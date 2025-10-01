16-річний екшн Prototype отримав раптовий патч, який натякає на ремастер

Prototype / Radical Entertainment

Колись культовий екшен 2009 року Prototype раптово отримав патч у Steam. Разом зі зламаними модами з’явилися підозри про можливий ремастер — і ось чому.

Геймери одразу помітили апдейт, оскільки він зламав ключові моди, без яких запуск гри на сучасних ПК майже неможливий. Від слова зовсім перестав працювати PrototypeFix — популярний мод для стабільності та сумісності. Його автор швидко випустив оновлення, щоб реанімувати Prototype, а тим часом у файлах рилися датамайнери.

Вони з’ясували, що Prototype отримала 600 мегабайтів свіжих файлів — без пояснень в нотатках або від Activision. Тому ентузіасти перевіряли файл за файлом. Там знайшлися тестові карти, яких раніше не було, а також оновлені титри. Особливо увагу користувачів привернули нові імена та студії, зокрема розробники загадкової “версії для Ubisoft Connect”. Дивина в тому, що вона офіційно взагалі не існує. Там же згадані Beenox і Demonware, що традиційно допомагають Activision із технічною підтримкою.

А головний сюрприз — Iron Galaxy Studios. Це команда відома саме портами та ремастерами: від Spyro Reignited Trilogy до Uncharted: Legacy of Thieves і зовсім нового релізу Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Чи означає це, що Activision готує ремастер Prototype? Прямих підтверджень немає, але після такого апдейту й появи Iron Galaxy в титрах підозри виглядають цілком логічними.

Фанатам олдових тайтлів окремо нагадаємо, що нещодавно раптово отримали ремастери класичні слешери Heretic і Hexen. Паралельно моддери “оживили” шутер F.E.A.R., де покращили навіть фізику. А от цілком офіційно можна пограти в оновлену версія легендарної Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition

Джерело: PC Gamer