Огляд зовнішнього диску ADATA SE880: SSD на виріст

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В сучасному світі без зовнішнього пристрою для збереження даних просто не обійтися. Треба щось передати на сусідній ПК? Беремо флешку. Гра займає багато місця, а стару видаляти не хочеться? На смартфоні замало памʼяті та потрібно зберегти фото чи відео власної дитини, котика чи собачки? В пригоді стануть зовнішні накопичувачі. Сьогодні подивимось на досить маленький, проте швидкий SSD ADATA SE880 об’ємом 1 ТБ.

Плюси: маленький у розмірах, швидкий стандарт USB 3.2 Gen 2×2, два комплекти проводи;

Мінуси: досить висока ціна; розпаяна памʼять без можливості заміни;

Технічні характеристики

ADATA SE880 Обʼєм 1 ТБ Стандарт USB USB 3.2 Gen 2×2 (Type C) Максимальна швидкість читання до 2000 МБ/c Максимальна швидкість запису до 2000 МБ/c Розміри 64,6 х 35 х 12,25 мм Вага 31 г

Комплектація

Накопичувач ADATA SE880 постачається у невеличкій картонній упаковці, на якій вказані технічні характеристики та особливості пристрою. В комплекті знайдемо: накопичувач, два кабелі USB Type-C на USB Type-А та USB Type-C на USB Type-C та документація. Обидва кабелі мають різну довжину (15 та 25 см відповідно), тому це слід враховувати.

Дизайн та зручність застосування

Накопичувач ADATA SE880 має алюмінієвий корпус сірого кольору. Сліди використання на ньому не залишаються. Про темні боковини, які зроблені з пластику, такого вже не скажеш. На одному з боків розташований розʼєм USB Type-C та світлодіодний індикатор, який світить синім кольором при підключенні SSD накопичувача до компʼютера чи смартфону.

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Герой огляду має дуже компактні габарити 64,6 х 35 х 12,25 мм та вагу 31 грамів. Завдяки їм він здається не занадто більше, ніж звичайна флешка. Для порівняння ще додав диск SATA.

Розібрати накопичувач можна, знявши пластикові боковини. Але багато сенсу в цьому немає, оскільки памʼять розпаяна на платі. Використати корпус як контейнер для іншого SSD не вийде.

Два комплектні кабелі дають простір для маневру: застосовуєш USB Type-C для смартфонів, ноутбуків Apple або вставляєш USB Type-А для підключення до звичних компʼютерів, стаціонарних консолей чи Windows ноутбуків. Чи існує різниця між кабелями у швидкості передачі даних? Насправді важко сказати. Навіть у дорогих материнках (Asrock Taichi чи MSI Godlike) немає підтримки USB 3.2 Gen2 x2 для звичайного роз’єму Type-A.

Продуктивність

Заявлена підтримка технології передачі даних USB 3.2 Gen 2×2. Тобто ADATA SE880 повинен підтримувати максимальну швидкість до 2000 МБ/с або пропускну здатність 20 Гбіт/с. Як вже дізналися вище, для досягнення цього результату краще застосовувати кабель USB Type-C на USB Type-C.

Саме під час початку тестування виявилося, що досить актуальні пристрої не мають підтримки USB 3.2 Gen 2×2. Ні, у ноутбуків Macbook Air M1 (2020 р., 10 Гбіт/с) чи Asus M3604 (взагалі виявився на дні з 5 Гбіт/с на Type-C), консолей PS5 або Xbox Series S/X (по 10 Гбіт/с). Навіть у Steam Deck OLED — USB-C 3.2 Gen 2 (10 Гбіт/с). Цікаво, що для стаціонарних ПК існує варіант купівлі внутрішньої карти розширення PCIe 4.0 x4 для материнської плати.

Asus робить загадкові ноутбуки: в специфікаціях одне, насправді — інше (10 Гбіт/с у Type-A).

Оскільки перевірити максимальні характеристики не вийде, доведеться перевіряти з тим, що є в наявності. Назвемо це Тестування на сумісність. Вони проводимуться на: Macbook Air M1 (MacOS), Asus M3604 (Windows) та Steam Deck OLED (Arch Linux). Також візьмемо дві файлові системи: exFAT та NTFS. Як потім виявиться, вони також мають значення.

