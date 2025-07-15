Google Photo: безальтернативне рішення, чи цифрова пастка

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку. Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

Я використовую Google Photos з 2015 року, і це, безумовно, мій улюблений сервіс серед усіх продуктів Google. Але попри це у мене виникають постійні сумніви щодо конфіденційності та змін, які відбулися з сервісом за ці роки. Це змушує задуматися про перехід на щось інше.

Google Photos — любов чи звичка ?

Коли Google Photos запустився десять років тому, він здійснив революцію в управлінні фотографіями на наших телефонах. Сервіс був безплатним і обіцяв необмежене сховище, хоча з важливим компромісом, про який я згадаю пізніше. Найголовніше, що ним було легко користуватися. Він вимагав мінімального налаштування.

Є безліч причин, чому люди люблять Google Photos. В першу чергу за зручність у перегляді своєї бібліотеки фотографій і можливістю ділитися зображеннями. Також дуже корисною стала функція пошуку, дозволяючи знаходити зображення, описуючи, що на них зображено, замість того, щоб пам’ятати, коли вони були зроблені.

Редагування також значно покращилося за останні десять років. Стандартні інструменти досить непогані для швидкого налаштування зображень. І хоча не всі функції редагування на основі штучного інтелекту корисні (наприклад, Photo Unblur рідко працює), найкращі з них, як-от Magic Eraser, є одним з найбільш практичних сценаріїв застосування ШІ на смартфоні.

Куди потрапляють наші фото?

Попри всі покращення Google Photos, у сервісу є багато недоліків. Наприклад, досі немає простого способу видалити дублікати зображень. А якщо ви знімаєте у форматі RAW на своєму телефоні, додаток створює резервні копії файлів, але не дозволяє їх редагувати. Вам потрібен інший додаток, який потім створює ще одну копію зображення. Все це захаращує бібліотеку і займає місце в сховищі.

Але зануримось глибше ще в питання конфіденційності та безпеки. Як і у випадку з усіма сервісами Google, використання Photos вимагає компромісу: ви отримуєте багато безплатно, але мусите щось віддати натомість.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Від самого початку фотографії, які ви завантажували в Google Photos, використовувалися для навчання ШІ-сервісів Google. Компанія стверджує, що зображення не використовуються для чогось поза межами додатка Photos, але все ще не зовсім зрозуміло, як саме вони застосовуються і для чого тренуються. Хто знає, що буде далі? Ми не можемо припускати, що всі функції ШІ будуть доброзичливими та корисними, як Magic Eraser.

Це було легко ігнорувати, коли ШІ здавався якоюсь футуристичною технологією. Але тепер, коли це реальність, я, як і багато інших людей, починаю більше думати про те, як використовуються мої дані.

Думки про перехід до чогось іншого

Крім того, я стаю обережнішим щодо того, щоб надто тісно прив’язуватися до сервісів однієї компанії з різних причин. Нещодавно я почав урізноманітнювати свої сталі «цифрові звички» та відходити від Google. Наприклад, змінив пошукову систему і використовую більше відкритих Android-додатків.

Мене турбує не стільки прив’язка до екосистеми, скільки залежність від однієї компанії для кількох важливих сервісів. Втрата доступу до моєї електронної пошти була б великою проблемою, але втрата фотографій справжнім «фаталіті».

І ще є відчуття, що хоча Google Photos як продукт покращився за ці роки, умови використання однозначно погіршилися. Початкова пропозиція полягала в тому, що ви отримуєте необмежене сховище, якщо зберігаєте зображення у власному форматі Google «високої якості» — Storage Saver. Але у 2020 році Google вирішив скасувати обіцянку необмеженого сховища.

Як результат, у моїй бібліотеці тепер багато завантажень нижчої якості. Зі статичними зображеннями все гаразд, і я все одно зберігаю оригінальні резервні копії всього, що знімаю на резервних жорстких дисках. Але якість відео однозначно гірша, і оскільки я знімаю відео лише на телефон, ця якість втрачена назавжди.

Мало того, це ж не безплатно для мене, тому що моє сховище заповнилося давним-давно. Доводиться підписуватися на Google One. Тож виходить, що умови змінилися з безплатних і необмежених на платні та обмежені. Що знову ж таки повертає до питань конфіденційності. Є відома фраза, що якщо ви користуєтесь чимось безплатно, то продукт — це ви. Тепер я плачу за нього, і здається, що нічого не змінилося.

Які перспективи та що робити?

Google Photos сам по собі досить хороший сервіс. Я все ще рекомендую його старшим родичам і людям, які не розбираються в техніці, але їм потрібне просте рішення для зберігання фотографій без зайвих налаштувань. Але для мене настав час рухатися далі.

Куди піти далі? Самостійний хостинг — це непоганий варіант, але він не для мене. Мені все ще подобається простота підходу Google. Amazon Photos має ті ж самі проблеми, що й Google, тому замість цього я планую розглянути відкритий сервіс Ente Photos, щоб перевірити, чи може він стати новим домом для мого фотоальбому. Також з часом хочеться спробувати MultCloud.

Цікавить думка читачів. Чи зустрічали ви якісь гідні альтернативи Google Photos?