Новий трейлер серіалу «Володар перснів: Персні влади» натякає на битву із Сауроном

Сервіс Amazon Prime Video випустив новий трейлер серіалу The Lord of the Rings: The Rings of Power / «Володар перснів: Персні влади», який дає глядачам поглянути на Другу епоху Середзем’я.

Трейлер починається з розповіді Галадріель, коли молода ельфійка каже:

«Був час, коли світ був такий молодий, що не було сходу сонця».

Потім трейлер знайомить глядачів з ельфами, гномами, людьми та хобітами. Але коли один із хобітів каже: «Ми в безпеці», стає зрозуміло, що це не так. Галадріель говорить про видіння зла та ворога, який «все ще там». Трейлер також демонструє сцени битв і натякає на появу Саурона, з яким доведеться боротися.

Останні кадри трейлера показують чотирьох хобітів, що йдуть трав’янистим полем, нагадуючи про вихід Фродо, Сема, Меррі і Піппіна з Шира.

Прем’єра серіалу «Володар перснів: Персні влади» відбудеться 2 вересня цього року на сервісі Amazon Prime Video.