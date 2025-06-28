Liquid Glass від Apple — плагіат родом з Windows Vista, чи нове слово у дизайні

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Важко дивитися на новий естетичний стиль Apple під назвою «Liquid Glass» і не згадувати про Windows Vista, сильно розкритиковану операційну систему від Microsoft, яка також реалізувала прозорість і склоподібні ефекти у далекому 2007 році.

Подібність між інтерфейсом Apple та дизайнерським стилем «Windows Aero» помітна всюди: від скляних іконок додатків у iOS 26 та macOS Tahoe 26, які дуже нагадують глянцеві іконки Vista, до прозорих фонів у «випадаючих» меню. Головна різниця полягає в тому, що Apple робить усе це значно краще, але й за 18 років у нас зовсім інші апаратні можливості, які це дозволяють.

Хоча Microsoft впровадила цікаву ідею, їй не вдалося добре реалізувати інтерфейс Windows Aero у Vista. Сама ОС працювала набагато повільніше за Windows XP, була повна багів, в тому числі з драйверами. А якщо ви дійсно хотіли в той час насолодитися красою Aero, вам потрібен був комп’ютер із потужним графічним процесором.

У 2007 році більшість сиділа на відеокартах з 256 Мегабайтами відеопам’яті, а GeForce 8800 GTS 320/640 MB була мрією багатьох геймерів. Зараз навіть інтегрована графіка може легко впоратися з базовими 3D-елементами та вишуканими інтерфейсами. Завдяки своїм власним чипам Apple також забезпечує гідні графічні можливості у пристроях, які підтримують iOS 26, iPadOS 26 та інші нові програмні релізи з Liquid Glass.

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Допомагає й те, що Liquid Glass не є для Apple таким кардинальним стрибком, як перехід від Windows XP до Vista. Apple поступово рухалася до більш «яскравого» інтерфейсу та ширшого використання ефекту прозорості ще з часів випуску iOS 7 у 2013 році, коли компанія відмовилася від застарілого дизайну на користь більш плоскої та стильної естетики.

Можна також стверджувати, що саме Apple започаткувала рух до « культу прозоростей» у настільних операційних системах з оригінальною Mac OS X у 2001 році, яка надала культовій панелі Dock глянцевий фон.

У часи Windows XP я використовував програми на кшталт WindowBlinds, щоб налаштувати ОС і додати прозорі ефекти.

Магія маркетингу Apple не змогла у своїх презентаціях та відео повноцінно відтворити відчуття від використання Liquid Design. На мою думку, iOS 26 насправді не так сильно відрізняється від усього, що було раніше. Як тільки пройдуть перші враження від скляного інтерфейсу, можна побачити його новими очима.

До того ж до виходу нових операційних систем Apple восени ще багато часу, і компанія часто швидко вносить зміни у великі дизайнерські рішення, якщо користувачі бета-версій скаржаться на них. Apple може зменшити зменшить прозорість фону Центру керування або, ще краще, надасть користувачам більше контролю над кількістю елементів Liquid Glass на екрані.

Особисто я не проти, коли компанії трохи перегинають палицю зі своїми ідеями інтерфейсу, адже завжди є можливість відступити назад. Це набагато краще, ніж бути надто консервативним і ніколи не просувати своє естетичне бачення вперед.

Хоча, як бачимо, нове — це добре забути старе.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.