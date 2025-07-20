The Alters — фантастична пригода звичайної людини

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Увесь шлях до цієї планети я провів в анабіозі. Все, від навігації до гальмування, робила автоматика. Нас, як вантаж, запакували в капсули й відправили крізь порожнечу. Жодних снів, жодних спогадів. Лише холодне пробудження.

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Пам’ятаю, як корпус почав тремтіти. Ледь встиг зосередитись, як світло аварійного режиму затопило капсулу. Очі ще не встигли звикнути, а модуль уже входив у атмосферу. А далі — удар. Не катастрофа, але достатньо жорстко, щоб одразу зрозуміти: щось пішло не за планом.

Коли двері модуля відчинились, мене зустрів шторм. Похмуре, низьке небо зеленуватого відтінку розсікали спалахи блискавиць. Потік вітру затремтів у скафандрі, і шолом одразу вкрився краплями конденсату. Переді мною було — бурхливе море з дивною маслянистою рідиною, скелі причудливої форми, і світловий маячок у далечині. Треба поспішати до команди. Можливо, комусь потрібна допомога…

Так ми опиняємось у загадковому, непривітному світі The Alters

Назва: The Alters

Дата релізу: 13 червня 2025

Країна: Польща

Розробник і видавець: 11 bit studios

Жанри:

Survival

Base-building / Management

Sci‑fi adventure

Social simulation

Strategy

Third-person exploration + light TPS elements

Мінімальні системні вимоги:

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Процесор AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-6700 ОП 16 GB Відеокарта Radeon RX 570 / GTX 1060 / Intel Arc A570 (6+ GB) Диск 50 GB вільного місця

Оцінки критиків:

PC Gamer: 90/100

Game Rant: 10/10

IGN: 8/10

Metacritic: 84/100

Гра зацікавила мене ще на етапі анонсу: незвичний сюжет, красива графіка, мікс жанрів. Демо лише підігріло інтерес і я вже чекав справжньої sci-fi пригоди.

Згадався Лем. Саме «Зіркові щоденники Йона Тихого: Подорож 21» — не про клонування, але дуже близьке за концепцією: множинність особистості, взаємодія з самим собою. 11 bit studios цього напряму не згадує, але аналогія цілком припустима.

Сюжет

Того не знаємо, але відчути здатні: у нашого життя є корабаль-двійник, що пропливає іншими шляхами. Згорає слнце десь за островами. – Томас Транстремер «Синій дім»

Ви граєте за Яна Дольського — простого будівельника, якому близько 35. Він не спецагент, не герой, не солдат. Просто звичайна людина, яка потрапила у катастрофу…

Завдяки відкритому на планеті незвичного ресурсу під назвою рапідій і технологіям, якими оснащено вашу експедицію, для виживання ви отримуєте можливість клонувати себе фізично, проте з іншою свідомістю, яку сконструює квантовий комп’ютер. Кожна копія — це альтернативна версія вас, з іншим життєвим шляхом, досвідом і поглядами. Альтери.

Зізнаюсь, я не фанат стратегій чи симуляторів будівництва, не грав у соціальні симулятори. Мої жанри — перегони, RPG, action. Але sci-fi сеттінг з виглядом від третьої особи мене зачепив. І головне: як і герой, я не маю досвіду в управлінні, менеджменті, будівництві. Тож дуже легко спроєктував його стан на себе. І, повірте, ролей тут буде багато.

Ролі які гравець буде виконувати

Як Людина вам доведеться брати на себе відповідальність за власні рішення. Гра нелінійна, і ваші дії мають далекосяжні наслідки. Ви будете стикатися з моральними дилемами: надихати людей або підводити їх, проявляти співчуття або бути егоїстом. Це непросто, коли бачиш наслідки й думаєш: «А що, якби я обрав інший шлях?» Але саме це й чудово! Адже згодом ви зможете повернутись у цей світ і зробити все інакше.

Як дослідник ви будете досліджувати планету в пошуках життєво необхідних ресурсів (часом потрібно буде докласти неабияких зусиль, щоб знайти потрібне), виявляти приховані загрози й шукати способи подолати їх. Здебільшого вам доведеться діяти самотужки. Сувора атмосфера планети не вітає вашої присутності й постійно ставитиме вам палиці в колеса.

