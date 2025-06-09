Огляд відеокарти Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G: «народний» варіант для геймерської альтернативи

Запуск відеокарт масового сегмента все частіше провокує гучні дискусії щодо компромісів, на які йдуть виробники у деяких моделях з 8 гігабайтами відеопам’яті. Тому геймери шукають альтернативи, які дозволять при помірному бюджеті не хвилюватися за кволий фреймрейт найближчі роки. Сьогодні на редакційному огляді спробуємо вияснити, чи зможе Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G стати розумною противагою відеокартам NVIDIA.

Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G Від 21 989 грн. Плюси: достатня продуктивність у 1440p; 16 ГБ відеопам’яті. Купити в Telemart.ua Мінуси: продуктивність в прикладних програмах; температури та шум. Купити в Telemart.ua 7.4 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G

Інтерфейс PCI-E Gen 5 x16 Техпроцес 4 нм Графічний процесор Navi 44 Пропускна здатність пам’яті 20 Гб/с Об’єм VRAM 16GB GDDR6 (Hynix) Шина пам’яті 128-bit Потокових процесорів 2048 Виходи 2 x DisplayPort v2.1a 1 x HDMI v2.1b Роз’єм живлення 1 х 8-pin Енергоспоживання 160 Вт Рекомендований БЖ 450 Вт Додатково WINDFORCE cooling system Габарити 281 x 118 x 40 мм Вага 814 грамів Займає місця 2 слоти

Тестовий стенд

Тестування Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G проходило на основі платформи AM5 з процесором Ryzen 7 9800X 3D, який може похвалитися чудовим рівнем продуктивності для більшості геймерів.

Конфігурація системи:

Комплектація, зовнішній вигляд та охолодження Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G

Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G приїхала у симпатичній коробці, що поєднує червоно-чорну колірну гаму AMD та елементи дизайну серії GAMING. На ній же можна прочитати основну інформацію та технічні особливості продукту.

Крім відеокарти ви знайдете короткий посібник користувача. Комплектація доволі стандартна, без додаткових аксесуарів чи бонусів.

Зовні карта виглядає стильно, але без надмірної агресивності. Дизайн виконаний у темних тонах із сірими акцентами, а на кожусі системи охолодження присутній логотип Gigabyte із RGB-підсвіткою, яку можна налаштувати через фірмове програмне забезпечення. Розміри карти становлять 281 мм у довжину, 118 мм у ширину та 40 мм у товщину. Живлення здійснюється через восьмипіновий конектор.

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Система охолодження WINDFORCE забезпечує відведення тепла від GPU та пам’яті. Вона складається з трьох вентиляторів Hawk, діаметром 90 мм. Радіатор пронизують декілька теплових трубок, що контактують із графічним чипом через мідну основу. В ній використовується теплопровідний гель серверного класу. Вентилятори працюють у напівактивному режимі, тобто зупиняються при низькому навантаженні, що зменшує шум у простої. Конструкція виглядає міцною, а якість збірки не викликає нарікань.

Робоча продуктивність та архітектура

Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G базується на архітектурі RDNA 4 від AMD, а саме на ядрі Navi 44, виготовленому за техпроцесом N4P FinFET. Вона містить 2048 потокових процесорів, 128 текстурних блоків та 64 блоки растеризації, що відповідає показникам попередньої моделі — RX 7600 XT.

Однак ключовою особливістю є значне зростання кількості транзисторів – їх тут 28,1 мільярда проти 13,3 мільярда у Navi 33. Площа кристала залишилася майже такою ж, як у попередника — 199 мм² проти 204 мм².

У ядрі Navi 44 є 32 прискорювачі трасування променів третього покоління, які забезпечують покращену продуктивність в іграх із рейтрейсингом. Крім того, карта оснащена 64 ядрами AI другого покоління, які, за даними AMD, стали вдвічі швидшими за попередників у задачах трасування променів і в вісім разів швидшими в обробці штучного інтелекту. Це відкриває нові можливості для технологій масштабування зображення.

Щодо робочої продуктивності: в ігровому режимі частота складає 2780 МГц, а в режимі бусту вона автоматично зростає до 3320 МГц, порівняно з референсними 3130 МГц.

