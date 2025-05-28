Сіжий трейлер Elden Ring: Nightreign – новий раунд кооперативних страждань

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Хороші новини поціновувачам «ігрових страждань», адже Bandai Namco Entertainment випустив фінальний трейлер до кооперативного спінофу Elden Ring: Nightreign. Якщо ви, як і я, з нетерпінням чекаєте на вихід гри 30 травня для PlayStation, Xbox та ПК, то цей трейлер – саме те, що потрібно, щоб підігріти ваш інтерес.

Дія розгортається в похмурому світі Limveld, де на нас чекає загадковий Nightlord – головна загроза, з якою доведеться боротися. Трейлер демонструє кооперативний геймплей для трьох гравців, де Nightfarers (наші герої) об’єднують зусилля, щоб протистояти гігантським монстрам.

А дракони, як відомо — жахливі створіння. На відміну від попередніх трейлерів, які більше фокусувалися на кінематографічній історії та атмосфері, тут акцент зроблено на геймплей. Динамічні битви, командна взаємодія та справжній екшн, і все це чекає на нас у Nightreign.

Окремо хочеться сказати про нових босів. У трейлері показали Caligo, Miasma of Night, та Darkdrift Knight – імена, які вже звучать як виклик для будь-якого фаната FromSoftware. Лор гри стає ще глибшим, і я вже не можу дочекатися, щоб дізнатися більше про цих загадкових ворогів.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

А ще Nightfarers отримали круті здібності: виклик спектральних союзників і навіть трансформація в могутніх звірів. Це обіцяє свіжі механіки бою, які точно додадуть різноманітності.

І як вам величезне місто з гігантськими стінами, повз яке пролітають наші герої? Це натяк на нові масштабні локації, які, здається, перевершать усе, що ми бачили раніше. Світ Nightreign виглядає темним, атмосферним і таким, що спонукає досліджувати кожен його куточок.

Якщо ви вже готові, то гру можна передзамовити прямо зараз! Офіційний реліз Elden Ring: Nightreign відбудеться 30 травня на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК через Steam. Тож готуйте свої контролери та клавіатури, адже нас чекає справжня пригода.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.