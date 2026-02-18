Дописи Дописи 18.02.2026 comment views icon

Огляд павербанка UGREEN Nexode на 25000mAh, який видає до 200 Вт. Чому він справді вражає

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

UGREEN відомий як виробник одних із найкращих GaN-зарядок, і бренд поступово формує сильну лінійку павербанків. Протягом минулого року я користувався моделлю на 145 Вт, а нещодавно перейшов на чудовий павербанк на 300 Вт із масивною батареєю 48 000 мА·год. Останні продукти UGREEN у цій категорії виходять під серією Nexode, і цілком можливо, що це найкращі павербанки бренду на сьогодні.

У серії Nexode Power Bank є три моделі: базова має акумулятор на 12 000 мА·год і підтримує до 100 Вт — за ціною 3999 грн це цілком вигідна пропозиція. Середня модель отримала батарею на 20 000 мА·год, два порти USB-C і один USB-A, підтримує до 130 Вт і коштує 4999 грн.

Модель, про яку йдеться в цьому огляді, — це версія на 25 000 мА·год. Вона має два порти USB-C та один USB-A і може видавати до 200 Вт, коли задіяні обидва USB-C. Вартість такого павербанка — 4799 грн, і таким чином UGREEN намагається запропонувати більш привабливу ціну порівняно з конкурентами.

Повербанк Ugreen Nexode Power Bank 25000mAh 200W купити

Перші павербанки UGREEN мали класичний дизайн, але Nexode Power Bank отримав більш сучасний і компактний вигляд, що значно підвищує портативність. Прямокутний корпус зручно носити з собою, а вага 609 г не здається надмірною. Усередині розміщено п’ять елементів по 5000 мА·год, а також передбачені стандартні системи захисту від перезаряду та перегріву.

Сам корпус виконаний із пластику, але якість збірки на високому рівні — за місяць використання я не помітив жодних проблем. Єдине зауваження стосується задньої та бічної частин із портами заряджання: вони мають простий чорний колір замість сірого, що трохи псує загальне враження. В іншому дизайн нагадує серію Anker Prime, і приємно бачити, що інші бренди також переходять до такого стилю.

Мені також сподобалося, що з одного боку є гумові ніжки — завдяки їм павербанк не ковзає по столу. Це особливо помітно під час підключення кабелю й справді корисне доповнення. Збоку розміщена кнопка живлення, яка активує TFT-екран. На ньому відображається рівень заряду павербанка, поточний статус заряджання кожного порту та орієнтовний час до повного розряду.

Я великий прихильник зарядок і павербанків із вбудованими вимірювачами потужності, тож приємно бачити, що UGREEN обрав саме такий підхід. Дані на TFT-екрані точні — я звіряв їх із тестером Power-Z KM003C — і завжди цікаво спостерігати, скільки саме енергії отримує пристрій у реальному часі.

Якщо потрібна додаткова інформація, повторне натискання кнопки живлення показує показники напруги та струму. Це особливо корисно для смартфонів, щоб бачити, як змінюється швидкість заряджання з часом. Акумулятора на 25 000 мА·год більш ніж достатньо для заряджання практично будь-якого пристрою, включно з ноутбуками, а головна перевага — основний порт USB-C підтримує до 140 Вт.

Nexode Power Bank добре підходить для одночасного заряджання двох пристроїв: він може віддавати загальну потужність до 200 Вт — по 100 Вт на кожен порт USB-C, що зручно для паралельної зарядки смартфона та ноутбука. Протягом останніх трьох місяців я використовував цей павербанк із Pixel 9 Pro XL, Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Ultra, Honor Magic V3, Steam Deck, iPad Pro та десятками аксесуарів — і він працював стабільно.

Цього року я загалом почав частіше користуватися павербанками, і після кількох десятків циклів заряджання Nexode Power Bank показав ту саму ефективність, тож із цим усе гаразд. Насправді є лише одна проблема — порт USB-A обмежений потужністю 22,5 Вт. Це суттєво знижує його корисність, і з огляду на те, що інші павербанки вже пропонують до 65 Вт через USB-A, UGREEN варто підтягнутися в цьому плані.

Ще одне обмеження — швидкість заряджання самого павербанка: він приймає лише до 65 Вт, тож повне заряджання внутрішньої батареї займає понад три години. Було б логічно побачити підтримку заряджання на 140 Вт. Порти USB-C працюють за стандартом USB 3.1 PD, нижче — перелік підтримуваних профілів живлення:

  • USB-C1 out (макс. 140 Вт): 5V/3A (15 Вт), 9V/3A (27 Вт), 12V/3A (36 Вт), 15V/3A (45 Вт), 20V/5A (100 Вт), 28V/5A (140 Вт)
  • USB-C2 out (макс. 100 Вт): 5V/3A (15 Вт), 9V/3A (27 Вт), 12V/3A (36 Вт), 15V/3A (45 Вт), 20V/5A (100 Вт)
  • USB-A out (макс. 22,5 Вт): 5V/3A (15 Вт), 9V/2A (18 Вт), 12V/1,25A (18 Вт), 10V/2,25A (22,5 Вт)
  • USB-C1 / USB-C2 in (макс. 65 Вт): 5V/3A (15 Вт), 9V/3A (27 Вт), 12V/3A (36 Вт), 15V/3A (45 Вт), 20V/3,25A (65 Вт)
  • USB-C1 + USB-C2 out (макс. 200 Вт): 100 Вт + 100 Вт

Великий акумулятор на 25 000 мА·год у поєднанні з потужністю 200 Вт робить цей павербанк одним із найкращих на ринку. Мені подобаються зміни в дизайні — пристрій став значно зручнішим у транспортуванні. Обмеження 22.5 Вт в порті USB-A та тривалий час заряджання самого павербанка можуть не всім сподобатися, але якщо ці нюанси не критичні, Nexode Power Bank — справді чудовий вибір.

