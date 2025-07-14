Нове життя старим ПК: найкращі Linux дистрибутиви для слабкої техніки

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Нерідко можна зустріти ситуацію, коли комп’ютер, який використовується вже добрий десяток, а то і більше років все ще в робочому стані, але рідна операційна система безнадійно застаріла, а нова буде нещадно гальмувати. Що ж тоді робити зі старим ПК?

Щоб врятувати старе обладнання від звалища та вдихнути в нього нове мультимедійне, чи робоче життя, можна встановити на нього одну з версій Linux, яка орієнтована на старі комп’ютери з низькою продуктивністю. Хочете просто блукати інтернетом та перевіряти електронну пошту? Старого комп’ютера з Linux буде для цього цілком достатньо. В цьому дописі спробуємо перевірити, чи може легкий дистрибутив Linux продовжити життя старого обладнання.

Тестуємо старе залізяччя

Щоб реально перевірити працездатність систем потрібно підібрати якийсь відповідний старий комп’ютер. Для чистоти експерименту знадобилось встановити декілька «легких» дистрибутивів Linux. А піддослідним кроликом виступив ПК на базі core 4-ядерного Intel Core i3-2100. В CPU-Z він набирає десь 720 балів. Звісно, хтось скаже, що це ще не такий вже й слабка конфігурація і буває значно гірше. Так, я з цим погоджуся, але під рукою немає якогось Core Duo з середини 2000-х.

Комп’ютер зібраний приблизно у 2011 році. Він має жорсткий диск на 500 ГБ, 4 ГБ оперативної пам’яті DDR3. Це не найстаріший чи найгірший комп’ютер, який можна знайти, але ми вважали, що він є достойним представником типу пристроїв, які середньостатистична людина може зберігати на горищі.

Кожен дистрибутив встановлювався по черзі, до них застосовувалися всі доступні оновлення. Після того, як система завантажувалася до робочого стану, замірявся час від натискання кнопки живлення до появи екрана входу. Також замірявся час від натискання Enter на екрані входу до появи робочого столу, готового до використання.

Xubuntu

Xubuntu — це офіційний варіант Ubuntu, який використовує середовище робочого столу Xfce та менеджер вікон xfwm4, як і Linux Lite. Він базується на випуску Ubuntu LTS 24.04, Noble Numbat.

Xubuntu пропонує майже повноцінний Ubuntu, але з легшим робочим столом. Мінімальні вимоги: 1 ГБ оперативної пам’яті та жорсткий диск на 8.6 ГБ.

Ви отримуєте всі пакети, які можна очікувати від звичайної установки Ubuntu, тому не дивно, що розмір завантаження становить близько 3.5 ГБ. Для нього доступна вся підтримка та інструкції, які ви отримуєте від звичайного Ubuntu. Тому його можна вважати доступнішим для новачків, ніж, наприклад, BunsenLabs Linux.

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Xubuntu завантажувався порівняно довго, але під час використання досить швидким. Загалом усі п’ять були обмежені пропускною здатністю старого фізичного диска OptiPlex, але, окрім цих вроджених затримок, Xubuntu забезпечував таку ж плавну роботу, як і інші дистрибутиви.

Час завантаження Xubuntu: Від увімкнення до екрана входу: 1:37.

Від екрана входу до робочого столу: 0:12

BunsenLabs Linux

Дистрибутив BunsenLabs Linux з’явився після припинення існування CrunchBang Linux у 2015 році.

Для робочого столу BunsenLabs Linux використовує налаштований менеджер вікон Openbox із панеллю tint2, налаштованою як панель завдань, і системним меню завдяки інструменту jgmenu. Це чимось нагадує конструктор із різних частин, але він забезпечує стабільний і «ресурсозаощаджувальний» інтерфейс.

Остання версія, яку я завантажив, називалася Boron. Вона базується на стабільній версії Debian.

Розмір завантаження — 1.5 ГБ. Мінімальні вимоги: 2 ГБ оперативної пам’яті та жорсткий диск на 20 ГБ. Вимог до процесора не вказано.

Одразу згадався старий мем про «нескушні обої». Тут вони навіть дуже «скушні». Але ніщо не заважає їх змінити. Іконки, колірні схеми та інші елементи робочого столу також легко налаштовуються.

Системний монітор Conky надає корисну статистику системи. Під час використання робочий стіл BunsenLabs Linux був дуже швидким, попри обладнання, і інтуїтивно зрозумілим. Це дистрибутив, який найкраще підходить для тих, хто хоча б трохи знайомий із Linux. Якщо це про вас, і ви хочете вдихнути життя в старий ПК, BunsenLabs Linux — чудовий вибір.

Час завантаження BunsenLabs Linux: Від увімкнення до екрана входу: 0:48

Від екрана входу до робочого столу: 0:11

Linux Lite

Linux Lite, ймовірно, є першим дистрибутивом, який спадає на думку, коли йдеться про легкі дистрибутиви Linux. Він існує з 2012 року, тож проєкт майже такий же старий, як наше тестовий комп’ютер.

