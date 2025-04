Найкращі моди для Baldur’s Gate 3: як зробити свій власний ігровий шедевр

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Сьогодні я розкажу вам про те, як зробити й без того ідеальну Baldur’s Gate 3 ще крутішою. Так, Larian Studios створили справжній шедевр, перенісши всю магію Dungeons & Dragons у шикарну графіку та драматичні діалоги. Моди це те, що робить будь-яку гру ще захопливішою! Тож тримайте список найкрутіших з них, які я для вас підібрав.

Кастомізація персонажів та графіка в Baldur’s Gate 3

Почнемо з того, що найбільше впадає в очі, зовнішнього вигляду. Якщо ви, як і я, зависаєте в редакторі персонажів годинами, але все одно хочете більше опцій, то мод Customizer’s Compendium від AlanaSP ваш must-have. Тут купа нових налаштувань, включно з тими, що раніше були доступні лише NPC. І найкрутіше – мод працює з базовою грою без додаткових залежностей, тож оновлення гри його не зламають.ї

Ще один крутий мод це JWL Histories and Occupations. Він додає аж 26 нових історій для вашого персонажа. Не знайшли ідеальний бекграунд? Тепер точно знайдете! А якщо ви не любите, коли ваш герой виглядає, ніби щойно виліз із болота, встановіть No More Filth від Margerard. Цей мод прибирає всю кров і бруд із персонажа – ваші катсцени будуть виглядати бездоганно.

Для тих, хто хоче зробити світ гри ще красивішим, є Vivid Landscapes від Hein84. Цей мод підіймає роздільну здатність текстур на новий рівень. До речі, ви можете вибирати, які саме елементи світу хочете покращити, адже мод модульний. Найпопулярніший компонент – HD Ground and Terrain Textures, шукайте його на Nexus Mods.

Не можу не згадати New Character Creation Presets від Toarie. Це готові пресети для створення персонажів, які виглядають просто шикарно. А для тих, хто хоче бути найстильнішим, є Tav’s Hair Salon – сотні нових зачісок, щоб ваш герой виглядав на всі сто. Не забудьте додати Icon and Race Patches, щоб бачити всі зачіски прямо в редакторі.

І наостанок у цій категорії – Eyes of the Beholder від labotor. Хочете очі, як у Відьмака, чи щось ще більш фантастичне? Цей мод додає купу варіантів кольорів і форм очей. Встановлення трохи заморочливе, але воно того варте.

Зброя та броня

Переходимо до екіпірування! Мод Basket Full of Equipment від AnteMaxx – це справжній скарб. Понад 700 нових предметів, включно зі зброєю, бронею і навіть заклинаннями. Темна зброя, круті обладунки та усе, що душа забажає. Автор працював над цим модом понад три роки, і це помітно.

Якщо ви фанатієте від легендарних предметів, то Legendary Items від Oiff – ваш вибір. Мечі з полум’ям, кинджали, що калічать, молоти, що жадають крові, – усе це додасть грі епічності. А для тих, хто хоче виглядати як справжня знать, є Fancy Dresses від Seira123. Ваші персонажі зможуть носити розкішні вбрання в вікторіанському стилі. Некроманти навіть отримають сукні з людських кісток – ну хіба не круто?

Любите ельфів? Тоді зверніть увагу на Elven Weaponry від kharneth. Ця колекція модів додає купу тематичної зброї та броні, які роблять ельфів унікальними, а не просто копією з творів Толкіна. А якщо ви фанат World of Warcraft, то Threads of Azeroth від arideyya дозволить одягнути ваших героїв у культові обладунки з WoW.

Геймплейні моди

Тепер про те, що змінює саму гру. Якщо ви, як і я, любите досягнення, але не хочете втрачати їх через моди, встановіть Achievement Enabler. Цей мод повертає можливість отримувати ачівки навіть у модованій грі. А з Transmog Enhanced від Eralyne ви зможете змінювати вигляд будь-якої броні на той, який вам подобається, навіть якщо це модована броня. Більше не треба носити потворні обладунки заради одних бонусних характеристик!

Хочете більше контролю? Choose Your Stats від lostsoulman дозволяє пити спеціальні зілля, щоб змінювати стати, рух, ініціативу і навіть додавати ресурси, як-от Bardic Inspiration. А для лутерів є Carry Extra Weight. Тому носіть усе, що завгодно, без обмежень по вазі.

Любите заклинання? Тоді 5e Spells від DIZ91891 додасть цілий арсенал нових спелів із Dungeons & Dragons, від кантріпів до заклять 9-го рівня. А якщо хочете грати величезною командою, Party Limit Begone від SildurFX збільшує розмір партії до 16 в одиночній грі та до 8 у мультиплеєрі. Ну і для тих, хто не любить клацати мишкою, є WASD Character Movement – керуйте персонажем за допомогою клавіатури поза боєм.

Окремо хочу згадати Purple Dragon Knight Fighter Subclass – новий підклас для бійця, який додає ще більше різноманітності у гру. І, звісно, Dark Urge Tweaks, який покращує кампанію Dark Urge завдяки новим діалогам і технічним виправленням.

Інтерфейс

Не обійдемо стороною і UI. Мод Improved UI не лише покращує інтерфейс, а й потрібен для багатьох інших модів, тож його варто встановити. А для тих, хто грає на геймпаді, є Immersive Controller UI, який робить інтерфейс більш зручним і менш захаращеним.

Як встановити моди?

Більшість модів для Baldur’s Gate 3 встановлюються однаково, і на Nexus Mods завжди є детальні інструкції. Зазвичай треба знайти папку Larian Studios в App Data на вашому ПК, перейти до Baldur’s Gate 3, а потім у папку Mods і скопіювати туди файли модів. Раджу також встановити Baldur’s Gate 3 Mod Manager – з ним керувати модами і порядком їх завантаження набагато легше. І не забудьте про Script Extender, бо багато модів від нього залежать.

Як створювати власні моди в Baldur’s Gate 3?

Якщо хочете самі зануритися у моддінг, це трохи складніше, але можливо. Вам знадобляться програми типу Notepad++, Norbyte’s lslib Export tool, ShinyHobo’s Multi-Tool і, звісно, BG3 Mod Manager. Є купа гайдів, тож не бійтеся експериментувати!

Ось і все. Тепер ви знаєте, як зробити Baldur’s Gate 3 ще незабутнішою. Діліться у коментарях, які моди вам найбільше сподобалися, чи може ви взагалі прихильник «чистої гри»?

