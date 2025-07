Понад 1200 км на одному заряді — Lucid Air Grand Touring встановив рекорд Гіннеса

У автовласників існує кілька побоювань, пов’язаних з електромобілями. В основному їх тривожить думка про можливість залишитися посеред дороги з порожньою батареєю. Ці страхи підживлює недостатній розвиток зарядної інфраструктури в багатьох регіонах. Lucid розвіює ці побоювання. Минулого тижня її електромобіль Lucid Air Grand Touring встановив світовий рекорд Гіннеса, подолавши 1205 км на одному заряді.

Розкішний електроседан здійснив вражаючу подорож між Санкт-Моріцем, Швейцарія, та Мюнхеном, Німеччина. З реальним пробігом у 1205 км автомобіль суттєво перевищив офіційну оцінку автономності за циклом WLTP (817-960 км). Також під час цієї поїздки вдалося перевершити попередній рекорд приблизно на 160 км. Минулого місяця Mercedes-Benz EQS 450+ першим зміг подолати психологічний рубіж у 1000 км на одному заряді. Тоді вдалося проїхати 1045 км.

Lucid set another @GWR title for the history books.

Together with @Umit_Sabanci, we have officially set a new Guinness World Records title for the longest journey by an electric car on a single charge. The Lucid Air Grand Touring covered an astonishing 1,205 kilometers (~ 749… pic.twitter.com/2LeayLnjgc

— Lucid Motors (@LucidMotors) July 8, 2025