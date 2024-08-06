4K почекає: 60% геймерів у Steam досі вірні 1080p

Опитування Steam про обладнання і ПЗ виявило цікаву тенденцію серед геймерів у 2024 році. Попри доступність високих роздільних здатностей, більшість користувачів платформи надають перевагу 1080p для ігор.

Результати опитування показують, що типовий користувач Steam використовує операційну систему Windows 10, має 16 ГБ оперативної пам’яті, відеокарту RTX 3060 та монітор з роздільною здатністю 1080p. Ця комбінація виявилася найпопулярнішою серед геймерів.

Порівнюючи з іншими роздільними здатностями, 1080p займає лідерську позицію з 57,28% користувачів. На другому місці — 1440p із 20% користувачів, тоді як 4K використовують лише 3,65% гравців на Steam.

Популярність 1080p можна пояснити кількома чинниками. По-перше, ця роздільна здатність забезпечує оптимальний баланс між якістю зображення та продуктивністю, особливо на 24-дюймових моніторах. По-друге, вона ідеально підходить для відеокарт середнього класу, таких як RTX 3060, дозволяючи досягти високої частоти кадрів у більшості сучасних ігор.

Важливу роль у виборі роздільної здатності відіграють популярні ігри у Steam. Такі кіберспортивні проєкти як CS2 та Dota 2 не вимагають надвисокої роздільної здатності для комфортної гри. Навпаки, гравці в шутери часто надають перевагу нижчій роздільній здатності заради вищої частоти кадрів, що критично впливає на ігровий процес. Багато геймерів вважають, що стабільні 60 кадрів на секунду за 1080p забезпечують кращий ігровий досвід, ніж 30 кадрів за 4K.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy. Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні. Зарееструватися

Джерело: Tech4gamers

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.