Пам’ять стандарту GDDR6 працює зі швидкістю 20,1 ГТ/с через 128-бітну шину, що трохи перевищує показники попередніх моделей. Обсяг пам’яті становить 16 ГБ, що не тільки підходить для сучасних ігор у роздільній здатності 1440p, а ще й дає надію на певний «запас на майбутнє». Хоча AMD також пропонує спірний варіант із 8 ГБ для користувачів із меншими вимогами, наприклад, для Full HD.

Radeon RX 9600 XT Radeon RX 7600 XT GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 4060 Ti Дата релізу Jun 5, 2025 Jan 24, 2024 April 16, 2025 May 24, 2023 Техпроцес TSMC N4P TSMC N6 TSMC 4N TSMC 4N Площа кристала (мм²) 199 mm² 204 mm² 181 mm² 187.8 mm² Конфігурація ядра: 2048 : 128 : 64 2048 : 128 : 64 4608 : 144 : 48 4352 : 136 : 48 Частота GPU (референс / буст) 3130/3320 MHz 2755 MHz 2572 MHz 2540 MHz Об’єм пам’яті 16 GB 16 GB 8 GB / 16 GB 8 GB / 16 GB Швидкість пам’яті 20 Gbps 18 Gbps 28 Gbps 18 Gbps Тип пам’яті GDDR6 GDDR6 GDDR7 GDDR6 Розрядність / пропускна здатність шини 128-bit, 320 GB/s 128-bit, 288 GB/s 128-bit, 448 GB/s 128-bit, 288 GB/s Інтерфейс PCIe PCIe 5.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 5.0 x8 PCIe 4.0 x8 Енергоспоживання 160W 190 W 180 W 160 W

Карта отримала покращену підтримку кодеків H.264, HEVC і AV1, попадаючи в поле зору стримерів і творців контенту. Blender погано оптимізований під архітектуру AMD, тому не варто очікувати тут високих результатів. Навіть RTX 5060 обганяє її у цій дисципліні більш як вдвічі.

Зате представник «зеленого табору» не міг згенерувати 10 зображень на високій якості в Amuse і вилітав з помилкою. Своєю чергою Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G чудово справляється з цим завданням завдяки 16 гігабайтам відеопам’яті. При чому її результат майже однаковий з NVIDIA Geforce RTX 5060 Ti. Тому для роботи з офлайновою генерацією AMD виглядає доцільним вибором.

Realistic Interior Lightning під час рендерингу вилетіла з помилкою драйвера десь на половині шляху. Списуємо це на недостатню оптимізацію зі сторони розробників програмного забезпечення.

Ігрова продуктивність Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G

Ну і найголовніше, що цікавить геймерів в цьому огляді — ігрова продуктивність RX 9060 XT. Тут в першу чергу варто зауважити, що потрібно дивитися не просто на сухі фактичні цифри, а реальну картину ігрового процесу. При цьому кількість FPS та якість цих кадрів – дві різні речі. Це наче ви подорожуєте різними автомобілями з однаковою швидкістю, але залежно від марки та класу відчуття від їзди будуть зовсім різними.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 чиста продуктивність Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G без допомоги генератора кадрів та суперсемплінгу перевершує RTX 5060 на 5-7%. Але навряд чи вам захочеться грати в QHD з частотою кадрів — 46 fps.

Тому увімкнувши FG плюс FSR ми отримуємо 114 к/с. Це на 23% більше ніж RTX 5060 та на 14% більше ніж RTX 5060 Ti. І ось це той самий випадок, коли перевага у фреймрейті немає ніякого практичного сенсу, адже картинка дуже «мильна».

В шану розробникам пропав неприємний лаг, який ми спостерігали в попередніх тестах Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE та GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC. В той час увімкнувши генератор кадрів ми отримували неприємну затримку в ігровому процесі. Цього разу її немає.

В процесі дослідження Зони Відчуження я раджу використовувати суперсемплінг від Intel XeSS. Картинка при цьому стає чіткіша, ніж у FSR і на екрані при QuadHD ми отримаємо близько 100 к/с. З такими налаштуваннями якості грати в S.T.A.L.K.E.R. 2 найкомфортніше.