Як будівельник у вашому розпорядженні передова рухома база, яку можна розширювати новими модулями, досліджувати й ретельно обмірковувати, як найефективніше використати простір. Ви самі плануєте і створюєте інфраструктуру аванпостів для видобутку ресурсів. Розумне планування тут — ключ до виживання.

Як капітан місії вам необхідно:

Подбати про команду, щоб у них було все необхідне для життя. І це не лише про їжу — люди потребують тепла, сну, відпочинку, стабільності.

Слідкувати за станом модулів бази. Зламаний склад або кімната відпочинку — ще терпимо. Але кондиціонер у спальному блоці, чи кухонне обладнання? Тут зволікати не можна.

Підтримувати зв’язок з землею. На тому кінці квантового зв’язку, теж люди зі своїми поглядами й мотивами. Вони не завжди розуміють в які обставини потрапив Ян. І коли на вас тисне не лише планета, а ще й керівництво з купою вимог — це б’є не тільки по вас, а й по команді. Напруга зростає, виникають суперечки, і навіть одне невдале рішення здатне зіпсувати все.

Бути психологом. Люди сваряться, зриваються, впадають в апатію. Ігнорувати це не вийде — бо пригнічена команда працює гірше, а час — не на вашому боці.

До речі, приземлившись, ви одразу помітите, що навколо немає жодної рослини. І це не просто так. Сонце тут настільки близько, що його промені буквально випалюють усе живе. А отже, у вас не так багато часу, перш ніж воно зійде над горизонтом. Ви — не шматок каменю, якому байдуже, тож ця зустріч матиме дуже неприємні наслідки, якщо ви не будете готові.

Ти знаєш напевно: сонце не затримається. Планета чинить опір, ставить пастки, гальмує. Але ти мусиш встигнути. Саме ця гонка з часом, постійне напруження й загроза згори створюють відчуття справжнього виживання — і безупинної гонитви.

Геймплей

Геймплей логічний і продуманий. У грі діє свій плин часу: 1 хвилина в реальності — це 1 година в грі. Ваш денний цикл триває лише 13 хвилин — з 7:00 до 20:00. Коли ви виконуєте дії вручну, гра динамічно пришвидшує події, але час у грі минає повністю. Можна працювати довше але, як і в житті, це має наслідки: перевтома, зниження продуктивності, опромінення, пізній підйом і як результат, ще менше часу на новий день.

Після кількох поразок ви почнете цінувати планування. І це один із головних уроків гри.

Графіка і спецефекти

На рівні ААА. Використані 3D-скани поверхонь, унікальні неземні формації, освітлення, небо, атмосфера.

Пилові бурі, тумани, спотворення від радіації візуально переконливі. Аномалії — ворожі явища. Вони красиві, особливо в момент «дезінтеграції». «VFX-артисти» спрацювали бездоганно.

База — гігантське гіроскопічне колесо з контейнерами-модулями. Усередині майже 2D-платформер, але з глибиною й деталізацією. Все виглядає логічно й переконливо.

Ігровий дизайн рівнів

Левел-дизайн інтуїтивний. Ніколи не було відчуття, що я застряг або не розумію, куди йти. Світ досліджується органічно.

Звуковий дизайн

Кожна локація (на поверхні чи на базі) має свою звукову палітру. Відчувається турбота про атмосферу. Музика тут ненав’язлива, але точна. Вона підтримує sci-fi настрій.

Під час проходження кілька разів зіткнувся з помилкою позиціонування персонажа. Але на момент написання — патч уже вийшов.

Епілог

The Alters — неймовірна науково-фантастична пригода з нелінійним сюжетом, який залишає бажання повернутись і пройти її ще не раз. Це красивий і суворий світ неземної природи, зі своїми примхами й особливостями, в якому ви лише гість. Це перегони на виживання, де час працює проти вас. Це сукупність дилем, рішень, вчинків і наслідків. Це історія про дружбу, конфлікти та вміння знаходити спільну мову з такими самими недосконалими, але живими людьми.

Гра залишила глибоке враження. І через час я точно повернусь до неї, щоб знову стати Яном Дольським і пройти це випробування… але вже інакше.

Моя оцінка 10/10 і однозначно, одна з кращих ігор року