Spigen представив нові чохли для iPhone 17: стиль у поєднанні із захистом

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Вересень — це час, коли виходять нові iPhone! І незалежно від того, що ви виберете — iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro чи iPhone 17 Pro Max — Spigen вже підготував абсолютно нові чохли, які роблять оновлений дизайн iPhone ще більш привабливим.

Якщо ваша мета — просто захистити смартфон, вибір чохлів на ринку величезний. А перевага Spigen у його дизайнерському досвіді. Тут важливий не лише захист, а й те, щоб ваш iPhone виглядав максимально стильно.

Ultra Hybrid T

Серія Ultra Hybrid T отримала напівпрозорий дизайн, що підкреслює кольори нових моделей: Silver, Deep Blue та Cosmic Orange. Оскільки Apple цього року не випустила чорну версію 17 Pro, Spigen представив свій варіант у матовому чорному кольорі, щоб закрити цю прогалину. Підняті краї захищають дисплей і камеру від подряпин та ударів, а задня частина чохла продумана так, щоб приховати нові, неоднозначні зміни в розміщенні логотипа, при цьому зберігаючи повну сумісність з MagSafe.

Tough Armor

Якщо вам потрібен максимальний захист від падінь у поєднанні з функціональним та стильним дизайном, Tough Armor — саме те, що вам потрібно. Він виготовлений із ударопоглинаючого TPU та посиленої XRD Foam. У цьому році Spigen доопрацював усі деталі: від нових вирізів для камери, що додатково оберігають виступаючий модуль, до акуратно інтегрованої підставки для зручного перегляду без рук. Це чохол, створений не тільки для надійності, а й для того, щоб підкреслити форму та можливості вашого iPhone.

Ultra Hybrid Zero One

Для тих, хто хоче від чохла не лише захисту, а й оригінального дизайнерського акценту, ідеальним вибором стане Zero One. Цього року він повністю оновлений і виглядає зовсім інакше, ніж попередні покоління. Графіка в стилі креслень відображає внутрішні компоненти смартфона, а унікальний двошаровий метод друку створює об’ємний 3D-ефект. Це справжня арт-версія, яка дозволяє підкреслити індивідуальність вашої моделі iPhone.

Liquid Air

Якщо вам ближчий мінімалізм, то Liquid Air стане ідеальним балансом між тонким і легким дизайном та щоденним захистом від падінь. Гнучкий TPU добре поглинає удари, не додаючи зайвої товщини. Матова поверхня з геометричним антиковзким візерунком виглядає стильно й водночас допомагає уникнути випадкових вислизань із рук.

Захисне скло AluminaCore EZ Fit

Захисне скло — обов’язковий аксесуар для будь-якого iPhone, але встановлення звичайного скла може перетворитися на справжнє випробування. Криво наклеєне скло чи повітряні бульбашки легко зіпсують вигляд.

Скло Spigen виключає появу бульбашок, а унікальна система EZ Fit робить вирівнювання надзвичайно простим. У комплекті є спеціальна рамка для монтажу, яка бере на себе всю складну роботу й гарантує ідеальну посадку без нервів.

Цього року оновлений AluminaCore EZ Fit отримав ще міцніше скло та покращену прозорість. У результаті ви отримуєте захист, який у десять разів міцніший за стандартне загартоване скло, і при цьому екран виглядає чіткіше.

Джерело: 9to5mac.com