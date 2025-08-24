Найкращі серіали та тв-шоу для програмістів, технарів і “техно-гіків”

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Коли йде мова за серіали про науку чи програмістів, чомусь одразу згадують в першу чергу “Теорію великого вибуху” та “Айтішники”, наче більше не має, що подивитись. Тому нагадаємо, ще декілька цікавих ТВ-шоу та, звісно, серіалів, які прийдуться до вподоби всім тим, які не тільки користуються плодами науково-технічного прогресу, а ще й цікавляться тим, як це все працює.

“Комп’ютерники” (The IT Crowd)

Кожен епізод “The IT Crowd” будується навколо комічних ситуацій, де герої стикаються з безглуздими проблемами: від поломок комп’ютерів до корпоративних інтриг і особистих криз. Гумор серіалу базується на сатирі, фарсі та абсурдних діалогах, часто з посиланнями на поп-культуру, наукову фантастику та інтернет-меми.

Наприклад, класична фраза “Have you tried turning it off and on again?” стала культовою і символізує типові поради техпідтримки. Додатковий шар комедії додають ексцентричні персонажі, як бос Денхольм Рейнгольм (Кріс Морріс), який є втіленням корпоративного божевілля. Серіал майстерно поєднує інтелектуальний гумор з фізичною комедією, роблячи його доступним для широкої аудиторії.

“Крізь простір і час із Морганом Фріменом”

“Крізь простір і час із Морганом Фріменом” — це американський документальний серіал, що вийшов у 2010 році. У ньому легендарний актор Морган Фрімен розкриває загадки космосу та занурюється в глибокі філософські, наукові й технічні теми. Завдяки цьому проєкту Фрімен демонструє захопливий світ науки та інновацій, роблячи абстрактні аспекти Всесвіту більш зрозумілими та близькими.

Він спілкується з провідними вченими, серед яких Шон Керролл, Мічіо Каку, Кіп Торн, Карлос Френк, Макс Тегмарк, Лі Смолін, Пол Девіс, Френк Тіплер та Френк Клоуз, які діляться унікальними інсайтами зі своїх досліджень.

У кожному епізоді розглядаються інтригуючі питання: від таємниць космосу й природи часу до можливості існування життя на інших планетах, а також ролі науки в суспільстві та її перспектив на майбутнє. Доступний стиль викладу матеріалу спрощує сприйняття складних наукових і філософських концепцій, а також посилює впевненість у величі науки та безмежних можливостях пізнання.

“Кремнієва долина” (2014 – 2019)

Головний герой серіалу Річард Хендрікс є надзвичайно обдарованим програмістом і працює в одній з найбільших інтернет-компаній. Він створює свого власний музичний сайт. Йому вдається створити технологію стиснення музики без втрат, яка не має конкурентів. Хендріксу одразу надходять кілька привабливих пропозицій від мільйонерів з Кремнієвої долини: один з них пропонує купити права на продукт за 10 мільйонів доларів, а другий — вкласти в розвиток сайту 200 тисяч.

Річард обирає другу пропозицію і таким чином стає головою перспективного стартапу, над яким працюватиме з ще кількома розробниками. Але є одна проблема — хлопці добрі програмісти, але абсолютно нічого не розуміють у бізнесі.

“Чорне Дзеркало” (2011–2025)

Подумайте про додатки, гаджети та технології, які ви вже використовуєте щодня. Чорне Дзеркало бере ці самі ідеї й доводить їх до такого ступеня, щоб вони здавалися тривожними. Кожна серія розповідає окрему історію, часто у світі, який виглядає знайомим, але з одним технологічним поворотом, який змінює все. Від оцінювання людей у повсякденному житті до відтворення близьких за допомогою ШІ, ці історії здаються близькими, бо вони виростають з технологій, які ми вже впізнаємо.

Оскільки кожна серія стоїть окремо, ви можете почати з будь-якої. Деякі показують технології як спосіб принести комфорт і навіть дати людям другий шанс на кохання, тоді як інші підкреслюють ризики для людей. І коли ви дивитеся, мимоволі стає моторошно від уяви, що було б, якби ці світи стали частиною повсякденного життя, адже вони не здаються такими далекими.

“Зупинися і гори” (2014-2017)

Чудова, захоплива та повчальна історично-інженерна драма, яка розповідає про перші кроки в індустрії персональних комп’ютерів.

Сюжет переносить глядачів у епоху появи перших клонів IBM PC. Дія відбувається в Далласі, штат Техас, через рік після того, як IBM представила свій революційний продукт — IBM PC. Колишній працівник IBM, який брав участь у розробці персонального комп’ютера, намагається запустити власний бізнес, застосовуючи зворотну інженерію та принципи відкритої архітектури.

При цьому він прагне створити дещо революційне — портативний персональний комп’ютер. Для реалізації ідеї він об’єднується з талановитим інженером та юним генієм програмування.

Серіал «Зупинись і гори» (2014) — справжнє свято для шанувальників історії комп’ютерів та любителів «інженерних» історій. З опису може здатися, що це цікаво лише програмістам і комп’ютерним ентузіастам? Ні, це помилка! Напруга пристрастей та інтриги тут перевершують деякі голлівудські бойовики.

“Містер Робот” (2015–2019)

Процес “хакерства” нерідко візуалізують для “далеких” глядачів як зелений код, що носиться по екрану, але в “Містер Робот” все інакше. Рамі Малек (Еліот Алдерсон) грає соціально замкненого інженера з кібербезпеки. Його життя змінюється, коли він зустрічає містера Робота, якого грає Крістіан Слейтер, лідера групи, що прагне повалити величезну корпорацію.

Серіал здається реальним. Хаки базуються на справжніх методах, від фішингу та соціальної інженерії до цільових експлойтів. Основна напруга створюється від не від яскравих візуалів, а від виборів, які робить Еліот.

“Руйнівники міфів” (2003-2016)

“Руйнівники міфів” (MythBusters) — це культове шоу на каналі Discovery Channel, де експерти зі спецефектів Джеймі Хайнеман та Адам Севідж беруть на приціл різноманітні чутки, вигадки та міські легенди. Вони проводять наукові експерименти, щоб або підтвердити, або спростувати ці міфи, роблячи акцент на реальних фактах і практичних випробуваннях. Шоу поєднує розваги з наукою, перетворюючи повсякденні байки на захопливі дослідження.

Експерименти в програмі є справжнім видовищем: тут постійно щось вибухає, руйнується чи розлітається на шматки. Атмосфера наповнена динамікою та гумором, що робить науку доступною й веселою для широкої аудиторії. Замість сухої теорії глядачі бачать реальні тести, які ілюструють, як працюють закони фізики, хімії та інженерії в екстремальних умовах.

А що б ви ще порадили на цю тематику?