дозволяючи 3D-іграм виглядати найкраще. Є також добра емуляція миші, клавіатури та джойстика, плюс екранна клавіатура для сенсорних пристроїв (як телефони чи планшети).

До цього додаються класичні функції RetroArch, такі як збереження станів, перемотування емулятора, чіти та підтримка мультиплеєра. І це ще не згадуючи можливість завантажувати DOS-ігри з одного файлу через меню (без навичок командного рядка).

Щоб отримати DOSBox Pure, завантажте та налаштуйте RetroArch на вашій платформі. Потім використовуйте меню Online Updater > Core Downloader > DOS (DOSBox Pure), щоб завантажити ядро.

EM-DOSBox

Ви коли-небудь грали в DOS-гру в браузері? Якщо так, то, ймовірно, ви стикалися з форком EM-DOSBox, а можливо, і з API js-dos. Браузерна реалізація DOSBox — один з найпростіших способів гри, оскільки не потрібно нічого завантажувати чи налаштовувати.

EM-DOSBox широко використовується в інтернеті і, мабуть, найбільш відомий завдяки Internet Archive, де він забезпечує браузерний запуск великої бібліотеки DOS-ігор. Проект використовує компілятор Emscripten для компіляції коду DOSBox у WebAssembly та JavaScript, які потім можуть виконуватися в сучасному браузері. Це дозволяє запускати багато DOS-ігор одним кліком.

Хоча є деякі обмеження, наприклад, не завжди можливо перепризначати клавіші, а підтримка геймпадів може бути недостатньою. З усім тим, це чудовий спосіб запустити DOS-програми, і з огляду на те, як легко сучасні комп’ютери справляються з емуляцією DOS та веб-технологіями, то продуктивність тут відмінна.

Ви, ймовірно, не заміните ним основні форки чи навіть оригінальний DOSBox, але все ж його варто мати на увазі. Це може знадобитися, якщо ви створюєте вебпроєкт або хочете легко надати доступ до DOS-ігор групі людей, які не розуміють (чи не хочуть вчити) технічні аспекти налаштування емулятора. Це ідеально, якщо у вас є група друзів, які просто хочуть пограти в Wolfenstein 3D чи інші улюблені ігри дитинства.

DOSBox Staging

Він позиціюється як “сучасне продовження DOSBox”. DOSBox Staging підійде для тих, хто шукає версію DOSBox з розширеними функціями, але без зайвих заморочок у налаштуванні. На відміну від DOSBox-X, цей форк більше нагадує звичайну версію DOSBox, оскільки в ньому немає безлічі меню та перемикачів, натомість використовується простий підхід на основі команд (хоча ви все ще можете використовувати старі файли конфігурації).

Перше, що ви помітите, — це вбудована емуляція CRT з “нульовою конфігурацією”, яка робить вікно DOSBox набагато кращим на сучасних дисплеях з високою роздільною здатністю (і автоматично адаптується до вашої системи). Це загальна тема проекту, де застосовуються “розумні налаштування за замовчуванням”, щоб зробити використання DOS максимально простим.

Ідея в тому, що більшість ігор працюватимуть з базовою конфігурацією, роблячи DOSBox Staging ідеальним для тих, хто цінує простоту.

Крім цього, проєкт включає певні покращення, такі як підтримка відеокарт 3dfx Voodoo та S3, інтегрована підтримка звукових і MIDI-пристроїв на кшталт Roland MT-32 та Gravis Ultrasound, широка підтримка пристроїв вводу, включаючи емуляцію послідовної миші та джойстиків, а також складніші опції, як змінна частота оновлення кадрів. Вам не потрібно вручну активувати ці функції, щоб все запрацювало.

Проєкт не призначений для підтримки старих операційних систем (наприклад, Windows 7 чи старіших версій Mac OS X), а також не підтримує старі Windows 3.x, Windows 95 і 98 чи Windows Me. Головна мета — надати сучасну платформу для запуску ігор та програм з мінімальними зусиллями, з покращеннями, яких немає в ванільній версії DOSBox.

А як ви запускаєте свої улюблені DOS-ігри?