В Indiana Jones and the Great Circle спостерігається схожа ситуація. Тільки тут Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G в чистій продуктивності поступається своїм опонентам з NVIDIA від 4 до 6% у QuadHD і 19-21% у FullHD.

Допомога генератора кадрів та FSR дещо змінює ситуацію. В цьому випадку відеокарта від AMD на 61% швидше за RTX 5060, та на 60% повільніше від RTX 5060 Ti. Дається в знаки використання DLSS 4 від NVIDIA. Саме тому тут такий великий розрив.

Знову ж таки по аналогії зі S.T.A.L.K.E.R. 2 вмикаємо суперсемплінг XeSS від Intel. Таким чином при QuadHD ми можемо отримати 115 к/с, що забезпечує доволі приємну картинку та комфортний ігровий процес.

Cyberpunk 2077 залишається сильною стороною RX 9060 XT. Адже при ультраналаштуваннях вона виграє у RTX 5060 майже вдвічі. Також перевершує NVIDIA RTX 5060 Ti на 72%.

А ось при FullHD без допомоги нейронних технологій Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G навпаки на 9% повільніше за NVIDIA RTX 5060 та на 17% повільніше від NVIDIA RTX 5060 Ti.

В Silent Hill 2 результат чистої продуктивності при QuadHD за допомогою FSR показує майже аналогічний результат як у NVIDIA RTX 5060. В QuadHD відеокарта наближається до NVIDIA RTX 5060 Ti.

Вже давно відомо, що Half-Life 2 RTX поки що «сира», тому очікувати від неї об’єктивних результатів дуже важко. Таблиця з продуктивністю тут виглядає дуже дивно, адже ця гра зовсім не оптимізована під відеокарти Intel та AMD. Вона підтримує суто DLSS від NVIDIA та два рідних апскейлера, які видають жахливу картинку з неприємною графікою.

Тому послухайте стару як світ фразу: «Не ходіть у Рейвенхольм». Поки що пограти Half-Life 2 RTX на відеокартах AMD не комфортно. Можливо, варто дочекатися, поки гра вийде з бети й нарешті навчиться працювати з усіма сучасними нейронними технологіями ближче до свого релізу.

A Plague Tale Requiem не підтримує FSR та генератор кадрів, тому з цією грою на на відеокартах AMD існують деякі складнощі. Якщо старші моделі по типу Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE виходять з положення завдяки високій продуктивності в растеризації, то менш потужні версії вже не можуть з нею справитися своїми силами.

Не обов’язково викручувати налаштування не Епічний пресет. Рухаємо налаштування «вліво» до високих без трасування й отримуємо комфортний геймплей на частоті до 80 кадрів на секунду.

А ось Oblivion виявилася чудово оптимізованою для Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G. В ній вона перевершує відеокарти від NVIDIA від 24 до 67% залежно від обраних налаштувань. Картинка при цьому виглядає насиченою та чіткою. На виході отримуємо хорошу деталізацію та приємний геймплей.

При цьому відеокарта споживає понад 8 гігабайтів відеопам’яті. Саме з цієї причини NVIDIA RTX 5060 сильно просідала. Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G своєю чергою виривається вперед.

Французький анігілятор вільного часу — Clair Obscur: Expedition 33 чудово працює на RX 9060 XT. Різниця з RTX 5060 складає від 1 до 7% залежно від обраних налаштувань. На жаль, ця гра не підтримує FSR. Однак ми можемо використати XeSS — 67%, отримавши прийнятну кількість кадрів, щоб вчасно реагувати на атаки потужних та підступних босів.

Doom: The Dark Ages стала на сторону «червоних», що і не дивно, враховуючи свій лор. Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G на 46% перевершує NVIDIA RTX 5060, якщо увімкнути нейротехнології. Причина банальна — 8 ГБ відеопам’яті все частіше стає недостатньо в сучасному геймінгу при QuadHD. А ось при FullHD RTX 5060 виривається вперед на 26%.

