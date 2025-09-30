Новини Крипто 30.09.2025 comment views icon

У Лондоні засудили “королеву біткоїна”: конфісковано BTC на $7,3 млрд

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

У Лондоні засудили “королеву біткоїна”: конфісковано BTC на $7,3 млрд
"Королева біткоїну" Чжімінь Цян / Metropolitan Police, Depositphotos

У Лондоні завершився гучний процес, пов’язаний з біткоїнами, над громадянкою Китаю Чжімінь Цян, відомою під ім’ям Яді Чжан. Жінку визнано винною у відмиванні коштів після багатомільярдної шахрайської афери.

Йдеться про рекордне вилучення криптовалюти вартістю понад £5,5 млрд ($7,3 млрд) — найбільше за всю історію світових правоохоронних практик. Підприємниця обіцяла інвесторам фантастичні прибутки — від 100% до 300% вкладених коштів. Її компанія зібрала близько 40 млрд юанів від понад 128 тисяч людей.

Рекламуючи біткоїн як “цифрове золото”, Чжан швидко здобула славу та отримала прізвисько “Bitcoin Queen”. Схема діяла з 2014 по 2017 рік у Китаї, який зараз навіть офіційно розглядає можливість введення крипто-юаня. Та після краху піраміди шахрайка конвертувала гроші у криптовалюту та втекла до Великої Британії.

У 2018 році поліція Лондона отримала інформацію про рух підозрілих активів. Слідчі виявили 61 тисячу біткоїнів, які спершу оцінювалися у сотні мільйонів фунтів. Але різке зростання курсу зробило цю справу ще більш вражаючою: сьогодні вартість вилученого сягає понад £5,5 млрд. Для порівняння, попередній рекорд — конфіскація 94 тисяч біткоїнів у США після злому біржі Bitfinex у 2016 році — становив “лише” $3,6 млрд на момент арешту активів. А нещодавний злам швейцарської крипто-платформи SwissBorg приніс зловмисникам $4,1 млн.

Після втечі до Британії Чжан намагалася “відмити” гроші через купівлю нерухомості. Допомагала їй спільниця Цзян Вень, яку раніше засудили до шести років і восьми місяців ув’язнення. Саму “королеву біткоїна” заарештували у 2018 році, після чого розслідування тривало кілька років. Поліція тісно співпрацювала з китайськими правоохоронцями, збираючи докази шахрайського походження коштів.

Керівник підрозділу економічних та кіберзлочинів лондонської поліції Вілл Лайн назвав справу “однією з найбільших операцій з протидії відмиванню грошей у британській історії” та прикладом того, як міжнародна взаємодія допомагає розкривати фінансові злочини.
Ця історія має ще й ширший контекст: криптовалюти, що позиціонуються як незалежний та децентралізований інструмент, дедалі частіше стають полем для масштабних шахрайств.

Для інвесторів урок очевидний: “золоті гори” і обіцянки надприбутків у криптосекторі майже завжди приховують пастку. І хоча держави поступово навчаються вилучати навіть цифрові активи, шанс повернути гроші жертвам залишається мінімальним.

Джерело: Metropolitan Police

Популярні новини

arrow left
arrow right
Альтсезон нарешті розпочався?
Найбільші біржі провели лістинг токенів проєкту Трампа World Liberty Financial
Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500
ВРУ підтримала легалізацію криптовалюти: перший рік 5% податку, далі — 23%
DeepSeek не любить "ворогів" Китаю: звіт показав, що ШІ видає вдвічі гірші результати для Тайваню та інших
Привіт, 996: ШІ-стартапи наслідують суперечливу практику Китаю із 72-годинним робочим тижнем
Біткоїн наздоганяє золото і коштуватиме $185 тис. до кінця року, — аналітики Tephra Digital
Генеральний директор WhaleWire Джейкоб Кінг: біткоїн неминуче чекає обвал
ШІ трощить меблі: власник житла Airbnb намагався стягнути £12 000 з жінки-науковиці за фейковий розгром
Китай використав ШІ, щоб зробити гей-пару в горорі "Одне ціле" гетеросексуальною
Рекордний відтік коштів з Ethereum: інвестори вивели майже $800 млн
Співзасновник Terraform Labs До Квон визнав себе винним у обвалі стейблкоїна TerraUSD
Ціна BNB перевищить $2 тис., — звіт Hash Global
У Китаї дітей змушують грати по 15 годин на день, щоб позбутися ігрової залежності
На державних адресах ОАЕ знайшли $700 млн в біткоїнах
Телефонні шахраї їздять з фейковими вежами зв’язку та розсилають 100 000 повідомлень на годину
Дональд Трамп закликав голову Intel Ліп-Бу Тана негайно піти у відставку
Xiaomi YU7 вичавлює Tesla Model Y з Китаю: постачання за два місяці, черга на рік, але страхувальники вже звітують
Прощавай, Tornado Cash? У США заборонять криптомікшери
Intel запустила патріотичний брендинг на тлі звинувачень у зв'язках з Китаєм
Hyperliquid анонсувала запуск стейблкоїна USDH
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати