Європейський Союз проти Google: за що оштрафували технологічного гіганта

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Поки більшість відпочивала після робочого тижня, в п’ятницю Європейський Союз оштрафував Google на 2,95 мільярда євро за антиконкурентні практики в їхньому бізнесі рекламних технологій. Це рішення прийняла Європейська комісія, яка є виконавчим органом ЄС. Вони звинуватили компанію в тому, що вона спотворювала конкуренцію, несправедливо віддаючи перевагу своїм власним послугам з показу реклами, на шкоду конкурентам, рекламодавцям і онлайн-видавцям.

Я вже давно шукаю альтернативи програмного забезпечення Google, про що писав в попередніх дописах:

Комісія наказала Google припинити практики самореклами та усунути конфлікти інтересів у ланцюжку постачання adtech. На все про все у компанії є 60 днів, щоб відреагувати.

Такі дії є незаконними за правилами ЄС щодо антимонопольного законодавства. Google тепер має запропонувати серйозне рішення для вирішення конфліктів інтересів, інакше комісія не вагаючись застосує жорсткі заходи.

Зі свого боку, глобальна керівниця з регуляторних питань Google Лі-Енн Малголланд назвала рішення помилковим і заявила, що компанія оскаржить його. За її словами, штраф несправедливий і вимагає змін, які зашкодять тисячам європейських бізнесів, ускладнивши їм заробіток. Вона наголосила, що надання послуг для покупців і продавців реклами не є антиконкурентним, а альтернатив їхнім сервісам зараз більше, ніж будь-коли.

Ця справа почалася ще у 2021 році, коли ЄС відкрив розслідування, щоб перевірити, чи не віддає Google перевагу своїм послугам з онлайн-реклами. Новини з’явилися після того, як Reuters повідомили на початку тижня, що комісія відклала штраф, чекаючи на зниження тарифів США на європейські автомобілі в рамках торгівельної угоди.

Не гуглом єдиним: Apple та Meta

Це вже не перший випадок, коли Європейський Союз штрафує техногігантів. Раніше сувора рука правосуддя дійшла до Apple, позбавивши її 500 мільйонів євро та Meta схудла на 200 мільйонів євро за порушення антимонопольних правил для великих технологічних компаній.

Європейський закон про цифрові ринки був прийнятий у 2022 році. Apple покарали за заборону розробникам спрямовувати користувачів поза межі App Store. А Meta отримала штраф через модель платних підписок на Instagram та Facebook без реклами, яка порушує європейське законодавство.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Ну і поки держави штрафують корпорації, можна не хвилюватися, що одного разу “Вейланд-Ютані” захопить світ.