Системні вимоги Elden Ring Nightreign — оновлення заліза не знадобиться, а DLC займе 30 ГБ

Elden Ring Nightreign

FromSoftware опублікувала системні вимоги Elden Ring Nightreign — якщо ПК тягнув оригінальну гру, то витягне і DLC.

Міняти своє «залізо» поки що не доведеться — конфігурації майже не змінилися. Все-таки Nightreign — це окреме доповнення, яке на практиці це все той же Elden Ring.

Здебільшого розробники трохи оновили процесори — як у мінімалках, так і в рекомендованих налаштуваннях. При цьому оперативна пам’ять, відеокарта і навіть об’єм SSD залишилися такими самими. Гра вимагає 30 ГБ, тоді як сам Elden Ring займав 60 ГБ.

Це не вперше FromSoftware залишає технічні вимоги на колишньому рівні. Так було і з доповненням Shadow of the Erdtree у 2024 році. Тоді експерти казали, що «мінімалки» вже давно застаріли, а рекомендовані — насправді не надто високі для сучасного ПК. Тут ситуація схожа. Наприклад, Elden Ring ще у 2022-му міг запускатися навіть на системах із процесорами нижче мінімальних, якщо решта комплектуючих тягнули. Хоча це радше виняток, ніж система.

Повний список системних вимог Elden Ring Nightreign

Мінімальні

Процесор: Intel Core i5 10600 або AMD Ryzen 5 5500

Оперативна пам’ять: 12 ГБ

Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 3 ГБ або AMD Radeon RX 580 4 ГБ

Обсяг пам’яті: 30 ГБ

ОС: Windows 10

DirectX: DX12 (рівень функцій 12.0)

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Процесор: Intel Core i5 11500 або AMD Ryzen 5 5600

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 8 ГБ або AMD Radeon RX Vega 56 8 ГБ

Обсяг пам’яті: 30 ГБ

ОС: Windows 11

DirectX: DX12 (рівень функцій 12.0)

FromSoftware

Кооперативна пригода Elden Ring Nightreign виходить 29 травня. Гру вже можна передзамовити у Steam за 1199₴ (1649₴ за Deluxe Edition). Також нещодавно студія розкрила ще одного героя — «танка» з важкою сокирою — який з’явиться в DLC.

Джерело: PC Gamer