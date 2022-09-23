20 компаній-гігантів, які правили інтернетом — з кінця 1990-х і до сьогодні

У 1998 році більшість сайтів були новинними агрегаторами або легко зрозумілими пошуковими системами. На сьогодні бренди часто розподілені між багатьма форматами, наприклад, сайтами та мобільними додатками, або безліччю сервісів та суббрендів, як от Facebook.

Завдяки даним рейтингу ComScore нижче на власні очі можна побачити — хто еволюціонував з моменту створення, а хто назавжди відійшов у забуття.

Америка переходить в онлайн

Для мільйонів людей кінця 90-х культовий компакт-диск AOL став ключем, що відкрив двері у всесвітнє павутиння. На піку свого розвитку приблизно 35 мільйонів людей користувалися Інтернетом за допомогою AOL і компанія підняла бульбашку доткомів до запаморочливих висот, досягнувши оцінки у 222 мільярди доларів у 1999 році.

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Бренд ніколи повністю не зникав з видимості: компанія продовжувала розвиватися, поки її разом із Yahoo не придбала Verizon. Остання також покладала великі надії на компанію під назвою Oath, яка перетворилася на «третій варіант» для рекламодавців та користувачів, яким набридли Google та Facebook. На жаль, ці амбіції не справдилися.

У 2019 році Oath була перейменована на Verizon Media, а в 2021 році знову була продана.

Інтернет-міста

У момент, коли інтернетом почали користуватися вже набагато більше людей – з’явилися веб-хостинги AngelFire і GeoCities. Останній, зокрема, вплинув на ранній інтернет, розмістивши мільйони веб-сайтів і надавши людям можливість реально брати участь у створенні онлайн-контенту.

Назва служби – «GeoCities» – пов’язана з тим, що сайти користувачів були згруповані за «віртуальними містами», які були названі на основі реально існуючих. Якби фізично зібрати всю цю спільноту «домашніх» сторінок – вийшло б третє за величиною місто в Америці після Лос-Анджелеса.

Хостинг опинився під загрозою повного знищення, коли Yahoo остаточно закрила GeoCities в 2009 році, але, на щастя, некомерційна організація Архів Інтернету відкрила сторінку «GeoCities Special Collection 2009», на якій можна було запросити архівацію будь-якого з багатьох сайтів, що зберігалися на хостингу.

Від продажу книг до всесвітнього визнання

Amazon.com була створена в 1994 році американським підприємцем Джеффом Безосом, тоді вона мало чим була схожою на сьогоднішню найбільшу у світі платформу електронної комерції.

Все починалося з онлайн-продажу книг, до яких поступово почали додавати інші товари: електроніку, відеоігри, меблі, їжу та ювелірні вироби. Співробітники компанії працювали цілодобово і ночували в машинах, а люди активно підхопили і полюбили ідею продажів в інтернеті, звикнувши до такого шопінгу остаточно.

“Amazon.com став найуспішнішим продавцем в Інтернеті” – заголовок Нью-Йорк Таймс у 1998 році.

Журнальний магнат

Бренд Meredith навряд чи викличе якісь емоції у людей, які почують цю назву. Проте колись компанія контролювала багато найпопулярніших журнальних брендів США (People, AllRecipes, Martha Stewart, Health тощо), включаючи їх цифрові версії. Meredith також володіла безліччю місцевих телевізійних мереж.

Після придбання культового Time Inc. 2017 року Meredith стала найбільшим видавцем журналів у світі.

Проте з того часу компанія продала багато своїх найбільш цінних активів (Time, Sports Illustrated, Fortune). У грудні 2021 року Meredith об’єдналася з Dotdash IAC.

«Окей, Гугл»

Коли у людей виникають актуальні питання, вони все частіше звертаються за відповідями в інтернет, але різноманітність таких джерел скорочується. Ще в 2013 році About.com, Ask.com та Answers.com були одними з найбільших веб-сайтів в Америці. Однак сьогодні Google, схоже, закріпив статус основного джерела відповідей.

Розумні колонки та голосові асистенти продовжують з’являтися на ринку, тим самим активізуючи інтерес до пошукових запитів у Google – тому навряд чи він зіткнеться з конкуренцією з боку будь-якої компанії, яка не увійшла до цих топ-20.

Світ соцмереж

Соціальні мережі давно переросли свою стадію “спробую заради інтересу” і стали глобальною цифровою ниткою, яка з’єднує людей по всьому світу. У той час, як Facebook швидко увійшов у топ-20 до 2007 року, іншим брендам, заснованим на соціальних мережах, знадобилося більше часу, щоб перетворитися на інтернет-гігантів.

Twitter та Snapchat, наприклад, приєдналися до списку лише у 2018 році.

Залишилися найстійкіші

Сьогоднішніх інтернет-гігантів не порівняти із лідерами двадцятирічної давності. Багато компаній у топ-20 управляють численними платформами і потоками контенту, хоча їхні назви можуть бути незнайомими для нас.

Наприклад, Mediavine і CafeMedia це служби управління рекламою. Інші керують поширенням музичного контенту або, як Hearst, керують групою дрібніших медіа-ресурсів. І, нарешті, технологічні гіганти.

Примітно, що й у 1998 році три з п’яти нині найкращих веб-ресурсів входили до топ-20. У цифровій екосистемі, що швидко розвивається, це приголомшлива стійкість.

Джерело: Visualcapitalist