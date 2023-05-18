Новини Пристрої 18.05.2023 о 12:33

15% покупців iPhone в США перейшли з Android — це найвищий показник за останні 5 років

Вадим Карпусь

Автор новин

Дослідницька організація CIRP поділилася новим звітом про стан справ на ринку мобільних пристроїв США. Нове опитування продемонструвало, що Apple приваблює дедалі більшу кількість покупців, які раніше володіли Android-смартфонами. Цей показник досяг максимального значення протягом останніх 5 років.

Курс QA MANUAL
Курс для тих, хто бажає стати професійним тестувальником. Тестуй, ломай та заробляй на цьому гроші!
Дізнатися про програму

Новий звіт показує, який відсоток нових покупців iPhone перейшов з Android у США. Зазначається, 15% нових власників iPhone повідомили, що останнім смартфоном вони мали Android-пристрій. Це на 4% більше, ніж торік, і на 5% більше, ніж у 2020 та 2021 роках. Водночас 83% покупців повідомили, що до того вони користувалися іншими версіями iPhone. Ще близько 2% раніше користувалися звичайними телефонами або «іншими» пристроями або вперше придбали iPhone.

15% покупателей iPhone в США перешли на них с Android – это самый высокий показатель за последние 5 лет

Попереднього разу показник у 15% переходів з Android на iPhone, за даними CIRP, фіксувався у 2018 році. А максимальне значення цього показника спостерігалося 2016 року, коли Android на iPhone змінили 21% покупців.

Додамо, раніше фінансовий директор Apple Лука Маестрі заявив, що «скрізь, де наша частка ринку невелика, ми спостерігаємо тенденцію великої кількості переходів». Це означає, що на багатьох ринках поза США з Android на iPhone може мігрувати понад 15% покупців.

Джерело: 9to5mac


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати