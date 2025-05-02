HiRise Pro від Twelve South — це зручна підставка для ноутбука з можливістю регулювання висоти

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Працюю з дому вже кілька місяців і, чесно кажучи, все ще в пошуках ідеального робочого простору. Пробувала усе — від модних ретро-столів у стилі середини століття (так, серйозно!) до стоячих варіантів і крісел з “ідеальною підтримкою спини”. Але іноді саме дрібниці здатні змінити все. Одним із таких відкриттів стала для мене підставка HiRise Pro від Twelve South — справжня знахідка для власників MacBook.

Twelve South давно відомі своїми елегантними аксесуарами преміум-класу, створеними з любов’ю до дизайну Apple. І ця підставка — не виняток. Вона не лише сумісна з усіма MacBook і більшістю інших ноутбуків, а й дозволяє зручно регулювати висоту екрану для ідеального кута перегляду. Конструкція — стабільна та надійна, а зовнішній вигляд чудово доповнює будь-який сучасний робочий простір.

Ще один бонус — вбудоване місце для зарядної шайби MagSafe (її потрібно мати окремо). Зручно, стильно, продумано.

Це саме той елемент, який зробив мій робочий день трохи кращим. Іноді комфорт — це не глобальні зміни, а добре підібрана дрібниця.

Алюмінієва підставка Twelve South HiRise Pro для MacBook (ICTS2211)

HiRise Pro від Twelve South — це не просто аксесуар для MacBook, це досконале доповнення до вашого робочого простору. Дизайн? Продуманий до дрібниць: матове металеве покриття, мінімалізм без зайвого пафосу, з характерною витонченістю, яка ідеально гармонує з естетикою Apple.

І хоч може здатися, що «хіба комусь потрібна елегантна підставка для ноутбука?», повірте — вона змінює усе.

Основа V-подібної форми має приємне прогумоване покриття, яке надійно тримає ноутбук, а вбудована зона заряджання MagSafe оздоблена глянцевою веганською шкірою. Деталі — якраз ті, що мають значення.

HiRise Pro піднімає екран на висоту до 15 см, що ідеально вирівнює його з вашими очима. А якщо потрібно — висоту легко відрегулювати за допомогою металевого гвинта. Ідеальне рішення для відеодзвінків, оскільки веб-камера автоматично опиняється на комфортному рівні — без додаткових трюків і налаштувань.

Що мені справді сподобалось — це як підставка покращує ергономіку без потреби в окремому великому моніторі. А якщо у вас уже є зовнішні дисплеї, HiRise Pro дає змогу бездоганно вирівняти висоту вашого MacBook з будь-яким із них — усе виглядає гармонійно та акуратно. Ідеально для тих, хто цінує комфорт і візуальну цілісність.

Здається, мені залишився лише один крок до повного переходу на стоячий стіл — і HiRise Pro від Twelve South майже переконав мене. Наразі я ще користуюсь своїм «штативним» письмовим столом, і висота екрана вже майже ідеальна. Але, чесно кажучи, ще один-два сантиметра зверху точно б не завадили. Схоже, HiRise Pro вже працює на межі того, що можна поєднати з міцністю та стабільністю конструкції.

Та варто пам’ятати одне: якщо ви вирішите підняти свій ноутбук на таку висоту, вбудований трекпад і клавіатура стають практично недосяжними. Тож вам доведеться подбати про окрему бездротову або дротову периферію. Це не недолік, радше новий рівень робочої організації — але все ж варто враховувати.

Алюмінієва підставка Twelve South HiRise Pro для MacBook (ICTS2211)

Цінник у $100 теж змушує трохи замислитися. На ринку вже є альтернативи — наприклад, новенька Curve SE від тієї ж Twelve South, яка коштує майже вдвічі дешевше. Але в HiRise Pro є свій шарм: преміальна якість, продумана ергономіка, вбудоване місце під MagSafe.

До цього я експериментував із різними рішеннями — від звичайної полиці з IKEA до портативної складної підставки, яка радше нахиляла ноутбук, ніж справді піднімала його. Деякі з них навіть мали роз’єми, кардрідери та інші приємні дрібниці.

І знаєте, було б цікаво побачити, як Twelve South вийде за межі лише “естетики” й додасть більше функціональності — наприклад, кілька портів чи розширень. Чому б і ні? Вони вже створюють чудові аксесуари для Mac — то, можливо, на черзі HiRise Max? Я, принаймні, сподіваюся на це.

Джерело: engadget.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.