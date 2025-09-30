У Лондоні засудили “королеву біткоїна”: конфісковано BTC на $7,3 млрд

"Королева біткоїну" Чжімінь Цян / Metropolitan Police, Depositphotos

У Лондоні завершився гучний процес, пов’язаний з біткоїнами, над громадянкою Китаю Чжімінь Цян, відомою під ім’ям Яді Чжан. Жінку визнано винною у відмиванні коштів після багатомільярдної шахрайської афери.

Йдеться про рекордне вилучення криптовалюти вартістю понад £5,5 млрд ($7,3 млрд) — найбільше за всю історію світових правоохоронних практик. Підприємниця обіцяла інвесторам фантастичні прибутки — від 100% до 300% вкладених коштів. Її компанія зібрала близько 40 млрд юанів від понад 128 тисяч людей.

Рекламуючи біткоїн як “цифрове золото”, Чжан швидко здобула славу та отримала прізвисько “Bitcoin Queen”. Схема діяла з 2014 по 2017 рік у Китаї, який зараз навіть офіційно розглядає можливість введення крипто-юаня. Та після краху піраміди шахрайка конвертувала гроші у криптовалюту та втекла до Великої Британії.

У 2018 році поліція Лондона отримала інформацію про рух підозрілих активів. Слідчі виявили 61 тисячу біткоїнів, які спершу оцінювалися у сотні мільйонів фунтів. Але різке зростання курсу зробило цю справу ще більш вражаючою: сьогодні вартість вилученого сягає понад £5,5 млрд. Для порівняння, попередній рекорд — конфіскація 94 тисяч біткоїнів у США після злому біржі Bitfinex у 2016 році — становив “лише” $3,6 млрд на момент арешту активів. А нещодавний злам швейцарської крипто-платформи SwissBorg приніс зловмисникам $4,1 млн.

Після втечі до Британії Чжан намагалася “відмити” гроші через купівлю нерухомості. Допомагала їй спільниця Цзян Вень, яку раніше засудили до шести років і восьми місяців ув’язнення. Саму “королеву біткоїна” заарештували у 2018 році, після чого розслідування тривало кілька років. Поліція тісно співпрацювала з китайськими правоохоронцями, збираючи докази шахрайського походження коштів.

Керівник підрозділу економічних та кіберзлочинів лондонської поліції Вілл Лайн назвав справу “однією з найбільших операцій з протидії відмиванню грошей у британській історії” та прикладом того, як міжнародна взаємодія допомагає розкривати фінансові злочини.

Ця історія має ще й ширший контекст: криптовалюти, що позиціонуються як незалежний та децентралізований інструмент, дедалі частіше стають полем для масштабних шахрайств.

Для інвесторів урок очевидний: “золоті гори” і обіцянки надприбутків у криптосекторі майже завжди приховують пастку. І хоча держави поступово навчаються вилучати навіть цифрові активи, шанс повернути гроші жертвам залишається мінімальним.

Джерело: Metropolitan Police