Почнемо з найпростішого: Macbook Air M1 (MacOS, 10 Гбіт/с) + exFAT. Apple не дуже любить NTFS (дозволяє лише читати файли, а не записувати), тому без неї. Тести в BlackMagic Disk Speed Test та AmorphousDiskMark. Читання в межах 660-830 МБ/c, а запис — 580-670 МБ/c. Вказана підтримка USB 3.1 другого покоління (до 10 Гбіт/с), то вона і буде. До USB 4/Thunderbolt 3 треба ще швидший та дорожчий диск.

Вставив рідний кабель зарядки (USB 2.0) від Air до диску — 60 МБ/c для запису. Кайф!

Далі переходимо до Windows з Asus M3604 в режимах 5 Гбіт/с, 10 Гбіт/с з форматами NTFS та exFAT. Результати тестів перед вами та не дивують: по 400 МБ/с для читання та запису. Хіба що в тесті ATTO на малих файлах швидкість запису добряче так швидше за читання. Ось тільки з форматуванням exFAT виходить досить неочікуване для мене явище — результати запису схожі, тільки сильно падають у деяких режимах роботи з дрібними файлами.

З Steam Deck OLED (Arch Linux, 10 Гбіт/с) з NTFS ніяких сюрпризів. Отримаємо очікувані по 1000 МБ/с на читання та запис. Також побачили, що читання дрібних файлів повільніше за запис. І тут зʼявляється exFAT і перевертає все «з ніг на голову»: підняття швидкості читання в два рази (на рівні 2000 МБ/с) та паралельно вже падінні запису в два рази (до 500 МБ/с). Тести з малими файлами не стабільні. Звісно, такий рівень читання якийсь аномальний. Виявилося, що такі результати можливі, коли ОС вмикає застосунок в режимі Sandbox та, ймовірно, вимикається кешування. Тоді вона немає повного доступу до ОС та не зможе зробити шкоду ПК. В кінці додав тест рідного SSD, встановленого у Steam Deck OLED.

Завдяки алюмінієвому корпусу, ADATA SE880 під час тестів показував малий рівень нагріву — до 44 °С. Проблем з цим бути не повинно.

Досвід використання

Купувався зовнішній диск для зберігання ігор чи якихось робочих файлів: AIDА64, скриншотів чи записаних відео. Тобто взяв ігри, кинув у папку /steamapps/common (почекав до 10 хв на передачу ігор), Steam перевірив файли та дозавантажив необхідне. А після тестування, повернути все назад з оновленими та отриманими даними. Ноутбуки мені ще не скоро тестувати, за те для Steam Deck сильно згодиться.

З Apple iPhone 15 працює також. Тільки в телефоні підтримується лише USB 2.0. Розумієте, сенсу від цього майже ніякого.

Про цього красунчика буде окремий огляд.

Конкуренти

Існує рівно чотири варіанти вибору для купівлі звичайному покупцю:

HDD заради великого розміру;

SSD малого розміру, але швидкі за HDD за схожу ціну;

SSD великих розмірів та швидкостей, але за велику ціну;

купівля окремого контейнеру HDD/SSD та самого диску з самостійним встановленням та кращим контролем.

Як бачите, було вибрано саме другий пункт. Ціна ADATA SE880 починається від 3500 грн. Плюс, в комплекті йде додатковий кабель на USB Type-A, якого немає в Kingston XS2000 (від 3700 грн). Samsung T9 має обидва кабелі, проте ціна починається від 5000 грн. Якщо ж взяти моделі зі пристойними швидкостями (до 1000 МБ/с), то виявиться, що Kingston XS1000 коштує від 3100 грн. І додати ще 400 грн наче й не проблема.

Висновок

ADATA SE880 — чудовий компактний зовнішній SSD. Так, ціна кусається. Так, максимальну пропускну здатність навряд найближчим часом вдасться використовувати у бюджетному та середньо-бюджетному сегменті. Так, навіщо тоді брати дорожче? По-перше, доплачувати сильно не треба. По-друге, колись в майбутньому таки зможу на повну відчути витрачені кошти. Він же не помре, так?

Головне, щоб ADATA SE880 виконував свою роботу — швидко передавав та зберігав необхідні мені дані. З цим справлятися не важко. Інший ADATA це успішно робить вже 2 роки.

В моєму випадку, використовувати диск необхідно з файловою системою exFAT. Не вистачало ще проблем з різними пристроями та операційними системами. Почекати трішки довше передачу файлів не проблема.

Оцінка 8/10. Занадто крутий, щоб бути для всіх. Поки.

P.S. А ось з форматуванням дисків я розберусь. Не все так просто, як очікувалось.