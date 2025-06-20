ДописиПК Дописи 20.06.2025 о 08:00 comment views icon

Яку відеокарту обрати літом 2025 року: від вторинного ринку до нових варіантів

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rendelmanStar Джун

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Яку відеокарту обрати літом 2025 року: від вторинного ринку до нових варіантів
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IT Community

Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Сьогодні ситуація на ринку відеокарт дуже цікава: Nvidia RTX 50, хоча й не принесла очікуваного кимось приросту в порівнянні з попередніми картами, але ціна за FPS у цих карт краща. Через це як нові відеокарти, так і вторинний ринок трішки просіли в ціні, і зараз, мабуть, найвдаліший час для складання ПК.

Ультрабюджетний сегмент: до 4000 гривень

Бюджет до 4 000 гривень перебуває в такому собі стазисі, адже внизу й далі торгують чимось накшталт 1060, 1070, 1080, RX 580, RX 6500 XT й тому подібними рештками колишньої слави.

Загалом там ситуація майже без змін, але до відеокарт у цьому бюджеті додалися такі хіти з далеких часів, як 1660Ti та 1660 Super. Не можна сказати, що вони актуальні в сучасних реаліях, у новинки на цих картах нормально не пограєш, але й стверджувати, що вони зовсім неактуальні, теж не можна.

Для Counter Strike 2, Dota чи чогось «легенького» кіберспортивного їх більш ніж достатньо, до того ж ці карти відносно безпечні. А взагалі ринок настільки просів, що зараз до 5 тисяч можна знайти навіть 1080 Ti. Хоча ці карти потенційно проблемні. Як експеримент взяти, звісно, можна, але лише на свій страх і ризик, бо вони досить енергозатратні та активно експлуатувались у майнінгу.

Це ж стосується і 5700XT: вони хоч і ризикові, але коштують до 5 тисяч гривень, і, по суті, це не такі великі гроші, щоб за них переживати. Якщо пощастить, то це хороша карта за хорошою ціною.

Бюджетний сегмент: до 10 000 гривень

Бюджет у 5-10 000 гривень став дуже цікавим на вторинному (чи третинному) ринку. RX 6600 все ще хороший вибір, вона коштує 6-7,5 тисяч гривень. Аналог у вигляді 2060 Super також подешевшав.

Але між цими двома саме RX 6600 є фаворитом: вона споживає менше, новіша і не була на фермах. 

З цього моменту я особисто не бачу сенсу в покупці RTX 20 на вторинному ринку, адже це старе покоління, і завжди є свіжіші аналоги за тією ж ціною з нових поколінь. Це стосується взагалі будь-яких карт, але тут об’єктивно RTX 20 вже застаріває, і брати її немає сенсу. 

Отож, мої топи до 10 тисяч – це RX 6600, 6600XT, 6650XT та 6700 без XT. Я не затятий фанат AMD, їхні карти далеко не ідеальні. Просто саме цей бюджет, здається, повністю за AMD.

Початковий Middle: до 15 000 гривень

З нового за 10-15 тисяч гривень також можна знайти цікаві варіанти. І ось тут є дві карти на вибір: раніше згадані RX 6600 та 7600. І хоча 6600 нормальна карта, зараз вона з коробки може запропонувати лише середні налаштування, і лише іноді, на свята — щось більше. Це в 1080p, можливо навіть з апскейлерами. На вторинці за неї просять 6,5-8 тисяч. Отож простіше купити нову за 9500 грн в якомусь магазині, хоча це сумнівно, адже потужніша RX 7600 не набагато дорожча.

Однак із нею інші нюанси: на більшості рішень неадекватний hotspot (на Sapphire Pulse можна побачити 110 градусів). А ось ASRock Challenger – одна з небагатьох, хто не страждає від такої проблеми. Враховуючи, що вона буде трохи дорожчою за найдешевшу, брати потрібно саме її. Ну і загалом RX 7600 – це повний аналог 4060, і єдина різниця в більшому споживанні, а також у відсутності технологій DLSS, без яких зараз складно, особливо в такому сегменті. Знову ж таки, якщо грошей обмаль і не вистачає на 4060, то окей.

Щодо вторинного ринку, тут у нас справжня битва. На початку бюджету одразу 3070 та 6700XT, причому часто до 12 тисяч це будуть потужні виконання. І тут, звісно, уважно вивчайте ринок, адже стан карти може бути різним. Це взагалі стосується всього вторинного ринку. 

Загалом за 11 тисяч можна зустріти 3070, і це дуже дивна карта. 8 ГБ пам’яті об’єктивно вже мало, враховуючи, що 3070 хороша за продуктивністю, але з 8 ГБ ця карта без перспективи, і, на мою думку, простіше одразу взяти 3080. Хоча і 3080 не сказати, що погана, але якщо брати її під Full HD, то так, це круто. У 3080 є альтернатива – 6800XT. Вони плюс-мінус схожі за продуктивністю, але у 6800XT 16 ГБ пам’яті, хоч і немає DLSS.

У будь-якому випадку, беріть те, що вам більше подобається, і пам’ятайте, якщо брати такі рішення, то лише в топових виконаннях.

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А взагалі у цьому бюджеті AMD виглядають цікавіше із-за пам’яті. У бюджеті 10-15 тисяч мої фаворити – це 6700XT і 6800XT, звісно, якщо знайдете їх у хорошому стані. 3080 – непогана карта, але пам’яті під 2K замало. 

