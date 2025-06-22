Як ChatGPT впливає на мозок: до когнітивної деградації один крок

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Хочу поділитися цікавим дослідженням, на яке я нещодавно натрапив. Воно про те, як використання штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, може негативно впливати на властивості нашого мозку, при написанні есе.

Дослідники зібрали 54 учасника і розділили їх на три групи: одна використовувала ChatGPT, а друга пошукові системи. Третя покладалася лише на власний мозок. Протягом трьох сесій кожна група писала есе, використовуючи свій інструмент. На четвертій сесії вони помінялися: ті, хто користувався ChatGPT, спробували писати без допомоги, а «мозкова» група отримала доступ до ШІ. За допомогою електроенцефалографії вимірювали активність мозку, щоб зрозуміти, як змінюється когнітивне навантаження.

Результати вразили! Виявилося, що використання ChatGPT значно знижує нейронну активність порівняно з іншими групами. У «мозковій» групі спостерігалися найсильніші нейронні зв’язки, у групі з пошуковими системами середні, а у тих, хто покладався на ШІ, зв’язки були найслабшими. Виходить, що мозок «відпочиває», коли ШІ робить роботу за вас.

Але є нюанс. Коли учасники з LLM-групи намагалися писати без допомоги на четвертій сесії, їхня мозкова активність залишалася слабкою, а залученість до завдання низькою. Натомість ті, хто перейшов від «мозку» до ШІ, показали підвищену активність, схожу на групу з пошуковими системами.

Ще один цікавий момент — почуття власності над текстом. Учасники з ChatGPT відчували найменшу приналежність до своїх есе і навіть не могли згадати цитати з власних робіт через кілька хвилин після написання! Для порівняння, «мозкова» група мала найсильніше відчуття авторства. А за оцінками як від людських викладачів, так і від ШІ-судді LLM-група поступалася всім іншим у нейронних, мовних і загальних показниках.

Що це означає для нас? ШІ може здаватися крутим помічником, його використання в освіті може створювати «когнітивну деградацію». Тобто, ми втрачаємо навички самостійного мислення, якщо постійно покладаємося на технології. Звісно, це лише попередні висновки, дослідження ще не пройшло рецензування станом на червень 2025 року, і є купа обмежень: мала вибірка, фокус лише на ChatGPT, контекст обмежений написанням есе. Але це вже дзвіночок, щоб задуматися, як ми використовуємо ШІ в навчанні.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.