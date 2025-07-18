Читацькі дописи Читацькі дописи 18.07.2025 comment views icon

Лайфхак у Google Docs: оформляємо «лапки» правильно

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Олег БалабановСтажер

Репутація Наднизька | Успішність статті 57

Лайфхак у Google Docs: оформляємо «лапки» правильно
У тексті важлива кожна дрібниця. Особливо це стосується пунктуації, яка формує не лише зміст, а й вигляд написаного.
Читацькі дописи
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У тексті важлива кожна дрібниця. Особливо це стосується пунктуації, яка формує не лише зміст, а й вигляд написаного. У сучасному українському правописі рекомендовано використовувати лапки типу «ялинки» (також відомі як французькі). Проте на комп’ютерній клавіатурі або в Google Docs за замовчуванням зазвичай застосовуються “лапки-лапки” (“…”). На щастя, це легко виправити.

Які бувають лапки та коли їх вживати?

Лапки — це парний розділовий знак, який використовується для:
● передачі прямої мови або цитат:
    «Я знаю, що нічого не знаю», — казав Сократ.
● виділення назв творів, публікацій, газет:
    Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
● виокремлення слів у переносному або іронічному значенні:
    Це була дуже «геніальна» ідея.
В українському правописі рекомендовано використовувати кутові лапки — «ялинки». Інші варіанти, як-от англійські подвійні лапки (“…”) чи прямі лапки (“…”), здебільшого застосовуються в іншомовних текстах або в технічних контекстах (наприклад, у програмуванні).

Які лапки ставити всередині «ялинок»?

Якщо потрібно передати цитату або пряме мовлення всередині вже лапкованого фрагмента, в українській мові всередині «ялинок» використовуються інший вид лапок, наприклад англійські подвійні лапки (“…”):
    «І раптом він вигукнув: “Це — неймовірно!” — і вийшов із кімнати», — згадував свідок.
Таке оформлення дає змогу чітко розрізнити рівні цитування й підтримує зручність читання.

Чому варто використовувати саме «ялинки»?

Використання «ялинок»:
● відповідає чинному українському правопису;
● відповідає редакційним стандартам більшості українських друкованих та електронних видань;
● сприяє створенню професійно оформлених текстів.
Це особливо важливо для наукових, художніх, журналістських і офіційних документів.

Як автоматично змінити лапки в Google Docs?

Більшість текстових редакторів, зокрема Google Docs, за замовчуванням використовують англійські подвійні лапки. Але Google Docs дозволяє налаштувати автозаміну, яка перетворюватиме лапки автоматично.

Варіант 1: Щоб налаштувати автозаміну лапок у Google Docs

● Відкрийте будь-який документ у Google Docs.
● Угорі оберіть Інструменти → Налаштування.
● Перейдіть на вкладку Підстановки.
● Додайте два нові правила автозаміни:
    ● “ → «
    ● ” → »
● Натисніть ОК для збереження.
Автозаміна у Google Docs

Варіант 2: Пошук і заміна вручну

Якщо текст уже написаний з “лапками-лапками”, ви можете замінити їх вручну:
● Натисніть Ctrl + H.
● У полі Знайти введіть “ або ”.
● У полі Замінити на введіть « або ».
● Натисніть «Замінити все», або виконуйте заміну вибірково.
Інструмент «Знайти та замінити».

Варіант 3: Введення «ялинок» за допомогою гарячих клавіш

Також можна ввести «ялинки» за допомогою гарячих клавіш. У Google Docs це можна зробити так:
    ● Alt + 0171 → «
    ● Alt + 0187 → »
«Ялинки» — це рекомендований тип лапок у сучасному українському правописі. Їх варто використовувати для оформлення цитат, назв і виразів, адже вони відповідають мовним нормам і практиці українських видань. У випадку вкладених цитат або діалогів у середині лапок застосовують англійські подвійні лапки (“…”). Google Docs дозволяє легко реалізувати це завдяки функції автозаміни — і ваш текст буде не лише змістовним, а й оформленим відповідно до редакційних стандартів.

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