Середній сегмент: до 25 000 гривень

Рухаємося далі до бюджету 15-25 тисяч. Тут у нас зараз цікава картина: з нових є 4060, яка в нормальних виконаннях коштує 15-17 тисяч, є 5060, яка на 2-3 тисячі дорожча і дає приріст у 20%.

Radeon RX 9060 XT

Але тут логічно, що 4060 зараз брати особливого сенсу немає, краще взяти 5060. Однак пам’ятайте, що кількість пам’яті, яку сюди ставлять, взагалі без запасу навіть під 1080p. І взагалі краще докинути до 9060XT

Ну а так 5060 – це по суті та ж 4060Ti, але за ціною майже 4060. З нових відеокарт у цьому бюджеті є ще 7600XT, і вона взагалі не потрібна. Так, у неї багато пам’яті, але продуктивність як у 4060, під роботу вона не підходить, у нейромережах слабенька, а враховуючи, що вона як 4060, навіщо їй стільки пам’яті? Загалом, безглузда карта.

4060Ti неактуальна, як я вже казав, через 5060, яка плюс-мінус те ж саме, але дешевша. А щодо PCI Express 5.0 і 5060, багато хто боїться купувати цю карту під умовний AM4, де материнські плати є на 3.0 і 4.0. Так ось, якщо у вас 4.0, то ви втратите лише трішки, якщо 3.0, то там ситуація буде гірше.

Повертаючись до 4060Ti, вона ще неактуальна тому, що практично за ціну 4060Ti є 5060Ti на 8 ГБ. І все б нічого, але за гроші 4060Ti на 8 ГБ ти отримуєш карту, потужнішу на 20%. Так, пам’яті все ті ж 8 ГБ, але такі правила гри у цьому сегменті. Однак є версія на 16 ГБ, яка дорожча всього на 2-3 тисячі й цікавіша, з величезним запасом пам’яті, який їй, по суті, не потрібен.

А, між іншим, є 7700XT, яку за 23 тисячі віддають у топовому виконанні Sapphire Nitro Plus, але ж тоді як 5060 Ti на 16 ГБ за ті ж гроші буде значно цікавішою. В цьому контексті RX програє.

Що стосується вторинного ринку, то поговорімо про 4070, за яку зараз просять 22-25 тисяч гривень. І це дуже сумнівно, адже можна взяти 5060Ti на 16 ГБ, і вона плюс-мінус їй рівна, особливо в розгоні.

Загалом, щодо RTX 40, як це завжди буває з виходом нової лінійки, попередня перестає мати сенс для покупки новою. У RTX 50 є проблеми лише з PhysX x32. Тому не знаю, навіщо купувати умовну 4070 Super, дорожче, ніж 5070, і при цьому ще й слабшу на 5%. Загалом, коли відбувається зміна поколінь, аналоги старих поколінь не потрібні, адже є новіші варіанти.

Також до 23 тисяч можна знайти 7700XT і 7800XT на вторинному ринку, і якщо всі перевірки карти проходять, то обидві – круті варіанти.

Сегмент «майже» ПК панів: до 50 000 гривень

В бюджеті 25-50 тисяч ми знову повернемося до 5060 Ti на 16 ГБ. Але тут не все так однозначно: так, карта має запас пам’яті, але у неї слабкий чіп для ігор, і така кількість пам’яті їй, по суті, не потрібна. Якщо брати бюджетне виконання, є 5070, яка потужніша на 20, а то й 30 відсотків, але пам’яті у неї 12 ГБ, чого явно замало для запасу.

І ось дуже цікаво виходить, що «ні туди, ні сюди», але все ж краще доплачувати за 5070, якщо ви, звісно, хочете повноцінну 2K-карту. Якщо це вас не влаштовує, беріть 5060Ti на 16 ГБ, вам цієї карти вистачить надовго, і 5070 можна не купувати. 12 ГБ пам’яті – це, звісно, вже без запасу на майбутнє, але загалом ще більш-менш жити можна, і на пару років такого обсягу точно вистачить, та й більшість буде використовувати DLSS.

Звісно, за гроші 5070 є 7800XT, яка за 27 тисяч буде в топовому виконанні Sapphire Nitro Plus, і вона буде тихішою, ніж 5070, й пам’яті у неї більше, але вона слабша на 10-15 відсотків. І на цьому тлі, не має сенсу купувати її новою. Нові AMD-карти 9070 і 9070 XT за останній час подешевшали.

5070 Ti – остання відеокарта в цьому бюджеті з нових, і знаєте, вона мені найбільше подобається з нових карт Nvidia. У неї немає проблем із запасом пам’яті, у неї гідна продуктивність рівня 4080 Super, і при цьому ціна така, якою була у 4070 Ti Super. Загалом, круто, запас на роки, особливо у 2K, як за пам’яттю, так і за чіпом.

Вона цікавіша за 5080, тому що за 5080 ви віддаєте в середньому на 40% більше грошей і отримуєте приріст до 20%, це невигідно. А за 5090, 4090 та інше, ну, я не бачу сенсу говорити. 

Ось така у нас ситуація на ринку відеокарт. З однієї сторони вибір великий, але всюди є свої мінуси.

 

Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

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