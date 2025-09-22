Я зупинився на Mullvad VPN. Він сподобається тим, хто шукає вищого рівня конфіденційності. На відміну від багатьох інших сервісів, Mullvad VPN не зберігає вашу особисту інформацію, оскільки немає облікових записів.

Натомість ми отримуємо номер, який пов’язує із сервісом. Коли ви підписуєтесь на Mullvad або запускаєте його на іншому пристрої, то використовуєте цей унікальний номер замість свого справжнього імені. Ціна підписки — 5 Євро на місяць.

Mullvad належить компанії Amagicom AB, розташованій у Швеції. «Amagicom» шведською мовою означає «Вільне спілкування». У них навіть є веб-сайт під назвою Am I Mullvad , який перевіряє безпеку вашого VPN-з’єднання.

Ви можете використовувати WireGuard одразу після встановлення, якщо використовуєте додаток для iOS, Linux або Android. У налаштуваннях додатка ви знайдете готовий до використання ключ WireGuard. Для будь-якої іншої операційної системи вам потрібно буде завантажити додаток WireGuard та налаштувати його вручну.

Згідно з їхніми умовами обслуговування, підписка на Mullvad VPN надасть вам місце для одночасного підключення п’яти пристроїв . Це робить його гарним вибором для сім’ї або людини з великою кількістю пристроїв.

VPN може скільки завгодно стверджувати про свою безпеку, але доказ цього є в самому продукті. Тому я вирішив перевірити, запустивши його через IPLeak , щоб побачити, чи не з’явилися якісь діри.

На щастя, після завершення тесту виявилося, що я підключаюся з Парижу, де знаходився VPN-сервер. Моя домашня ідентифікація залишалася захищеною через Mullvad, принаймні, що стосується витоків інформації. Швидкість доходила до 300 Мб/с.

Найбільшим недоліком Mullvad, з яким я зіткнувся, була відсутність розширених функцій. Наприклад, меню налаштувань не мало достатньо можливостей для повного налаштування VPN, але ним було легко користуватися та налаштовувати.

Можливо, розробники вибирають те, що вважають найбезпечнішим, і використовують його як універсальний варіант. Цей недолік може дратувати людей, які хочуть налаштувати свій VPN.