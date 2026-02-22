Рецензія на серіал "Найкраща медицина" / Best Medicine (2026)

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

“Best Medicine” (2026) – формально сучасний американський рімейк вже класичного британського комедійного серіалу “Doc Martin” (2004-2022) з неперевершеним Martin Clunes у головній ролі. Аналогічна зав’язка сюжету і подальші події відбуваються у вигаданому провінційному містечку, яке також називається Port Wenn.





Головна ідея розкривається в реалізації вічної теми потрапляння типового міського жителя у невелику провінційну соціальну екосистему зі своїми звичаями, встановленими неписаними правилами та мешканцями, які необтяжені стереотипами урбанізованого життя.

З одного боку, це призводить до закономірного протистояння інтровертно-мізантропічного лікаря і добродушного місцевого населення, яке знаходить радість у проведенні часу разом та соціальній комунікації. З іншого — виникає нескінченний ряд кумедних епізодів взаємодії раціонального педантичного лікаря з емоційними емпатичними жителями американської глибинки. Адже неможливість сховатись у маленькому містечку. Це одночасно його недолік і перевага.

Не зважаючи на подібність загальної ідеї та ідентичність імен головних героїв, перед нами не заокеанська копія, а сучасна творча адаптація серіалу 20-річної давнини. З додаванням трендів сьогодення, породжених соціальними мережами: людьми, одержимими блогерською кар’єрою, підлітками, вихованими смартфонами та деякими іншими атрибутами сучасного кінематографа.





Бостонський лікар Мартін значно добріший ніж його мізантропічний лондонський колега. Хоч і має майже неконтрольоване почуття сарказму при повній відсутності артистизму. Він більш схильний до проявів людських емоцій, що відображається і в ставленні до песика, який самовільно оселився у приймальні лікаря, і до місцевої красуні, яка єдина здатна достукатись до його глибоко захованого внутрішнього світу.

Краще свідомо уникати спроб протиставляти серіали “Best Medicine” (2026) та “Doc Martin” (2004-2022), щоб з’ясувати який з них кращий. Кожен з них не кращий і не гірший — вони просто різні.

Акторський склад традиційно для подібних серіалів представлений трьома зірками першої величини та двома десятками акторів другого плану, але які втілюють образи своїх героїв нічим не гірше за іменитих колег:

Josh Charles — в ролі лікаря Мартіна з Бостона, є не надто відомим вітчизняному глядачеві, окрім, мабуть, його участі у помітному проєкті “The Good Wife” (2009-2016).

Abigail Spencer — ефектна і яскрава беззаперечна зірка “Best Medicine”, відома також за популярними серіалами “Suits” (2011-2019) і значною мірою недооціненим “Timeless” (2016-2018).

Annie Potts — харизматична бабуся доктора Шелдона Купера з культового “Young Sheldon” (2017-2024), втілює образ сильної жінки, яка за гострим словом у кишеню не полізе.

Josh Segarra — натхненно зображає місцевого шерифа, далекого від почуття такту, етики, соціальної дистанції та навчальної програми середньої загальноосвітньої школи.

Красива картинка завдячує естетиці ідилічних пейзажів міста Cornwall великого штату New York на березі Hudson River, де власне і відбувались зйомки. Своєю чергою ненав’язливий музичний супровід підкреслює приємну розміреність життя провінційного міста і всього, що в ньому відбувається.

Слоганом до серіалу пропонується цитата Elaine Denton: “Життя непрогнозоване, але традиції дають нам ілюзію передбачуваності майбутнього“.

“Best Medicine” (2026) — легкий для сприйняття, позитивний комедійний серіал, знятий у “ламповій” палітрі кольорів для забезпечення затишної атмосфери перегляду. Місцями нагадує стилістику американських ситкомів, у кращому розумінні цього слова, з доступним, але доброзичливим гумором.

Щось у сюжеті може бути передбачуваним, щось гіпертрофованим, але загальної картини це не псує, адже жанр зобов’язує, а цільова аудиторія вимагає. Обов’язкова романтична лінія теж присутня, читається з першого епізоду і покликана зробити серіал ще комфортнішим. Після перегляду майже кожного епізоду залишається приємна посмішка на обличчі, як після прочитання казки, у яку хочеться повірити.