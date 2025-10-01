Новини Ігри 01.10.2025 comment views icon

16-річний екшн Prototype отримав раптовий патч, який натякає на ремастер

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

16-річний екшн Prototype отримав раптовий патч, який натякає на ремастер
Prototype / Radical Entertainment

Колись культовий екшен 2009 року Prototype раптово отримав патч у Steam. Разом зі зламаними модами з’явилися підозри про можливий ремастер — і ось чому.

Геймери одразу помітили апдейт, оскільки він зламав ключові моди, без яких запуск гри на сучасних ПК майже неможливий. Від слова зовсім перестав працювати PrototypeFix — популярний мод для стабільності та сумісності. Його автор швидко випустив оновлення, щоб реанімувати Prototype, а тим часом у файлах рилися датамайнери.

Вони з’ясували, що Prototype отримала 600 мегабайтів свіжих файлів — без пояснень в нотатках або від Activision. Тому ентузіасти перевіряли файл за файлом. Там знайшлися тестові карти, яких раніше не було, а також оновлені титри. Особливо увагу користувачів привернули нові імена та студії, зокрема розробники загадкової “версії для Ubisoft Connect”. Дивина в тому, що вона офіційно взагалі не існує. Там же згадані Beenox і Demonware, що традиційно допомагають Activision із технічною підтримкою.

16-річний екшн Prototype отримав раптовий патч, який натякає на ремастер16-річний екшн Prototype отримав раптовий патч, який натякає на ремастер16-річний екшн Prototype отримав раптовий патч, який натякає на ремастер16-річний екшн Prototype отримав раптовий патч, який натякає на ремастер

А головний сюрприз — Iron Galaxy Studios. Це команда відома саме портами та ремастерами: від Spyro Reignited Trilogy до Uncharted: Legacy of Thieves і зовсім нового релізу Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Чи означає це, що Activision готує ремастер Prototype? Прямих підтверджень немає, але після такого апдейту й появи Iron Galaxy в титрах підозри виглядають цілком логічними.

16-річний екшн Prototype отримав раптовий патч, який натякає на ремастер16-річний екшн Prototype отримав раптовий патч, який натякає на ремастер

Фанатам олдових тайтлів окремо нагадаємо, що нещодавно раптово отримали ремастери класичні слешери Heretic і Hexen. Паралельно моддери “оживили” шутер F.E.A.R., де покращили навіть фізику. А от цілком офіційно можна пограти в оновлену версія легендарної Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition

Джерело: PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Чуєш, нубе, видаляй гру": Гейб Ньюелл поскаржився на булінг в Dota 2
В Steam запроваджують розподіл рецензій за "мовним принципом”
PS Plus у жовтні поповниться Alan Wake 2 та ще двома іграми
Steam розраховує регіональні ціни ігор за курсом 2022 року, подекуди реальна вартість "менша на 20-30%”
GSC представила дорожню карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 рік — оновлення рушія, прилади нічного бачення і нові місії
Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть квест із старим персонажем трилогії, — інсайдери
"Істоти, народжені для рабства". Хорнет з Hollow Khight: Silksong виявилася расисткою
Gearbox показала перше DLC до Borderlands 4 — з новим регіоном і роботом, що обожнює азарт
"Старі" геймери витрачають більше грошей на відеоігри, аніж молодь — звіт Circana
Rockstar додасть моддинг напряму в GTA 6 через Project ROME, — інсайдер
Гравець випадково пройшов Cyberpunk 2077 без покращень кіберімплантів
Elden Ring у 2D, де грають за фінального боса: в Steam вийшла гра The Dark Queen of Mortholme
Хідео Кодзіма навчився багатьом трюкам з "вбивства людей" і критикує розробників, які не можуть навіть "розібрати зброю"
У Steam триває фестиваль політичних симуляторів — Crusader Kings, Geo-Political та інші зі знижками до 85%
Digital Foundry вийшла "з-під крила" IGN — бренд тепер повністю у власності команди
У Borderlands 4 знайшли місію, яка тролить пафосність Dark Souls та Bloodborne
Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна
В Oblivion тричі міняли бойову систему, щоб створити "величну гру" за Тоддом Говардом
"Це буде божевільно": Кодзіма показав перший трейлер горору OD з таємничим ритуалом
Ренді Пітчфорд: "Borderlands 4 нарешті у світі, де технології наздогнали амбіції нашої гри"
Прислухайтесь до порад Скіфа: ДСНС і творці S.T.A.L.K.E.R. 2 випустили відео про небезпеку підозрілих предметів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати