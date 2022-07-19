Блокчейн

$300 млн за добу: майнери продають Bitcoin і йдуть із бізнесу, намагаючись вийти у плюс

$300 млн за добу: майнери продають Bitcoin і йдуть із бізнесу, намагаючись вийти у плюс

Аналітична компанія CryptoQuant підготувала звіт, з якого випливає, що криптомайнери прагнуть якнайшвидше розпрощатися зі своїми Bitcoin-позиціями. Іншими словами, майнери екстрено розпродують криптовалюту.

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Так, наприкінці минулого тижня протягом 24 годин із гаманців криптомайнерів було переведено 14 тис. біткойнів на суму понад $300 млн за нинішнім курсом. За останні кілька тижнів майнери скинули найбільшу кількість біткойнів із січня 2021 року. Це називається «капітуляція майнерів» і зазвичай вказує на те, що майнери готуються продати свої раніше видобуті монети, щоб покрити поточні витрати на майнінг.

Наразі вартість Bitcoin складає близько $21,6 тис. Протягом останніх кількох місяців ціна криптовалюти постійно знижується. У порівнянні з максимальними значеннями (близько $69 тис. станом на листопад 2021 року) вартість биткойна впала приблизно на 70%. Тим часом інфляція знаходиться на піку, а вартість енергії б’є рекорди, оскільки росія продовжує війну проти України.

Зниження вартості Bitcoin та збільшення витрат на енергію скорочують розмір прибутку для майнерів. Тому деякі з них продають біткойни за поточними цінами, щоб спробувати знизити ризик подальшого скорочення прибутку. А в деяких випадках майнери вже стикаються зі збитками.

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«З огляду на зростання вартості електроенергії та різке падіння ціни біткойну, вартість видобутку біткойну може бути вищою, ніж його ціна для деяких майнерів», — написав аналітик Citi Джозеф Аюб у замітці від 5 липня.

Ситуація, що склалася, по-різному впливає на майнерів. Дрібні гравці змушені припиняти майнінг, щоб мінімізувати збитки або зберегти хоча б частину прибутку. Але для багатьох великих майнерів видобуток Bitcoin все ще залишається вигідним та високомаржинальним. Через вихід з бізнесу частини майнерів спостерігається зниження загального хешрейту мережі. За останній місяць він знизився на 15%. Отже, знижується і конкуренція за видобуток бікойнів, і навіть зменшується кількість енергії, необхідної для видобутку однієї монети. Зрештою, це добре для великих майнерів, які можуть дозволити собі пережити спад.

Джерело: cnbc


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