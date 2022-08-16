2 вересня Amazon випустить одразу два епізоди «Володар перснів: Персні влади» — він завершиться на 9 днів раніше «Дому дракона» на HBO

Сервіс Amazon Prime Video розпочне показ серіалу «Володар перснів: Персні влади» вже 2 вересня. І цього дня шанувальники побачать одразу два епізоди першого сезону. Надалі нові епізоди виходитимуть по одному на тиждень.

Так, перші дві серії серіалу «Володар перснів: Персні влади» можна буде побачити у п’ятницю 2 вересня о 4:00 за київським часом. Наступні шість епізодів виходитимуть по одному щоп’ятниці, але вже о 7:00 за Київським часом. Серії виходитимуть одночасно у всіх країнах, де доступний сервіс Amazon Prime Video, тому в деяких регіонах початок показу може припадати ще на 1 вересня (або на четвер).

Завдяки такому підходу Amazon зможе завершити показ усіх епізодів першого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» на 9 днів раніше фіналу першого сезону іншого очікуваного серіалу – «Дім дракона» від HBO. Якби Amazon випускала серії по одній на тиждень, то фінал «Володаря перснів» припав би на п’ятницю 21 жовтня, а вихід останньої серії «Дома дракона» заплановано на неділю 23 жовтня. Завдяки об’єднаному виходу двох перших серій «Володар перснів» завершиться 14 жовтня – більш ніж за тиждень до закінчення «Дома дракона».

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Джерело: variety