Я не завантажував останню версію, що базується на Ubuntu 24.04 LTS, адже там быльші системні вимоги.

Мінімальні специфікації для Linux Lite: процесор 1 ГГц, 2 або більше ядер, 768 МБ оперативної пам’яті та жорсткий диск на 8 ГБ. Він базується на Ubuntu Long Term Support (LTS), а саме 22.04, Jammy Jellyfish.

Linux Lite робить акцент на підтримці новачків у Linux та втікачів зі світу Windows. Він дотримується філософії Ubuntu, надаючи все стандартне програмне забезпечення, яке, на їхню думку, може знадобитися користувачу. Розмір файлу для завантаження становить 2.4 ГБ.

Більшість легких дистрибутивів добиваються легкості, відмовляючись від GNOME або KDE і використовуючи альтернативне середовище робочого столу. Linux Lite пропонує налаштовану версію робочого столу Xfce та менеджера xfwm4.

Робочий стіл Linux Lite виглядає чітко і сучасно, він швидкий і має добрий відгук. Попередньо встановлено звичне програмне забезпечення, включаючи Thunderbird, GIMP, VLC Media Player та LibreOffice. Наявність цих програм полегшує життя користувачам-початківцям.

Linux Lite приділяє багато уваги до деталей. Єдині затримки були пов’язані з тим, поки розкрутиться старий HDD.

Час завантаження Linux Lite: Від увімкнення до екрана входу: 1:09

Від екрана входу до робочого столу: 0:16

Q4OS

Можливо, у нього дивна назва, але Q4OS — це все ж таки ще один «100500-й» дистрибутив Linux. Версія Q4OS, Aquarius, базується на Debian Linux 12.2 «Bookworm».

Q4OS доступний із робочим столом Plasma або власним середовищем Trinity, яке почалося як форк KDE версії 3. Trinity є легшим, тому й потрапив на тестування.

Розмір завантаженого файлу склав 1.1 ГБ. Мінімальні вимоги до обладнання: процесор 350 МГц, лише 256 МБ оперативної пам’яті та диск на 3 ГБ.

Робочий стіл Trinity виглядає в ретро-стилі. Він цілком придатний для використання і здається досить спритним, але виглядає як інтерфейси з 90-х.

Системне меню доступне нижній частині екрана, в лівому кутку панелі завдань. Q4OS постачається з попередньо встановленими пакетами, такими як VLC Media Player, Thunderbird та LibreOffice. Виглядає він своєрідно, але використовувати його напрочуд приємно. Оскільки він базується на Debian, ви отримуєте стабільну та систему з адекватною підтримкою.

Час завантаження Q4OS: Від увімкнення до екрана входу: 0:59

Від екрана входу до робочого столу: 0:15

Підтримка Windows 10 закінчується у жовтні 2025 році, що змусить багатьох користувачів Windows замінювати обладнання, яке не може працювати з Windows 11. Звіт 2023 року прогнозує, що внаслідок цього 240 мільйонів ПК і ноутбуків можуть опинитися на звалищах. Було б набагато краще подарувати їм друге життя з Linux.

Bodhi Linux

Bodhi Linux побачив світ ще у 2011 році. По аналогії з Linux Lite я завантажив старшу версію, яка базується на Ubuntu LTS, Jammy Jellyfish.

Раніше акцент робився на доступі до легкого, мінімалістичного дистрибутиву. Установка містила лише базові необхідні компоненти, а інші програми користувач встановлював самостійно за своїм бажанням.

Тепер ви можете завантажити кілька різних ISO. Один із них — App Pack ISO, який, подібно до Ubuntu, містить багато програм, щоб ви могли одразу братися до роботи.

Я завантажив Standard ISO — мінімалістичну версію Bodhi Linux. Розмір завантаження склав 1.2 ГБ. Мінімальні специфікації: процесор 1 ГГц, 768 МБ оперативної пам’яті та жорсткий диск на 10 ГБ.

Bodhi Linux використовує середовище робочого столу та менеджер вікон Moksha. Воно базується на середовищі Enlightenment. Виглядає приємно та «відполіровано». Moksha має еквівалент кнопки «Пуск» на лівому кінці панелі завдань, де користувачі Windows звикли її бачити.

Оскільки Bodhi базується на Ubuntu, легко використовувати команду apt для встановлення додаткових програм. Цікаво, що Neofetch ідентифікував ОС як Ubuntu.

Час завантаження Bodhi Linux: Від увімкнення до екрана входу: 0:44

Від екрана входу до робочого столу: 0:08

Підтримка Windows 10 закінчується у жовтні 2025 році, що змусить багатьох користувачів Windows замінювати обладнання, яке не може працювати з Windows 11. Внаслідок цього 300 мільйонів ПК і ноутбуків можуть опинитися на звалищах. Було б набагато краще подарувати їм друге життя з Linux.