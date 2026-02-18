Огляд павербанка UGREEN Nexode на 25000mAh, який видає до 200 Вт. Чому він справді вражає

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

UGREEN відомий як виробник одних із найкращих GaN-зарядок, і бренд поступово формує сильну лінійку павербанків. Протягом минулого року я користувався моделлю на 145 Вт, а нещодавно перейшов на чудовий павербанк на 300 Вт із масивною батареєю 48 000 мА·год. Останні продукти UGREEN у цій категорії виходять під серією Nexode, і цілком можливо, що це найкращі павербанки бренду на сьогодні.

У серії Nexode Power Bank є три моделі: базова має акумулятор на 12 000 мА·год і підтримує до 100 Вт — за ціною 3999 грн це цілком вигідна пропозиція. Середня модель отримала батарею на 20 000 мА·год, два порти USB-C і один USB-A, підтримує до 130 Вт і коштує 4999 грн.

Модель, про яку йдеться в цьому огляді, — це версія на 25 000 мА·год. Вона має два порти USB-C та один USB-A і може видавати до 200 Вт, коли задіяні обидва USB-C. Вартість такого павербанка — 4799 грн, і таким чином UGREEN намагається запропонувати більш привабливу ціну порівняно з конкурентами.

Повербанк Ugreen Nexode Power Bank 25000mAh 200W купити

Перші павербанки UGREEN мали класичний дизайн, але Nexode Power Bank отримав більш сучасний і компактний вигляд, що значно підвищує портативність. Прямокутний корпус зручно носити з собою, а вага 609 г не здається надмірною. Усередині розміщено п’ять елементів по 5000 мА·год, а також передбачені стандартні системи захисту від перезаряду та перегріву.

Сам корпус виконаний із пластику, але якість збірки на високому рівні — за місяць використання я не помітив жодних проблем. Єдине зауваження стосується задньої та бічної частин із портами заряджання: вони мають простий чорний колір замість сірого, що трохи псує загальне враження. В іншому дизайн нагадує серію Anker Prime, і приємно бачити, що інші бренди також переходять до такого стилю.

Мені також сподобалося, що з одного боку є гумові ніжки — завдяки їм павербанк не ковзає по столу. Це особливо помітно під час підключення кабелю й справді корисне доповнення. Збоку розміщена кнопка живлення, яка активує TFT-екран. На ньому відображається рівень заряду павербанка, поточний статус заряджання кожного порту та орієнтовний час до повного розряду.

Я великий прихильник зарядок і павербанків із вбудованими вимірювачами потужності, тож приємно бачити, що UGREEN обрав саме такий підхід. Дані на TFT-екрані точні — я звіряв їх із тестером Power-Z KM003C — і завжди цікаво спостерігати, скільки саме енергії отримує пристрій у реальному часі.

Якщо потрібна додаткова інформація, повторне натискання кнопки живлення показує показники напруги та струму. Це особливо корисно для смартфонів, щоб бачити, як змінюється швидкість заряджання з часом. Акумулятора на 25 000 мА·год більш ніж достатньо для заряджання практично будь-якого пристрою, включно з ноутбуками, а головна перевага — основний порт USB-C підтримує до 140 Вт.

Nexode Power Bank добре підходить для одночасного заряджання двох пристроїв: він може віддавати загальну потужність до 200 Вт — по 100 Вт на кожен порт USB-C, що зручно для паралельної зарядки смартфона та ноутбука. Протягом останніх трьох місяців я використовував цей павербанк із Pixel 9 Pro XL, Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Ultra, Honor Magic V3, Steam Deck, iPad Pro та десятками аксесуарів — і він працював стабільно.

Цього року я загалом почав частіше користуватися павербанками, і після кількох десятків циклів заряджання Nexode Power Bank показав ту саму ефективність, тож із цим усе гаразд. Насправді є лише одна проблема — порт USB-A обмежений потужністю 22,5 Вт. Це суттєво знижує його корисність, і з огляду на те, що інші павербанки вже пропонують до 65 Вт через USB-A, UGREEN варто підтягнутися в цьому плані.

Ще одне обмеження — швидкість заряджання самого павербанка: він приймає лише до 65 Вт, тож повне заряджання внутрішньої батареї займає понад три години. Було б логічно побачити підтримку заряджання на 140 Вт. Порти USB-C працюють за стандартом USB 3.1 PD, нижче — перелік підтримуваних профілів живлення:

USB-C1 out (макс. 140 Вт): 5V/3A (15 Вт), 9V/3A (27 Вт), 12V/3A (36 Вт), 15V/3A (45 Вт), 20V/5A (100 Вт), 28V/5A (140 Вт)

USB-C2 out (макс. 100 Вт): 5V/3A (15 Вт), 9V/3A (27 Вт), 12V/3A (36 Вт), 15V/3A (45 Вт), 20V/5A (100 Вт)

USB-A out (макс. 22,5 Вт): 5V/3A (15 Вт), 9V/2A (18 Вт), 12V/1,25A (18 Вт), 10V/2,25A (22,5 Вт)

USB-C1 / USB-C2 in (макс. 65 Вт): 5V/3A (15 Вт), 9V/3A (27 Вт), 12V/3A (36 Вт), 15V/3A (45 Вт), 20V/3,25A (65 Вт)

USB-C1 + USB-C2 out (макс. 200 Вт): 100 Вт + 100 Вт

Повербанк Ugreen Nexode Power Bank 25000mAh 200W купити

Великий акумулятор на 25 000 мА·год у поєднанні з потужністю 200 Вт робить цей павербанк одним із найкращих на ринку. Мені подобаються зміни в дизайні — пристрій став значно зручнішим у транспортуванні. Обмеження 22.5 Вт в порті USB-A та тривалий час заряджання самого павербанка можуть не всім сподобатися, але якщо ці нюанси не критичні, Nexode Power Bank — справді чудовий вибір.

Джерело: androidcentral.com