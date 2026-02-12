Вайнона Ерп (Wynonna Earp): жіночий вестерн з присмаком містики

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Творці серіалів полюбляють маленькі містечка. Таке тло дає змогу створити глибший контраст між головним героєм та його оточенням. Від детективних історій до містичних, сценаристи та шоуранери постійно використовують цей підхід, даючи змогу глядачам спостерігати за розвитком персонажів. Так сталося й в серіалі Вайнона Ерп.





Містичний вестерн про боротьбу з надприродним

Жанр: вестерн, драма, фентезі, трилер.

Роки виходу: 2016-2021

IMDB: 7.4 /10 | Моя оцінка: 8 /10





Тривалість: 4 сезони (49 епізодів)

Трейлер: Youtube

Автори серіалу “Вайнона Ерп” вирішили сумістити вже перевірену історію маленького містечка, розташованого десь у глушині прикордоння між США і Канадою, з екранізацією коміксів про правнучку відомого в США стрільця Ваєтта Ерпа.

Головна героїня Вайнона Ерп здобула у рідному містечку погану славу в юності. На багато років вона полишила дім, подорожуючи та займаючись сумнівними справами. Поки одного дня сумна звістка не змушує її повернутися в межі рідного округу.

Основа сюжету — історія родини Ерпів. Ваєтт Ерп був одним з кращих стрільців на Дикому Заході. Після останньої зі своїх перестрілок, він вирішує оселитися у містечку з промовистою назвою Пургаторі (Чистилище). Де обіймає посаду законника-шерифа.

Робота поліціянта в цьому забитому містечку на відшибі обернулася справжнім жахом для його нащадків. Оповита таємницею історія призвела до появи прокляття.

Після смерті Ваєтта, по досягненні його нащадком певного віку, кожен злочинець і негідник, відправлений знаменитим стрільцем на той світ, повертається з пекла. Метою цих вихідців є знищення Ерпів, адже лише нащадок пострілом із легендарного револьвера (кольта Миротворець) може відправити їх до назад до пекла.

Прокляття породжує нескінченний цикл насильства з перервами у десятки років, у якому Ерпи гинуть, а мерці, що перетворилися на демонів, то вибираються з пекла, то їх повертають назад.

Вайнона Ерп є вже типовим нетиповим героїчний типажем.

Маючи вагон та безліч маленьких таць особистих проблем і дитячих травм, вона «лікує» їх алкоголем та випадковими любовними пригодами. І короткий візит в Чистилище стає тригером для подій, що можуть як покласти край або прокляттю, або нечисленній родині Ерпів.





З усім тим, харизматична і шалена Вайнона Ерп, у виконанні тендітної Мелані Скрофано (відомої глядачам фантастики за образом капітана зорельота у серіалі “Зоряний шлях: Дивні нові світи“) зуміла завоювати серця глядачів. Шоу Вайнони сяяло в ефірі 4 сезони і один спецепізод.

Компанію Меланії склала чарівна Домінік Провост-Чатрі та Кетрін Баррел, які зобразили сестру Вайнони та працівника місцевої поліції.

Протилежний полюс шоу склали чоловічі персонажі, не менш харизматичні таємні агенти, стрільці та вихідці з пекла.

Найбільш яскравими є перші два сезони. Знайомство глядачів з таємницями Чистилища, яке закладає фундамент історії. Третій сезон починає із зовсім іншої ноти та до самого фіналу події відбуваються в більш спокійному темпі. Фінальний сезон має оригінальний та яскравий початок, який, однак, не було повноцінно розкрито в сюжеті.





Шоу не уникає відвертих сцен, однак схоже, що в останньому сезоні автори вирішили дати волю своєму лібідо, яке накопичували увесь серіал. Кількість любовних сцен настільки велика, що зʼявляються вони в місцях, де сюжетно видаються зайвими.

Вайнона Ерп — цікава історія, що розважає глядача, занурює в містичний вестерн і захоплює своїми таємницями. Історія, що надихалася серіалом “Надприродне” і змогла розвинутись в щось нове.