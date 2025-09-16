Огляд підставки Twelve South Compass Pro для iPad Pro: металева конструкція, три положення та витончений дизайн

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Коли Apple презентувала новий iPad Pro, я відразу відчула хвилювання — цей девайс точно мав поповнити мою колекцію. Він став ще одним елементом моїх осінніх апгрейдів у світі Apple, поруч з iPhone Xs Max, Apple Watch Series 4, MacBook Pro (кінець 2018-го) та 11-дюймовим iPad Pro. Як власниця кожної попередньої моделі iPad, я завжди із задоволенням відкриваю для себе нові аксесуари до цих гаджетів. Ще кілька років тому я відкрила для себе підставку Compass 2 від Twelve South — вона справді змінила мій досвід користування планшетом. Саме тому я була у захваті, коли дізналася, що бренд оновив дизайн, адаптувавши його спеціально під нову версію iPad Pro.

Деталі

Compass Pro — це стильна, універсальна підставка з металевим корпусом, створена з урахуванням потреб сучасних користувачів iPad Pro. Її інженерія дозволяє зручно встановлювати планшет у трьох положеннях: для вертикального перегляду, горизонтального використання або нахилено для комфортного малювання чи набору тексту.

Ця підставка — не просто аксесуар, а продумане доповнення до вашої творчої або робочої зони. Виготовлена з міцної сталі та доповнена силіконовими вставками, вона забезпечує надійне утримання пристрою без подряпин і ковзання. Незважаючи на свій солідний вигляд, Compass Pro легко складається та поміщається в сумку, тож ви можете брати її з собою будь-куди разом з iPad.

Підставка Twelve South Compass Pro Silver для iPad (IPTSCOMSGY)

І хоча її було оновлено з акцентом на новий iPad Pro, вона чудово підходить для всіх моделей iPad — це справжній must-have для тих, хто хоче зручно працювати чи творити в будь-яких умовах.

Тримає iPad під трьома різними кутами для використання без рук (або в руках).

Надстабільна металева конструкція підтримує навіть найбільший iPad Pro 12,9

Друга ніжка нахиляє iPad до більш зручного кута для набору тексту або малювання

Складається, що забезпечує повну мобільність, і підходить для більшості чохлів і чохлів для iPad

Користувачий досвід

Compass Pro постачається у комплекті з надійним брезентовим чохлом, що забезпечує зручне транспортування. У складеному стані підставка легко поміщається в рукав та без проблем заходить у будь-яку сумку чи кейс разом з iPad — ідеальний аксесуар для тих, хто часто працює на ходу.

Порівнюючи нову Compass Pro з попередньою версією Compass 2, одразу помітно, наскільки плавнішим став її дизайн. Заокруглені краї надають Compass Pro м’якшого, витонченішого вигляду, а сама конструкція відчувається справді довершеною — приємною на дотик, немов створеною з думкою про комфорт.

Я завжди вважала себе художником у душі. Навіть якщо останнім часом малювання відійшло на другий план, творча іскра нікуди не зникла. І коли до мене нарешті приїхав новенький 11-дюймовий iPad Pro, я просто не змогла втриматися. Сіла у вітальні, розклала Compass Pro, встановила планшет — і вже за мить занурилася у процес, як колись. Було відчуття, ніби я знову знайшла щось своє.

Підставка Twelve South Compass Pro Silver для iPad (IPTSCOMSGY)

Ця підставка — справжня знахідка для кожного, хто створює контент на iPad Pro. Вона надзвичайно стабільна й чудово підходить для використання як мольберт. Окремо варто відзначити силіконові накладки на ніжках — саме вони запобігають ковзанню планшета, гарантуючи впевнене положення під час роботи.

Висновок

Дизайн Compass Pro справді вражає — це саме той аксесуар, який я без вагань порадила би кожному новому власнику iPad. Ідеальне поєднання вишуканого дизайну, надійної конструкції та функціональної досконалості робить Compass Pro винятковим аксесуаром для власників iPad. Його преміальна збірка та естетика, що перегукується з філософією Apple, миттєво вирізняють його серед аналогів.

Так, вартість у 60 доларів може здаватися високою для звичайної підставки, але Compass Pro — зовсім не звичайна. Це інструмент, який з особливою увагою до деталей розробили для творчих людей. Малювання, створення контенту, перегляд або робота — з цією підставкою кожен момент взаємодії з iPad стає ще зручнішим та інтуїтивнішим.

Джерело: macsources.com