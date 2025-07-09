Новини Авто 09.07.2025 о 16:18 comment views icon

Понад 1200 км на одному заряді — Lucid Air Grand Touring встановив рекорд Гіннеса

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Вадим Карпусь

Автор новин

Понад 1200 км на одному заряді — Lucid Air Grand Touring встановив рекорд Гіннеса
Електромобіль Lucid Air Grand Touring подолав 1205 км без підзарядки / Lucid
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У автовласників існує кілька побоювань, пов’язаних з електромобілями. В основному їх тривожить думка про можливість залишитися посеред дороги з порожньою батареєю. Ці страхи підживлює недостатній розвиток зарядної інфраструктури в багатьох регіонах. Lucid розвіює ці побоювання. Минулого тижня її електромобіль Lucid Air Grand Touring встановив світовий рекорд Гіннеса, подолавши 1205 км на одному заряді.

Розкішний електроседан здійснив вражаючу подорож між Санкт-Моріцем, Швейцарія, та Мюнхеном, Німеччина. З реальним пробігом у 1205 км автомобіль суттєво перевищив офіційну оцінку автономності за циклом WLTP (817-960 км). Також під час цієї поїздки вдалося перевершити попередній рекорд приблизно на 160 км. Минулого місяця Mercedes-Benz EQS 450+ першим зміг подолати психологічний рубіж у 1000 км на одному заряді. Тоді вдалося проїхати 1045 км.

Автомобілем Lucid Air Grand Touring під час поїздки керував підприємець з Лондона Уміт Сабанджі, який не вперше ставить різноманітні рекорди. У 2017 році він відзначився тим, що відвідав 13 країн Європи за добу, користуючись регулярним транспортом. У 2022 році він здійснив найшвидшу навколосвітню подорож регулярними рейсами. Він вилетів з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса й повернувся до нього за 46 годин 23 хвилини, відвідавши Доху, Катар, та Брісбен.

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Сабанджі вже мав досвід співпраці з Lucid. У червні 2024 року він уже встановив рекорд подорожі через найбільшу кількість країн на одному заряді, подолавши 912 км та проїхавши через 9 країн Європи: Нідерланди, Бельгію, Люксембург, Німеччину, Францію, Швейцарію, Австрію, Ліхтенштейн та Італію. І ось тепер він встановив новий, ще більш вражаючий рекорд. Сам Сабанджі прокоментував цю подію так:

«Коли я завершив подорож дев’ятьма країнами у 2024 році, це був лише початок. Це нове досягнення рухає нас ще далі. Я пишаюся тим, що є частиною руху, який доводить, що електромобільність — це не просто майбутнє, а вже сьогодення, яке змінює уявлення про доступні можливості».

Варто зауважити, що Уміт Сабанджі не є професійним гіпермайлером, тобто водієм з навичками найефективнішого використання ресурсу батареї. Хоча Lucid допомагала йому у підготовці до поїздки і, ймовірно, надала оптимізовану версію автомобіля.

Лише 3 роки тому позначку у 1000 км міг подолати спеціально модифікований концепт Mercedes-Benz Vision EQXX. Для зменшення опору він мав краплеподібну форму, а на користь ефективності довелося пожертвувати дизайном та функціональністю. Тепер таку дистанцію здатні подолати серійні моделі. Будемо сподіватися, що конкуренція за право хвалитися званням найвитривалішого автомобіля призведе до подальшого збільшення запасу ходу звичайних електромобілів.

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Джерело: lucidmotors, jalopnik

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