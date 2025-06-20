Яку відеокарту обрати літом 2025 року: від вторинного ринку до нових варіантів

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Сьогодні ситуація на ринку відеокарт дуже цікава: Nvidia RTX 50, хоча й не принесла очікуваного кимось приросту в порівнянні з попередніми картами, але ціна за FPS у цих карт краща. Через це як нові відеокарти, так і вторинний ринок трішки просіли в ціні, і зараз, мабуть, найвдаліший час для складання ПК.

Ультрабюджетний сегмент: до 4000 гривень

Бюджет до 4 000 гривень перебуває в такому собі стазисі, адже внизу й далі торгують чимось накшталт 1060, 1070, 1080, RX 580, RX 6500 XT й тому подібними рештками колишньої слави.

Загалом там ситуація майже без змін, але до відеокарт у цьому бюджеті додалися такі хіти з далеких часів, як 1660Ti та 1660 Super. Не можна сказати, що вони актуальні в сучасних реаліях, у новинки на цих картах нормально не пограєш, але й стверджувати, що вони зовсім неактуальні, теж не можна.

Для Counter Strike 2, Dota чи чогось «легенького» кіберспортивного їх більш ніж достатньо, до того ж ці карти відносно безпечні. А взагалі ринок настільки просів, що зараз до 5 тисяч можна знайти навіть 1080 Ti. Хоча ці карти потенційно проблемні. Як експеримент взяти, звісно, можна, але лише на свій страх і ризик, бо вони досить енергозатратні та активно експлуатувались у майнінгу.

Це ж стосується і 5700XT: вони хоч і ризикові, але коштують до 5 тисяч гривень, і, по суті, це не такі великі гроші, щоб за них переживати. Якщо пощастить, то це хороша карта за хорошою ціною.

Бюджетний сегмент: до 10 000 гривень

Бюджет у 5-10 000 гривень став дуже цікавим на вторинному (чи третинному) ринку. RX 6600 все ще хороший вибір, вона коштує 6-7,5 тисяч гривень. Аналог у вигляді 2060 Super також подешевшав.

Але між цими двома саме RX 6600 є фаворитом: вона споживає менше, новіша і не була на фермах.

З цього моменту я особисто не бачу сенсу в покупці RTX 20 на вторинному ринку, адже це старе покоління, і завжди є свіжіші аналоги за тією ж ціною з нових поколінь. Це стосується взагалі будь-яких карт, але тут об’єктивно RTX 20 вже застаріває, і брати її немає сенсу.

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Отож, мої топи до 10 тисяч – це RX 6600, 6600XT, 6650XT та 6700 без XT. Я не затятий фанат AMD, їхні карти далеко не ідеальні. Просто саме цей бюджет, здається, повністю за AMD.

Початковий Middle: до 15 000 гривень

З нового за 10-15 тисяч гривень також можна знайти цікаві варіанти. І ось тут є дві карти на вибір: раніше згадані RX 6600 та 7600. І хоча 6600 нормальна карта, зараз вона з коробки може запропонувати лише середні налаштування, і лише іноді, на свята — щось більше. Це в 1080p, можливо навіть з апскейлерами. На вторинці за неї просять 6,5-8 тисяч. Отож простіше купити нову за 9500 грн в якомусь магазині, хоча це сумнівно, адже потужніша RX 7600 не набагато дорожча.

Однак із нею інші нюанси: на більшості рішень неадекватний hotspot (на Sapphire Pulse можна побачити 110 градусів). А ось ASRock Challenger – одна з небагатьох, хто не страждає від такої проблеми. Враховуючи, що вона буде трохи дорожчою за найдешевшу, брати потрібно саме її. Ну і загалом RX 7600 – це повний аналог 4060, і єдина різниця в більшому споживанні, а також у відсутності технологій DLSS, без яких зараз складно, особливо в такому сегменті. Знову ж таки, якщо грошей обмаль і не вистачає на 4060, то окей.

Щодо вторинного ринку, тут у нас справжня битва. На початку бюджету одразу 3070 та 6700XT, причому часто до 12 тисяч це будуть потужні виконання. І тут, звісно, уважно вивчайте ринок, адже стан карти може бути різним. Це взагалі стосується всього вторинного ринку.

Загалом за 11 тисяч можна зустріти 3070, і це дуже дивна карта. 8 ГБ пам’яті об’єктивно вже мало, враховуючи, що 3070 хороша за продуктивністю, але з 8 ГБ ця карта без перспективи, і, на мою думку, простіше одразу взяти 3080. Хоча і 3080 не сказати, що погана, але якщо брати її під Full HD, то так, це круто. У 3080 є альтернатива – 6800XT. Вони плюс-мінус схожі за продуктивністю, але у 6800XT 16 ГБ пам’яті, хоч і немає DLSS.

У будь-якому випадку, беріть те, що вам більше подобається, і пам’ятайте, якщо брати такі рішення, то лише в топових виконаннях.

А взагалі у цьому бюджеті AMD виглядають цікавіше із-за пам’яті. У бюджеті 10-15 тисяч мої фаворити – це 6700XT і 6800XT, звісно, якщо знайдете їх у хорошому стані. 3080 – непогана карта, але пам’яті під 2K замало.

