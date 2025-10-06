Коли захист ігор перетворюється на покарання, або хороші ігри не потребують DRM

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Якщо ви думаєте, що Denuvo — це найгірше, що траплялося з PC-геймінгом, то у мене є, що вам розповісти. Так, сучасна система захисту дратує обмеженнями активацій і вимогами підключення до інтернету. Але порівняно з тим, що геймерам доводилося терпіти раніше, Denuvo виглядає майже як подарунок долі.

StarForce: коли антипіратство стає вірусом

Колись ігри продавалися зазвичай на дисках. У кінці 90-х та на початку 2000-х видавці масово використовували StarForce — систему захисту, яка перевіряла унікальні ключі шифрування на фізичному CD та в файлах гри.

На практиці це був справжній кошмар. StarForce встановлював драйвери на рівні ядра системи без попередження користувачів. Навіть в ліцензійній угоді про це не було ні слова. І найгірше — ці драйвери залишалися на комп’ютері навіть після видалення гри.

Результати були катастрофічними, адже CD та DVD-приводи починали працювати повільніше. Деякі приводи взагалі переставали читати диски, траплялися випадкові перезавантаження та сині екрани смерті. І найголовніше, пошкоджений диск міг стати вироком до запуску купленої гри.

Вже потім ми навчилися копіювати захищені диски за допомогою Alcohol 120. І вже потім монтували створені віртуальні образи за допомогою Daemon Tools.

Як Microsoft вирішив “покращити” PC-геймінг

GFWL була спробою Microsoft створити свій аналог Steam. Платформа пропонувала онлайн-магазин, досягнення, таблиці лідерів. Але була одна проблема — GFWL також працювала як онлайн-DRM.

Коли Microsoft вимкнув сервери активації на початку 2020 року, багато ігор стали непридатними для гри. GTA IV довелося перевипустити в новій версії. Fable III взагалі зникла зі Steam — Microsoft просто видалив гру замість того, щоб випустити патч.

Найабсурдніше те, що навіть коли GFWL працювала, вона створювала купу проблем. Не можна було зберегти гру без підключення до інтернету. Система часто глючила, змушуючи перезапускати гру по кілька разів, а DLC, куплені до закриття магазину у 2013 році, стали недоступними.

Ubisoft та їхній always-online експеримент

У 2010 році Ubisoft вирішив, що для однокористувацьких ігор потрібен постійний інтернет. Assassin’s Creed 2, Splinter Cell Conviction, The Settlers 7 — всі вимагали постійного з’єднання з серверами.

Втратили інтернет на секунду? Гра ставиться на паузу. Довша перерва? Вас викидає з гри, і доведеться завантажувати останню контрольну точку, яка встигла синхронізуватися з сервером.

Одного разу сервери Ubisoft впали, і легальні власники не могли грати у свої ігри. Тим часом пірати спокійно грали в офлайні. Гру зламали менш ніж за два місяці після релізу.

Ринок захисту ігор у цифрах

Сучасний ринок DRM-рішень оцінюється в $5.96 мільярдів станом на 2023 рік, з прогнозованим зростанням до $12.87 мільярдів до 2030 року за даними Grand View Research.

За статистикою Irdeto, 89% геймерів вважають, що розробники мають право захищати свої ігри від піратства, але 70% негативно ставляться до DRM, що впливає на продуктивність.

Цікаво, що згідно з дослідженням European Union Intellectual Property Office, піратство не завжди призводить до втрати продажів — у багатьох випадках пірати просто не купили б гру за повну ціну.

Denuvo залишається найпопулярнішим рішенням — за даними компанії, їхній захист використовується в більш ніж 1000 іграх. При цьому середній час до злому Denuvo зріс з 12 днів у 2018 році до 75 днів у 2023 році, згідно з аналізом Reddit-спільноти CrackWatch.

Найкращим іграм захист не потрібен

Не всі розробники вважають DRM необхідним. Деякі найуспішніші ігри в історії взагалі не мали захисту. Так, наприклад у The Witcher 3: Wild Hunt CD Projekt Red принципово відмовилися від DRM. Гра продалася тиражем понад 50 мільйонів копій і стала однією з найуспішніших RPG всіх часів.

Minecraft взагалі починалася як інді-проект без будь-якого захисту. Зараз це найпродаваніша гра в історії з більш ніж 300 мільйонами проданих копій.

Гру Hades випустили без захисту Supergiant Games, довіряючи своїй аудиторії. Як результат, розробники отримали мільйони продажів і купа нагород. Baldur’s Gate 3 стала феноменом 2023 року. Larian Studios також відмовилися від DRM, і гра, зібрала всі можливі нагороди та побила рекорди одночасних гравців у Steam.

Так може справа все-таки не в захисті, а в якості продукту та поваги серед геймерів?

Чому Denuvo все ще дратує?

Після всіх цих жахів минулого Denuvo здається майже нешкідливим. Але проблеми залишаються. Особливо дратують обмеження активацій. Є докази, що деякі ігри працюють краще після видалення Denuvo. Хоча іноді, як у випадку з Resident Evil: Village, проблеми створював додатковий DRM від Capcom, а не сам Denuvo.

Найбільша проблема — це майбутнє. Що станеться з іграми, коли сервери Denuvo вимкнуть? Історія GFWL показує, що це питання часу, а не теорії.