Повноцінно перевірити відеокарту в Crysis 3 Remastered не вийшло. Вірніше вийшло на 50%, адже вона не підтримує FSR технологію. Тому прийшлося запускати її тільки використовуючи звичайну растеризацію без всякої допомоги апскейлерів. Технології трасування променів дуже сильно навантажують відеокарту. Тому ми отримуємо 39 кадрів при QuadHD та 72 кадри на секунду при FullHD.

Щоб добитися заповітних 60+ к/с ставимо високі налаштування і середній рейтрейсинг. Таким чином можемо долучитися до невмируючої класики.

Енергоспоживання, шум та нагрів Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G

Енергоспоживання карти становить в піку 180 Вт під навантаженням. Викликає запитання режим у простої. GPU-Z каже, що на робочому столі Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G споживає 28 Вт, але енергометр показує цілих 44 Вати, а це дуже багато. Для стабільної роботи цілком вистачить блока живлення потужністю 450-500 Вт. Вся система споживала не більше 320 Вт у піку.

Щодо шуму, система охолодження WINDFORCE працює доволі тихо в простої завдяки зупинці вентиляторів. Зате під навантаженням відеокарта нагадує Боїнг, що йде на виліт. Шумометр зафіксував в такі моменти 50 дБ на відстані одного метра.

Температура GPU під час тривалих ігрових сесій тримається в межах 65-75°C, а ось при максимальних стрес-тестах можна побачити 80°C (hotspot) і 88°C на пам`яті. Як показує практика, з нового покоління відеокарт AMD досить важко відвести тепло. Повітря, що видувається не гаряче — всього 36°C, а бекплейт — 47°C. Звісно, в холодну пору року температури будуть нижчими.

Досвід використання

В тестовому стенді та ігровому дозвіллі протягом останніх місяців я використовував Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE. Тому вже встиг пропустити через себе всі плюси та мінуси нового покоління. Як і старшим моделям Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G притаманні деякі «дитячі хвороби». В першу чергу це температури найгарячішої точки та пам’яті.

Як бачимо, навіть теплопровідні гелі не сильно впливають на ситуацію. Я відношуся до поціновувачів «крижаних» відеокарт, так би мовити, «з запасом», хоча майнінговий досвід показує, що нічого страшного у температурі 80-85°C не має і техніка в такому режимі може працювати роками без жодних проблем.

Загалом Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G має високий потенціал і задаток на майбутнє. Основна проблема на цей час, щоб розробники програмного забезпечення та ігор якомога частіше впроваджували підтримку не тільки DLSS, але й FSR та XeSS. Від цього виграють зрештою всі споживачі.

Ціни та конкуренти

На фоні конкурентів Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G коштує рівно стільки, скільки потрібно для свого місця на ринку — не більше, не менше. Її можна придбати вже тепер за ціною від 21 989 гривень.

Якщо ця сума виглядає зависокою і вам вистачає FullHD, як і більшості геймерів за статистикою Steam, то можете подивитися в бік MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC, яка коштує на 4 500 гривень дешевше, або навіть на Sparkle Intel Arc B580 TITAN OC. Вона може похвалитися 12 Гігабайтами відеопам’яті, що дозволяє претендувати на бюджетний геймінг у QuadHD з деякими компромісами у налаштуваннях.

А ось MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC хоч і дорожча на 5000 гривень, зате має у своєму арсеналі швидкісну GDDR7 відеопам’ять та потужний чип — GB206, які в парі з DLSS4 дозволяють зазіхати навіть на початковий 4К геймінг. Тому вибір залишається за покупцями.

7.4 /10 Оцінка ITC.ua Робоча продуктивність 7.5 В деяких робочих завданнях «вилітає» драйвер. Відеопам'яті вистачає для офлайнових нейромереж. Ігрова продуктивність 8.5 Хороша ігрова продуктивність в QuadHD, але FSR все ще має меншу підтримку, ніж DLSS у популярних іграх. Енергоефективність, шум 6 Високе енергоспоживання в простої. Шум при навантаженні. Ціна 7.5 Ціна підлаштовується під конкурентів та свої можливості.