Як перетворити Oblivion Remastered на ідеальну гру: підбірка найкращих модів

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

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The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered стала якоюсь мірою еталоном того, як потрібно вдихати нове життя у старі ігри. Вона зберегла найкраще, що було в оригіналі й помножила це на круту графіку та візуал. Але це все ж таки RPG від Bethesda, і після несподіваного релізу гри починають з’являтися найкращі моди, які значно покращують ігровий досвід.

Як і у випадку зі Skyrim, Fallout та іншими іграми, Nexus Mods є найпростішим способом модифікації ПК-версії гри. Хоча ніхто не забороняє ручне встановлення модів. Тож якщо вас нервує візуал, перевантаження інвентарю, знос предметів, чи ще мільйон різних дрібниць, то запрошую вас у світ корисних модів, які варто завантажити.

Сумуєте за старими-добрими часами? Набридло, що вас ведуть по сюжету, як віслюка? Вимикайте можливість переміщення до маркерів на самому початку гри. Тепер вам доведеться їх відшукати самостійно.

Мод є комплексним оновленням, яке допомагає оптимізувати гру. Розробник P40L0 стверджує, що він усуває лаги, покращує продуктивність, зменшує затримку вводу та підвищує чіткість зображення. Хоча Oblivion Remastered і так прекрасно виглядає, рушій Bethesda все ще може мати проблеми з продуктивністю, і мод вирішує ці недоліки.

Ремастер Oblivion чудово справляється з модернізацією графіки, але є щось ностальгічне в тих зелених полях та спрайтовій рослинності. На щастя, автор — Wickedzz подумав так само. Мод пропонує яскравіші візуальні ефекти шляхом використання деяких реалістичних текстур.

Чому Геральту було достатньо тільки свиснути, як з’являлася його вірна плотва? Ось і цей мод реалізує прості команди для коней. Ви отримаєте так званий «кінський свисток», перемикаючись за його допомогою між режимами очікування і коли кінь скаче за вами. Ну і звісно, якщо потрібно, вірний помічний телепортується до вас.

Richer Vendors — зробимо торговців грошовитими

Іноді здавалося, що в Oblivion торговці бідніше за жебраків. Ще один мод від Erok, який збільшує кількість золота у торговців у 10 разів, або принаймні до 1000 золотих. Це зручно, якщо ви намагаєтеся продати купу краденого спорядження, але не можете знайти нікого з достатньою кількістю грошей, щоб його купити.

Мене як і автора цього моду дико дратував той факт, що після битви у ворога якимось дивним чином пропадала його зброя, якою ще декілька секунд тому він вдало мінусував мені життя. Тепер цю несправедливість виправлено.

Всім тим, хто починав проходження далекого Morrowind з повного «обчищення» приміщень від влади столового срібла та дерев’яних тарілок присвячується… Цей мод, ймовірно, буде дуже популярним серед тих, хто збирає все, що знаходить у Сіроділі. Він дозволяє зменшити вагу предметів у вашому інвентарі, роблячи, наприклад, відмички вагою в мінус 60 кг.

Як і в останніх іграх серії Zelda, в Oblivion є знос предметів. Це логічно, що ваша екіпіровка з часом зношується, але це справді прикро, коли ви йдете в підземелля з найкращою зброєю, а вона розсипається на пил. Рішення? Мод від Erok, який просто видаляє знос зброї та броні. Просто, але дуже корисно.

Набрали багато рівнів, але все ще не відчуваєте себе достатньо сильним? Як знайоммо. Оскільки NPC в Oblivion Remastered підвищують рівень разом із гравцем, відчуття прогресу в силі відсутнє. Мод від PushTheWinButton додає обмеження рівня для понад 1400 NPC, щоб ви могли відчувати зростання сили, коли перемагаєте сильніших ворогів або легко долаєте слабших.

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NPC рухаються занадто повільніше, ніж в Quake? Мод від Dispensation змушує їх носитись мапою не гірше Флеша, що може заощадити багато часу під час виконання квестів.

Як випливає з назви, цей мод від odashikonbu гарантує, що ви можете відкрити будь-які двері чи скрині за допомогою швидкої автоматичної відмички. Ви все ще можете відкривати замки вручну, але це значно прискорює процес, якщо вам не подобається ця система.

Як встановити моди в Oblivion Remastered?

Найпростішим спосібом модифікації є платформа Nexus Mods, яка охоплює безліч ігор і має власний менеджер модів. Після створення облікового запису на Nexus Mods ви можете завантажити Vortex і встановити його на свій ПК. Vortex інтуїтивно зрозумілий. Він дозволяє запускати моди прямо з вебсайту через менеджер.

Якщо ви застали свої найкращі геймерські часи ще в епоху Morrowind й не любите коли карта чітко вказує вам орієнтир, то можете по олдскульному встановлювати моди вручну. Звісно, це може бути не так зручно. Потрібно натиснути «Manual Download» в сторінці мода на Nexus Mods, і файл завантажиться. Потім переміщаємо цей файл у відповідну директорію на ПК, яка залежить від того, як ви встановили гру.

Для гравців Xbox Game Pass шлях такий: [Диск встановлення]:\XboxGames\The Elder Scrolls IV- Oblivion Remastered\Content.

шлях такий: [Диск встановлення]:\XboxGames\The Elder Scrolls IV- Oblivion Remastered\Content. Для Steam : [Диск встановлення]:\SteamLibrary\steamapps\common\Oblivion Remastered.

: [Диск встановлення]:\SteamLibrary\steamapps\common\Oblivion Remastered. Розпакуйте файл у відповідну папку, і все має працювати. Однак моди з цього списку можуть мати додаткові інструкції, тому обов’язково перевірте їх, якщо щось не працює.

Сподіваюсь вам прийдуться до вподоби хоча б декілька модів з цього списку.

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Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.