Середній сегмент: до 25 000 гривень

Рухаємося далі до бюджету 15-25 тисяч. Тут у нас зараз цікава картина: з нових є 4060, яка в нормальних виконаннях коштує 15-17 тисяч, є 5060, яка на 2-3 тисячі дорожча і дає приріст у 20%.

Але тут логічно, що 4060 зараз брати особливого сенсу немає, краще взяти 5060. Однак пам’ятайте, що кількість пам’яті, яку сюди ставлять, взагалі без запасу навіть під 1080p. І взагалі краще докинути до 9060XT.

Ну а так 5060 – це по суті та ж 4060Ti, але за ціною майже 4060. З нових відеокарт у цьому бюджеті є ще 7600XT, і вона взагалі не потрібна. Так, у неї багато пам’яті, але продуктивність як у 4060, під роботу вона не підходить, у нейромережах слабенька, а враховуючи, що вона як 4060, навіщо їй стільки пам’яті? Загалом, безглузда карта.

4060Ti неактуальна, як я вже казав, через 5060, яка плюс-мінус те ж саме, але дешевша. А щодо PCI Express 5.0 і 5060, багато хто боїться купувати цю карту під умовний AM4, де материнські плати є на 3.0 і 4.0. Так ось, якщо у вас 4.0, то ви втратите лише трішки, якщо 3.0, то там ситуація буде гірше.

Повертаючись до 4060Ti, вона ще неактуальна тому, що практично за ціну 4060Ti є 5060Ti на 8 ГБ. І все б нічого, але за гроші 4060Ti на 8 ГБ ти отримуєш карту, потужнішу на 20%. Так, пам’яті все ті ж 8 ГБ, але такі правила гри у цьому сегменті. Однак є версія на 16 ГБ, яка дорожча всього на 2-3 тисячі й цікавіша, з величезним запасом пам’яті, який їй, по суті, не потрібен.

А, між іншим, є 7700XT, яку за 23 тисячі віддають у топовому виконанні Sapphire Nitro Plus, але ж тоді як 5060 Ti на 16 ГБ за ті ж гроші буде значно цікавішою. В цьому контексті RX програє.

Що стосується вторинного ринку, то поговорімо про 4070, за яку зараз просять 22-25 тисяч гривень. І це дуже сумнівно, адже можна взяти 5060Ti на 16 ГБ, і вона плюс-мінус їй рівна, особливо в розгоні.

Загалом, щодо RTX 40, як це завжди буває з виходом нової лінійки, попередня перестає мати сенс для покупки новою. У RTX 50 є проблеми лише з PhysX x32. Тому не знаю, навіщо купувати умовну 4070 Super, дорожче, ніж 5070, і при цьому ще й слабшу на 5%. Загалом, коли відбувається зміна поколінь, аналоги старих поколінь не потрібні, адже є новіші варіанти.

Також до 23 тисяч можна знайти 7700XT і 7800XT на вторинному ринку, і якщо всі перевірки карти проходять, то обидві – круті варіанти.

Сегмент «майже» ПК панів: до 50 000 гривень

В бюджеті 25-50 тисяч ми знову повернемося до 5060 Ti на 16 ГБ. Але тут не все так однозначно: так, карта має запас пам’яті, але у неї слабкий чіп для ігор, і така кількість пам’яті їй, по суті, не потрібна. Якщо брати бюджетне виконання, є 5070, яка потужніша на 20, а то й 30 відсотків, але пам’яті у неї 12 ГБ, чого явно замало для запасу.

І ось дуже цікаво виходить, що «ні туди, ні сюди», але все ж краще доплачувати за 5070, якщо ви, звісно, хочете повноцінну 2K-карту. Якщо це вас не влаштовує, беріть 5060Ti на 16 ГБ, вам цієї карти вистачить надовго, і 5070 можна не купувати. 12 ГБ пам’яті – це, звісно, вже без запасу на майбутнє, але загалом ще більш-менш жити можна, і на пару років такого обсягу точно вистачить, та й більшість буде використовувати DLSS.

Звісно, за гроші 5070 є 7800XT, яка за 27 тисяч буде в топовому виконанні Sapphire Nitro Plus, і вона буде тихішою, ніж 5070, й пам’яті у неї більше, але вона слабша на 10-15 відсотків. І на цьому тлі, не має сенсу купувати її новою. Нові AMD-карти 9070 і 9070 XT за останній час подешевшали.

5070 Ti – остання відеокарта в цьому бюджеті з нових, і знаєте, вона мені найбільше подобається з нових карт Nvidia. У неї немає проблем із запасом пам’яті, у неї гідна продуктивність рівня 4080 Super, і при цьому ціна така, якою була у 4070 Ti Super. Загалом, круто, запас на роки, особливо у 2K, як за пам’яттю, так і за чіпом.

Вона цікавіша за 5080, тому що за 5080 ви віддаєте в середньому на 40% більше грошей і отримуєте приріст до 20%, це невигідно. А за 5090, 4090 та інше, ну, я не бачу сенсу говорити.

Ось така у нас ситуація на ринку відеокарт. З однієї сторони вибір великий, але всюди є свої мінуси.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.