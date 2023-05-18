15% покупців iPhone в США перейшли з Android — це найвищий показник за останні 5 років

Дослідницька організація CIRP поділилася новим звітом про стан справ на ринку мобільних пристроїв США. Нове опитування продемонструвало, що Apple приваблює дедалі більшу кількість покупців, які раніше володіли Android-смартфонами. Цей показник досяг максимального значення протягом останніх 5 років.

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Новий звіт показує, який відсоток нових покупців iPhone перейшов з Android у США. Зазначається, 15% нових власників iPhone повідомили, що останнім смартфоном вони мали Android-пристрій. Це на 4% більше, ніж торік, і на 5% більше, ніж у 2020 та 2021 роках. Водночас 83% покупців повідомили, що до того вони користувалися іншими версіями iPhone. Ще близько 2% раніше користувалися звичайними телефонами або «іншими» пристроями або вперше придбали iPhone.

Попереднього разу показник у 15% переходів з Android на iPhone, за даними CIRP, фіксувався у 2018 році. А максимальне значення цього показника спостерігалося 2016 року, коли Android на iPhone змінили 21% покупців.

Додамо, раніше фінансовий директор Apple Лука Маестрі заявив, що «скрізь, де наша частка ринку невелика, ми спостерігаємо тенденцію великої кількості переходів». Це означає, що на багатьох ринках поза США з Android на iPhone може мігрувати понад 15% покупців.

Джерело: 9to5mac