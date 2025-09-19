Nomad випустила лімітований ремінець Carbon Rocky Point для Apple Watch нового кольору. Це глибокий чорний

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Компанія Nomad, відома як один із провідних виробників аксесуарів для техніки Apple та ремінців для Apple Watch, вперше представила спортивний ремінець Rocky Point незадовго до виходу Apple Watch Series 10 минулого року. Пізніше колекція поповнилася відтінком Forest Green, який швидко здобув популярність серед користувачів, а також яскравим Icy Blue. Тепер лінійка отримала новий колір — Carbon Black.

Новинка чудово пасує до Apple Watch Ultra 2 у титановому корпусі з матовим чорним покриттям який Apple представила восени. Carbon Black Rocky Point Band вже можна придбати за 3499 грн.

Ремінець Nomad Rocky Point Band Carbon Black / Black Hardware для Apple Watch 49мм | 46мм | 45мм | 44мм

Як і попередні моделі, спеціальний ремінець виготовлений із надміцного FKM-фтореластомеру — комбінації силікону та гуми — та доповнений повністю чорними титановими елементами кріплення. Конструкція створена за технологією компресійного формування, що забезпечує підвищену міцність.

Цього разу Nomad додала до FKM-полімеру вуглецевий порошок, завдяки чому колір став ще більш насиченим і глибоким.

Ключові особливості:

Спеціальна лімітована колекція

Вуглецевий порошок для максимально глибокого чорного кольору

Фтореластомерний каучук FKM

Титанові елементи кріплення класу 5 з вуглецевим покриттям

100% водонепроникність

Вентиляційні канали для кращої повітропроникності

Підходить для Apple Watch Ultra та Ultra 2

Сумісний з Apple Watch Series 10, 9, 8, 7, 6, SE та всіма попередніми версіями

Новий ремінець Nomad Carbon Black Rocky Point доступний для всіх моделей Apple Watch Series 10 з розміром 46 мм, а також Ultra 2.

Джерело: 9to5toys.com