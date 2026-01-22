14 років після анонсу: представлений NexPhone з Android, Linux і Windows 11 у режимі десктопу

NexPhone перетворює смартфон на повноцінний ПК із трьома ОС

Nex Computer уже чимало років експериментує з тим, як витиснути зі смартфонів максимум користі. Її лінійка NexDock дозволяє підключати сумісні Android-смартфони до корпусу ноутбука для роботи в дорозі, а проєкт NexPhone іде ще далі. Це смартфон на Android 16, який уміє завантажувати також Linux (Debian) і Windows 11 та позиціонується як єдиний універсальний обчислювальний пристрій. Цю ідею анонсували ще близько 14 років тому, а тепер вона нарешті готова до практичної реалізації.

Ключову роль тут відіграє власна операційна система NexOS. Вона інтегрує Linux у вигляді застосунку всередині Android-інтерфейсу, який можна запускати в будь-який момент. Крім того, користувач може окремо завантажувати Arm-версію Windows 11. Nex Computer також розробила плитковий інтерфейс із прогресивними вебзастосунками — рішення, яке може викликати ностальгію у прихильників Windows Phone.

NexPhone підтримує підключення до зовнішнього монітора через USB-C. У такому режимі смартфон перетворюється на повноцінний робочий стіл із вибором серед Android Desktop Mode, Linux Debian або Windows 11 — залежно від завдань користувача.

Що стосується характеристик, NexPhone — це смартфон середнього класу. Він заснований на процесорі Qualcomm QCM6490 (на базі Snapdragon 778G з чотирма продуктивними ядрами ARM Cortex-A78 та чотирма ефективними ядрами Cortex-A55). Це той самий чип, що використовується у Fairphone 5. Його доповнюють 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 256 ГБ з можливістю розширення через слот microSD.

Смартфон оснащений 6,58-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц, який прикриває Gorilla Glass 3. Корпус має захист від води та пилу за стандартом IP69. Місткість акумулятора становить 5000 мА·год, пристрій підтримує дротову зарядку потужністю 18 Вт і бездротову зарядку. Основна камера отримала 64-мегапіксельний сенсор Sony IMX787, доповнений 13 Мп ультраширококутним модулем Samsung ISOCELL 3L6. Також доступна фронтальна 10,5-мегапіксельна камера.

Рекомендована ціна NexPhone становить $549. Попереднє замовлення вже доступне з депозитом $199, а початок фактичних постачань очікують у третьому кварталі 2026 року.

