Лайфхак у Google Docs: оформляємо «лапки» правильно

У тексті важлива кожна дрібниця. Особливо це стосується пунктуації, яка формує не лише зміст, а й вигляд написаного. Читацькі дописи

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У тексті важлива кожна дрібниця. Особливо це стосується пунктуації, яка формує не лише зміст, а й вигляд написаного. У сучасному українському правописі рекомендовано використовувати лапки типу «ялинки» (також відомі як французькі). Проте на комп’ютерній клавіатурі або в Google Docs за замовчуванням зазвичай застосовуються “лапки-лапки” (“…”). На щастя, це легко виправити.

● передачі прямої мови або цитат: «Я знаю, що нічого не знаю», — казав Сократ.

● виділення назв творів, публікацій, газет: Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

● виокремлення слів у переносному або іронічному значенні: Це була дуже «геніальна» ідея.

В українському правописі рекомендовано використовувати кутові лапки — «ялинки». Інші варіанти, як-от англійські подвійні лапки (“…”) чи прямі лапки (“…”), здебільшого застосовуються в іншомовних текстах або в технічних контекстах (наприклад, у програмуванні). Які лапки ставити всередині «ялинок»?

Якщо потрібно передати цитату або пряме мовлення всередині вже лапкованого фрагмента, в українській мові всередині «ялинок» використовуються інший вид лапок, наприклад англійські подвійні лапки (“…”): «І раптом він вигукнув: “Це — неймовірно!” — і вийшов із кімнати», — згадував свідок. Таке оформлення дає змогу чітко розрізнити рівні цитування й підтримує зручність читання.

Чому варто використовувати саме «ялинки»? Використання «ялинок»:

● відповідає чинному українському правопису;

● відповідає редакційним стандартам більшості українських друкованих та електронних видань;

● сприяє створенню професійно оформлених текстів.

Це особливо важливо для наукових, художніх, журналістських і офіційних документів.

Як автоматично змінити лапки в Google Docs?

Більшість текстових редакторів, зокрема Google Docs, за замовчуванням використовують англійські подвійні лапки. Але Google Docs дозволяє налаштувати автозаміну, яка перетворюватиме лапки автоматично.

Варіант 1: Щоб налаштувати автозаміну лапок у Google Docs

● Відкрийте будь-який документ у Google Docs.

● Угорі оберіть Інструменти → Налаштування.

● Перейдіть на вкладку Підстановки.

● Додайте два нові правила автозаміни:

● “ → «

● ” → »

● Натисніть ОК для збереження.

Варіант 2: Пошук і заміна вручну Якщо текст уже написаний з “лапками-лапками”, ви можете замінити їх вручну:

● Натисніть Ctrl + H.

● У полі Знайти введіть “ або ”.

● У полі Замінити на введіть « або ».

● Натисніть «Замінити все», або виконуйте заміну вибірково.

Варіант 3: Введення «ялинок» за допомогою гарячих клавіш Також можна ввести «ялинки» за допомогою гарячих клавіш. У Google Docs це можна зробити так:

● Alt + 0171 → «

● Alt + 0187 → »

«Ялинки» — це рекомендований тип лапок у сучасному українському правописі. Їх варто використовувати для оформлення цитат, назв і виразів, адже вони відповідають мовним нормам і практиці українських видань. У випадку вкладених цитат або діалогів у середині лапок застосовують англійські подвійні лапки (“…”). Google Docs дозволяє легко реалізувати це завдяки функції автозаміни — і ваш текст буде не лише змістовним, а й оформленим відповідно до редакційних стандартів.