Мої улюблені телефони з 2000-х: коли мобільний був більше, ніж просто гаджет

Здається, що олди ніколи не втомляться повторювати набридлі легенди про те, як телефон міг пережити падіння з п’ятого поверху. Але чого дійсно не забрати, так це того факту, що у 2000-ні ледь не кожна нова модель викликала справжній ажіотаж. Володіння певним телефоном робило вас найкрутішим у школі, гуртожитку, у компанії. Я тут вирішив згадати свої улюблені мобільні “трубки” з минулого, хоча й не всі вони були реально моїми. Деякі тільки тримав у руках.

Я досі пам’ятаю, коли отримав свій 8390. Ця штука була розміром із запальничку. А телфони Sony Ericsson тоді випереджали усе інше на багато років вперед.

Багато хто з ностальгією згадує Nokia 3310. Це телефон, який став мемом. Він випущений у 2000 році та продався тиражем понад 126 мільйонів екземплярів по всьому світу. З ним навіть проводили змагання: хто далі закине Nokia, але щоб вона при цьому працювала. Скажу відверто, я ніколи не був фанатом цієї “трубки”:)

Секрет популярності 3310 полягав не лише в її міцності. Телефон пропонував революційну функцію чату через SMS, яка дозволяла надсилати повідомлення втричі довші за стандартні. Гра Snake II стала культовою, плюс змінні панелі дозволяли персоналізувати пристрій. Один з моїх старших родичів дотепер використовує цей телефон, хоча там вже невідомо яка по рахунку китайська батарейка.

2004 рік приніс нам Motorola Razr V3, телефон, який на додачу змінив уявлення про дизайн мобільних пристроїв. Razr став найбільш знаковою та найпродаванішою розкладачкою у світі. Товщина була всього 14 мм та й алюмінієвий корпус додавай бонусів до привабливості.

Sony Ericsson створила цілу епоху музичних телефонів. W800, випущений у 2005 році під брендом Walkman, став першим справжнім музичним телефоном для багатьох і для мене в тому числі. Він постачався з 512 МБ карткою пам’яті та якісними навушниками. Це була епоха фізичних mp3 плеєрів, тому телефон з такими якостями здавався чимось неймовірним.

Згодом перипетіями долі в мої руки потрапив K750i. 2-мегапіксельна камера для багатьох стала першим квитком у справжнє цифрове фото, а не нещасні 640х480. Він дозволив нарешті робити чіткі, детальні фотографії як для свого часу. Про цей телефон мріяло багато моїх знайомих.

Nokia N73 — one love! У 2006 виглядав як космічний корабель на глянцевих каталогах мобільних салонів. Це, напевно, був найпопулярніший смартфон від Nokia на той час. 3,15-мегапіксельна камера з оптикою Carl Zeiss вже посувала на узбіччя недорогі цифрові фотоапарати попередніх років. Операційною системою була Symbian, як її не вистачає в нинішніх кнопкових телефонах.

Nokia N95 пішов ще далі. Здавалося, він міг робити все. Nokia N95 став першим телефоном Nokia з вбудованим GPS, Wi-Fi, 5-мегапіксельною камерою та підтримкою HSDPA (3.5G). Я користувався ним ледь не до 2014 року, хоча замінив корпус та шлейф.

Телефони 2000-х були чимось більшим, ніж просто засобами зв’язку. Вони були модними аксесуарами, статусними символами та предметами самовираження. Кожен телефон мав свою особистість. LG, Samsung, Siemens… кожен пропонував щось своє, якусь фішку. А тепер вже не отримуєш того вау-ефекту, адже купуєш черговий “екран” з новими камерами.